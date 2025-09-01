Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
টঙ্গী পূর্ব ও পশ্চিম থানার বদলি করা দুই ওসি। ফাইল ছবি
টঙ্গী পূর্ব ও পশ্চিম থানার বদলি করা দুই ওসি। ফাইল ছবি

গাজীপুরের টঙ্গীতে দুই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) বদলি করা হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তরের নির্দেশে টঙ্গী পূর্ব ও পশ্চিম থানার দুই ওসিকে একযোগে বদলি করা হয়। রোববার রাতে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ দক্ষিণ বিভাগের উপকমিশনার মহিউদ্দিন আহমেদ জানান, পুলিশ সদর দপ্তরের নির্দেশে দুই থানার ওসিকে বদলি করা হয়েছে। টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলামকে চট্টগ্রাম রেঞ্জে এবং টঙ্গী পশ্চিম থানার ওসি ইসকান্দার হাবিবুর রহমানকে সিলেট রেঞ্জে বদলি করা হয়েছে।

বিষয়:

গাজীপুরপুলিশটঙ্গীঢাকা বিভাগবদলিজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

খনিজের লোভে মিয়ানমারে কৌশলগত ভুলের পথে ট্রাম্প

খনিজের লোভে মিয়ানমারে কৌশলগত ভুলের পথে ট্রাম্প

বরিশাল জিলা স্কুল: ঝুঁকির অজুহাতে ৬৫ গাছ কাটার আয়োজন

বরিশাল জিলা স্কুল: ঝুঁকির অজুহাতে ৬৫ গাছ কাটার আয়োজন

এয়ারপোর্ট থেকে নুরকে দেখতে হাসপাতালে এনসিপি নেতারা

এয়ারপোর্ট থেকে নুরকে দেখতে হাসপাতালে এনসিপি নেতারা

ছাত্রীকে এক থাপ্পড়ে রণক্ষেত্র চবি এলাকা

ছাত্রীকে এক থাপ্পড়ে রণক্ষেত্র চবি এলাকা

গুলশানের হোটেল ওয়েস্টিনে মার্কিন নাগরিকের লাশ

গুলশানের হোটেল ওয়েস্টিনে মার্কিন নাগরিকের লাশ

সম্পর্কিত

মাগুরার সাবেক সংসদ সদস্য শিখরের ভাই হিসাম গ্রেপ্তার

মাগুরার সাবেক সংসদ সদস্য শিখরের ভাই হিসাম গ্রেপ্তার

গাংনীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে পিস্তল ও গুলিসহ গ্রেপ্তার ১

গাংনীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে পিস্তল ও গুলিসহ গ্রেপ্তার ১

চবিতে সংঘর্ষ: ৪ ঘণ্টা ধরে অপারেশন, লাইফ সাপোর্টে শিক্ষার্থী মামুন

চবিতে সংঘর্ষ: ৪ ঘণ্টা ধরে অপারেশন, লাইফ সাপোর্টে শিক্ষার্থী মামুন

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি