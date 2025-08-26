Ajker Patrika
সাবেক মেয়র তাপসের আরও এক সহযোগী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মোস্তাফিজুর রহমান টুটু। ছবি: সংগৃহীত
মোস্তাফিজুর রহমান টুটু। ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবর্ষণের ঘটনায় করা হত্যা মামলায় সাবেক মেয়র ফজলে নূর তাপসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মোস্তাফিজুর রহমান টুটুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

‎বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, টুটুকে সোমবার দিবাগত রাতে বাড্ডা থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলাটি তদন্ত করছে সিআইডি ঢাকা মেট্রো দক্ষিণ বিভাগ। ধানমন্ডি থানায় করা এক মামলার সূত্র ধরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

‎সিআইডি জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে টুটু ছাত্র-জনতার ওপর হামলার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি সাবেক মেয়র তাপসের বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন এবং আন্দোলন দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তদন্তে আরও প্রমাণ মিলেছে, নিহত ছাত্র আব্দুল্লাহ সিদ্দিক হত্যাকাণ্ডে তিনি সরাসরি জড়িত ছিলেন।

‎গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে আন্দোলনকারী আব্দুল্লাহ সিদ্দিক নিহত হন। পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অভিযোগ রয়েছে, আওয়ামীপন্থী সন্ত্রাসীরা তাঁর মরদেহ গুমের চেষ্টা চালায়। এ ঘটনায় আন্দোলনের সমন্বয়ক ফাইয়াজ আহমেদ রাতুল আদালতে অভিযোগ করলে আদালতের নির্দেশে ধানমন্ডি থানায় মামলা রুজু হয়।

সাবেক মেয়র তাপসের সহযোগী গ্রেপ্তার

‎এর আগে ১৫ মে এ মামলায় সাবেক মেয়র তাপসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এস এম কামাল হায়দার এবং ১৭ জুন মো. খোরশেদ আলমকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

‎সিআইডি আরও জানিয়েছে, টুটুকে আজ মঙ্গলবার আদালতে সোপর্দ করা হবে এবং তাঁর সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে। মামলার রহস্য উদ্ঘাটন, অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে অষ্টগ্রামে বিক্ষোভ

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

জিন সম্পাদনায় নতুন সাফল্য, ডায়াবেটিস রোগীদের আর ইনসুলিন নিতে হবে না

