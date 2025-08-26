সাবেক মেয়র তাপসের আরও এক সহযোগী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবর্ষণের ঘটনায় করা হত্যা মামলায় সাবেক মেয়র ফজলে নূর তাপসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মোস্তাফিজুর রহমান টুটুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, টুটুকে সোমবার দিবাগত রাতে বাড্ডা থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলাটি তদন্ত করছে সিআইডি ঢাকা মেট্রো দক্ষিণ বিভাগ। ধানমন্ডি থানায় করা এক মামলার সূত্র ধরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সিআইডি জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে টুটু ছাত্র-জনতার ওপর হামলার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি সাবেক মেয়র তাপসের বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন এবং আন্দোলন দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তদন্তে আরও প্রমাণ মিলেছে, নিহত ছাত্র আব্দুল্লাহ সিদ্দিক হত্যাকাণ্ডে তিনি সরাসরি জড়িত ছিলেন।
গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে আন্দোলনকারী আব্দুল্লাহ সিদ্দিক নিহত হন। পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অভিযোগ রয়েছে, আওয়ামীপন্থী সন্ত্রাসীরা তাঁর মরদেহ গুমের চেষ্টা চালায়। এ ঘটনায় আন্দোলনের সমন্বয়ক ফাইয়াজ আহমেদ রাতুল আদালতে অভিযোগ করলে আদালতের নির্দেশে ধানমন্ডি থানায় মামলা রুজু হয়।
এর আগে ১৫ মে এ মামলায় সাবেক মেয়র তাপসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এস এম কামাল হায়দার এবং ১৭ জুন মো. খোরশেদ আলমকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়।
সিআইডি আরও জানিয়েছে, টুটুকে আজ মঙ্গলবার আদালতে সোপর্দ করা হবে এবং তাঁর সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে। মামলার রহস্য উদ্ঘাটন, অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবর্ষণের ঘটনায় করা হত্যা মামলায় সাবেক মেয়র ফজলে নূর তাপসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মোস্তাফিজুর রহমান টুটুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, টুটুকে সোমবার দিবাগত রাতে বাড্ডা থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলাটি তদন্ত করছে সিআইডি ঢাকা মেট্রো দক্ষিণ বিভাগ। ধানমন্ডি থানায় করা এক মামলার সূত্র ধরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সিআইডি জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে টুটু ছাত্র-জনতার ওপর হামলার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি সাবেক মেয়র তাপসের বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন এবং আন্দোলন দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তদন্তে আরও প্রমাণ মিলেছে, নিহত ছাত্র আব্দুল্লাহ সিদ্দিক হত্যাকাণ্ডে তিনি সরাসরি জড়িত ছিলেন।
গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে আন্দোলনকারী আব্দুল্লাহ সিদ্দিক নিহত হন। পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অভিযোগ রয়েছে, আওয়ামীপন্থী সন্ত্রাসীরা তাঁর মরদেহ গুমের চেষ্টা চালায়। এ ঘটনায় আন্দোলনের সমন্বয়ক ফাইয়াজ আহমেদ রাতুল আদালতে অভিযোগ করলে আদালতের নির্দেশে ধানমন্ডি থানায় মামলা রুজু হয়।
এর আগে ১৫ মে এ মামলায় সাবেক মেয়র তাপসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এস এম কামাল হায়দার এবং ১৭ জুন মো. খোরশেদ আলমকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়।
সিআইডি আরও জানিয়েছে, টুটুকে আজ মঙ্গলবার আদালতে সোপর্দ করা হবে এবং তাঁর সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে। মামলার রহস্য উদ্ঘাটন, অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
চট্টগ্রাম ইপিজেডে ব্যবসায়ী মাহফুজুর রহমান (২৪) হত্যা মামলায় দুই আসামিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। মামলায় অপর এক আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার চট্টগ্রামের তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ নিশাদুজ্জামানের আদালত আসামিদের উপস্থিতিতে এই সাজা দেন।১ মিনিট আগে
যশোরের শার্শা সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকেলে শার্শা থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম জানান, গ্রেপ্তারকৃতদের যশোর আদালতে পাঠানো হয়েছে।৩ মিনিট আগে
বিক্রমপুর মডেল টাউনের উপমহাপরিচালক রনি গাজী বলেন, ‘আমাদের সুপারভাইজার জুনায়েদের কোমরে ও পায়ে দুটি গুলি লেগেছে। বর্তমানে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়েছে এবং তিনি অপারেশন থিয়েটারে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগতভাবে কারও সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তবে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আরও পরিচালক আছেন,৪ মিনিট আগে
রাজশাহীতে ছাত্র-জনতার মিছিলে প্রকাশ্যে গুলি চালানো যুবলীগ নেতা বাপ্পি চৌধুরী রনি (৩৬) জামিন পেয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে গেছেন। তাঁর মুক্তির খবরে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা রনিকে পুনরায় গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এ দাবিতে তাঁরা আজ মঙ্গলবার রাজ১০ মিনিট আগে