Ajker Patrika

৫ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এল কড়াইল বস্তির আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ২৩: ২৫
৫ ঘণ্টা পর কড়াইল বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
৫ ঘণ্টা পর কড়াইল বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার মহাখালী এলাকায় কড়াইল বস্তিতে লাগা আগুন পাঁচ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর সূত্র জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাত ১০টা ৩৫ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

৪ ঘণ্টা ধরে পুড়ছে কড়াইল বস্তি, ছাই হলো শতাধিক ঘর৪ ঘণ্টা ধরে পুড়ছে কড়াইল বস্তি, ছাই হলো শতাধিক ঘর

এর আগে, আজ বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ফায়ার সার্ভিস আগুনের সংবাদ পেয়ে প্রথমে সাতটি ইউনিট পাঠায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের ১৯টি ইউনিটের চেষ্টায় পাঁচ ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ফায়ার সার্ভিসের জনসংযোগ বিভাগের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে জানান, বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে কড়াইল বস্তিতে আগুন লাগার খবর পান তাঁরা। এরপর পর্যায়ক্রমে ১৯টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। তবে কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা জানাতে পারেননি তিনি।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীবস্তিআগুনঢাকা বিভাগঢাকামহাখালীফায়ার সার্ভিস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

বগুড়ায় বিছানায় দুই শিশুসন্তানের রক্তাক্ত লাশ, গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল মা

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ আগুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

সম্পর্কিত

লক্ষ্মীপুরে যাত্রীবাহী বাসে আগুন

লক্ষ্মীপুরে যাত্রীবাহী বাসে আগুন

চট্টগ্রামে রেলক্রসিংয়ে আটকে পড়া পিকআপকে ট্রেনের ধাক্কা

চট্টগ্রামে রেলক্রসিংয়ে আটকে পড়া পিকআপকে ট্রেনের ধাক্কা

থানচিতে পর্যটক ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আংশিক শিথিল, কর্মবিরতি প্রত্যাহার

থানচিতে পর্যটক ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আংশিক শিথিল, কর্মবিরতি প্রত্যাহার

হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল: মাংস বরাদ্দ ১৭০ গ্রাম, রোগীর পাতে যায় মাত্র ৭০ গ্রাম

হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল: মাংস বরাদ্দ ১৭০ গ্রাম, রোগীর পাতে যায় মাত্র ৭০ গ্রাম

লক্ষ্মীপুরে যাত্রীবাহী বাসে আগুন

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি
বাসে আগুন। ছবি: সংগৃহীত
বাসে আগুন। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে যমুনা পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে লক্ষ্মীপুর-রামগতি আঞ্চলিক সড়কের করইতলা এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে বাসের বেশির ভাগ অংশ পুড়ে গেছে। তবে যাত্রীদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

ফায়ার সার্ভিস বলছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাসটিতে আগুন লেগেছে। বাসটি ডিজেলচালিত ছিল।

স্থানীয়রা জানায়, ফেনী থেকে ছেড়ে আসা যমুনা পরিবহনের (ঢাকা মেট্রো ব-১৫-৩১৩৬) একটি লোকাল বাস যাত্রী নিয়ে রামগতির উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথে কমলনগরের করইতলা বাজারসংলগ্ন গুদাম সড়ক এলাকায় পৌঁছালে সেটিতে আগুন ধরে যায়। এক ঘণ্টা চেষ্টার পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেলে।

ওই গাড়িতে থাকা একজন যাত্রী জানান, গাড়িতে হঠাৎ একটি শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে যায়। দ্রুত গাড়িতে থাকা যাত্রীরা বের হতে সক্ষম হয়।  

কমলনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রাকিবুল হাসান বলেন, বাসের ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হওয়ার কারণে আগুন ধরে যায়। বাসের কোনো যাত্রী আহত হয়নি। বাসটির ৮০ শতাংশ পুড়ে যায়।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরআগুনকমলনগরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

বগুড়ায় বিছানায় দুই শিশুসন্তানের রক্তাক্ত লাশ, গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল মা

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ আগুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

সম্পর্কিত

৫ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এল কড়াইল বস্তির আগুন

৫ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এল কড়াইল বস্তির আগুন

চট্টগ্রামে রেলক্রসিংয়ে আটকে পড়া পিকআপকে ট্রেনের ধাক্কা

চট্টগ্রামে রেলক্রসিংয়ে আটকে পড়া পিকআপকে ট্রেনের ধাক্কা

থানচিতে পর্যটক ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আংশিক শিথিল, কর্মবিরতি প্রত্যাহার

থানচিতে পর্যটক ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আংশিক শিথিল, কর্মবিরতি প্রত্যাহার

হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল: মাংস বরাদ্দ ১৭০ গ্রাম, রোগীর পাতে যায় মাত্র ৭০ গ্রাম

হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল: মাংস বরাদ্দ ১৭০ গ্রাম, রোগীর পাতে যায় মাত্র ৭০ গ্রাম

চট্টগ্রামে রেলক্রসিংয়ে আটকে পড়া পিকআপকে ট্রেনের ধাক্কা

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ২৩: ২২
মিরসরাই রেল ক্রসিংয়ে আটকে পড়া পিকআপকে ট্রেনের ধাক্কা। ছবি: আজকের পত্রিকা
মিরসরাই রেল ক্রসিংয়ে আটকে পড়া পিকআপকে ট্রেনের ধাক্কা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবৈধ রেল ক্রসিংয়ে আটকে পড়া পিকআপ ভ্যান ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেছে। আজ মঙ্গলবার পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের নিজামপুর স্টেশনের উত্তর পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও আপলাইন দিয়ে কিছু সময় ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আজ বিকেলে উপজেলার নিজামপুর রেলস্টেশনের উত্তর পাশে একটি অবৈধ লেভেল ক্রসিংয়ে পিকআপ ভ্যানটি (চট্টগ্রাম-ন ১১-৭৫৩৪) পার হওয়ার সময় হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী আন্তনগর মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনটি এসে পিকআপকে ধাক্কা দিলে তা রেললাইন থেকে ১৫-২০ গজ দূরে ছিটকে পড়ে দুমড়েমুচড়ে যায়।

এতে কিছু সময়ের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ৩০ মিনিট পর ট্রেনটি পুনরায় ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।

এ বিষয়ে সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, একটি পিকআপ অবৈধ রেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে রেললাইনে আটকে পড়ে। পরে ঢাকাগামী মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় পিকআপটি দুমড়েমুচড়ে যায়।

তবে দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। কিছু সময় ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন হলেও এখন সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িটি পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

মিরসরাইট্রেন দুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগরেলক্রসিংট্রেনজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

বগুড়ায় বিছানায় দুই শিশুসন্তানের রক্তাক্ত লাশ, গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল মা

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ আগুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

সম্পর্কিত

৫ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এল কড়াইল বস্তির আগুন

৫ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এল কড়াইল বস্তির আগুন

লক্ষ্মীপুরে যাত্রীবাহী বাসে আগুন

লক্ষ্মীপুরে যাত্রীবাহী বাসে আগুন

থানচিতে পর্যটক ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আংশিক শিথিল, কর্মবিরতি প্রত্যাহার

থানচিতে পর্যটক ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আংশিক শিথিল, কর্মবিরতি প্রত্যাহার

হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল: মাংস বরাদ্দ ১৭০ গ্রাম, রোগীর পাতে যায় মাত্র ৭০ গ্রাম

হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল: মাংস বরাদ্দ ১৭০ গ্রাম, রোগীর পাতে যায় মাত্র ৭০ গ্রাম

থানচিতে পর্যটক ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আংশিক শিথিল, কর্মবিরতি প্রত্যাহার

থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
থানচি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনের প্রশাসনের আয়োজনে মতবিনিময় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা
থানচি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনের প্রশাসনের আয়োজনে মতবিনিময় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবানের থানচি উপজেলায় পর্যটক ভ্রমণের ওপর উপজেলা প্রশাসনের পূর্বঘোষিত নিষেধাজ্ঞা আংশিক শিথিল করা হয়েছে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) থেকে বংড পাথর, ক্যাপজাহ চং পর্যন্ত পর্যটকদের ভ্রমণের ওপর উন্মুক্ত করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের আশ্বাসে ট্যুরিস্ট গাইড কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেডের কর্মীরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ-আল-ফয়সালের সভাপতিত্বে এক মতবিনিময় সভা হয়। উপজেলা প্রশাসন এর আয়োজন করে। এতে গাইড কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেডের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে পর্যটকদের রেজিস্ট্রেশনে সব ধরনে তথ্য ওয়ান স্টফ সার্ভিস, ইঞ্জিন নৌকায় মালিকদের উদ্যোগের লাইফ জ্যাকেট রাখা বাধ্যতামূলক, তথ্যসেবা কেন্দ্র থেকে একস্থান হয়ে পর্যটন কেন্দ্রের ভ্রমণ, গাইডসহ যাত্রা, ইঞ্জিন নৌকা ভাড়া তিন হাজার টাকা, গাইড ফি ৮০০ টাকা নির্ধারণ করেন এবং প্রশাসনের নীতিমালা মেনে চলাসহ এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গাইড কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেডের আহ্বায়ক পাইথুইপ্রু (অন্তর) খিয়াং বলেন, ‘উপজেলা প্রশাসনের সব সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। আমাদের কর্মবিরতি আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছি। আগামীতে প্রশাসনের নীতিমালা অনুসারে আমরা নিজ নিজ কাজে ফিরে যাব।’

সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বলিপাড়া ৩৮ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মো. জাকির হোসেন, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাছির উদ্দিন মজুমদার, ট্যুরিস্ট গাইড কল্যাণ সমবায় সমিতি আহ্বায়ক পাইথুইপ্রু (অন্তর) খিয়াংসহ পর্যটক সংশ্লিষ্টরা।

