ভোট গণনা চলছে, ঢাবির বিভিন্ন প্রবেশপথে ভিড় না করার অনুরোধ ডিএমপির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর ভোট গণনার কাজ চলছে। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হওয়া এ ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।
ভোট শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে গণনা কার্যক্রম চলছে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশপথে বিপুলসংখ্যক উৎসুক জনতা জড়ো হতে শুরু করেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ও অযথা ভিড় এড়াতে সাধারণ জনগণের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
ডিএমপির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভোট গণনা চলমান রয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশমুখে অযথা ভিড় না করার জন্য সবার প্রতি বিনীত অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর ভোট গণনার কাজ চলছে। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হওয়া এ ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।
ভোট শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে গণনা কার্যক্রম চলছে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশপথে বিপুলসংখ্যক উৎসুক জনতা জড়ো হতে শুরু করেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ও অযথা ভিড় এড়াতে সাধারণ জনগণের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
ডিএমপির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভোট গণনা চলমান রয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশমুখে অযথা ভিড় না করার জন্য সবার প্রতি বিনীত অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
সিলেট জেলায় অবৈধভাবে পাহাড় ও টিলা কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে সিলেটের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সারওয়ার আলম স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুরে ভাঙ্গা উপজেলায় মহাসড়কে এক পা আর ক্রাচে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন আনার আলী। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে মাঝেমধ্যে সড়কে বসেও পড়ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে থাকা বৃদ্ধ স্ত্রীর চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ।১ ঘণ্টা আগে
দেশের অন্যতম শীর্ষ চাল ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশ অটো মেজর অ্যান্ড হাসকিং মিল মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুর রশিদকে আবারও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল মোড় এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
ঢাবি ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহসকে ‘র’ আর দিল্লির দালাল বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের নেতা মেজবাহ উদ্দিন সাঈদ। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিজের ফেসবুক আইডিতে শেয়ার করা এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন। মুহূর্তের মধ্যে এটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।২ ঘণ্টা আগে