বিষয়:

বান্দরবানচট্টগ্রাম বিভাগথানচিপর্যটকজেলার খবরভ্রমণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

বগুড়ায় বিছানায় দুই শিশুসন্তানের রক্তাক্ত লাশ, গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল মা

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ আগুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

সম্পর্কিত

৫ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এল কড়াইল বস্তির আগুন

৫ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এল কড়াইল বস্তির আগুন

লক্ষ্মীপুরে যাত্রীবাহী বাসে আগুন

লক্ষ্মীপুরে যাত্রীবাহী বাসে আগুন

চট্টগ্রামে রেলক্রসিংয়ে আটকে পড়া পিকআপকে ট্রেনের ধাক্কা

চট্টগ্রামে রেলক্রসিংয়ে আটকে পড়া পিকআপকে ট্রেনের ধাক্কা

হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল: মাংস বরাদ্দ ১৭০ গ্রাম, রোগীর পাতে যায় মাত্র ৭০ গ্রাম

হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল: মাংস বরাদ্দ ১৭০ গ্রাম, রোগীর পাতে যায় মাত্র ৭০ গ্রাম

হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল: মাংস বরাদ্দ ১৭০ গ্রাম, রোগীর পাতে যায় মাত্র ৭০ গ্রাম

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ২৩: ০৪
হবিগঞ্জ জেলা সদর আধুনিক হাসপাতালে দুদকের অভিযান। ছবি: সংগৃহীত
হবিগঞ্জ জেলা সদর আধুনিক হাসপাতালে দুদকের অভিযান। ছবি: সংগৃহীত

অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, হাসপাতাল থেকে নিয়মিত ওষুধ না পাওয়া, পরীক্ষা-নিরীক্ষা না হওয়া এবং নিম্নমানের খাবার পরিবেশনের অভিযোগে ২৫০ শয্যা হবিগঞ্জ জেলা সদর আধুনিক হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার দুপুর ১২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত এই অভিযান চলে।

অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া হবিগঞ্জ দুদকের উপপরিচালক এরশাদ আলী জানান, অভিযানকালে খাবারে ব্যাপক অনিয়মের চিত্র মিলেছে। একজন রোগীকে যে পরিমাণ মাংস দেওয়ার কথা; দেওয়া হচ্ছে তার অর্ধেকেরও কম। নিয়ম অনুযায়ী একজন রোগীর জন্য দুই বেলায় তার প্রাপ্য ১৭০ গ্রাম মুরগির মাংস। কিন্তু পরিমাপ করে দেখা যায়, রোগীদের দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৭০ থেকে ৭৫ গ্রাম।

দুদক কর্মকর্তা বলেন, একজন রোগী থেকেই ১০০ গ্রাম মাংস কারসাজি করা হচ্ছে। অথচ দরপত্র অনুযায়ী প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগির দাম ধরা হয়েছে ২৯৭ টাকা। এ ছাড়া হাসপাতালে ওয়ার্ড পরিদর্শনকালে বিভিন্ন ওয়ার্ড ব্যবহার অনুপযোগী ও অপরিচ্ছন্নতার বিষয়টি ফুটে ওঠে।

এরশাদ আলী বলেন, ‘আমরা অনেক রোগীর সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। এতে আমরা জানতে পারি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার অধিকাংশই হাসপাতালের বাইরে অর্থাৎ ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে করানো হয়। এখানে একটা চক্র কাজ করে; তারা রোগীদের বলে, হাসপাতালে এই পরীক্ষা হয় না, বাইরে থেকে করাতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘ওষুধের স্টোররুমেও আমরা অভিযান চালিয়েছি। সেখানে যাচাই করে আমরা ওষুধপ্রাপ্তি বা গ্রহণের রেজিস্ট্রার হালনাগাদ পাইনি। পুরো বিষয়টি তত্ত্বাবধায়ককে জানানো হয়েছে। আমরা পরে দুর্নীতি দমন কমিশনে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করব।’

বিষয়:

হবিগঞ্জওষুধহাসপাতালসিলেট বিভাগদুদকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

বগুড়ায় বিছানায় দুই শিশুসন্তানের রক্তাক্ত লাশ, গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল মা

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ আগুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

সম্পর্কিত

৫ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এল কড়াইল বস্তির আগুন

৫ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এল কড়াইল বস্তির আগুন

লক্ষ্মীপুরে যাত্রীবাহী বাসে আগুন

লক্ষ্মীপুরে যাত্রীবাহী বাসে আগুন

চট্টগ্রামে রেলক্রসিংয়ে আটকে পড়া পিকআপকে ট্রেনের ধাক্কা

চট্টগ্রামে রেলক্রসিংয়ে আটকে পড়া পিকআপকে ট্রেনের ধাক্কা

থানচিতে পর্যটক ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আংশিক শিথিল, কর্মবিরতি প্রত্যাহার

থানচিতে পর্যটক ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আংশিক শিথিল, কর্মবিরতি প্রত্যাহার