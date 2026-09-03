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ঢাকা

মিরপুরে অস্ত্রসহ ‘শুটার জাকির’ গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মিরপুরে অস্ত্রসহ ‘শুটার জাকির’ গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার শুটার জাকির। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুরে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি রিভলবার ও চার রাউন্ড গুলিসহ মো. জামিল হোসেন ওরফে ‘শুটার জাকির’কে (৪৮) গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গত বুধবার রাত ১১টা ২০ মিনিটের দিকে মিরপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ডিবির মিরপুর বিভাগের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) মো. শফিকুল ইসলাম এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, গ্রেপ্তারের সময় জাকিরের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, পিস্তলের ম্যাগাজিনে থাকা দুই রাউন্ড গুলি, একটি কালো রঙের বিদেশি রিভলবার, রিভলবারের চেম্বারে থাকা দুই রাউন্ড গুলি এবং একটি খালি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিক তদন্তে বরাতে ডিবি জানিয়েছে, জাকির দীর্ঘদিন ধরে মিরপুর এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও অস্ত্রধারী শুটার হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। তিনি এলাকায় ভয়ভীতি দেখিয়ে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করতেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জব্দ করা অস্ত্র। ছবি: সংগৃহীত
জব্দ করা অস্ত্র। ছবি: সংগৃহীত

পুলিশ বলছে, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় কথিত শীর্ষ সন্ত্রাসী তানভীর ইসলাম জয়ের সহযোগী হিসেবে জাকির মিরপুর এলাকায় কর্মকাণ্ড চালাতেন। জয় নিহত হওয়ার পর অপরাধীচক্রের আরেক সদস্য তাজকীরের সহযোগী হিসেবে তিনি কার্যক্রম চালিয়ে আসছিলেন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে।

পুলিশ আরও জানায়, গত ৭ জুলাই রাত ৯টার দিকে মিরপুর মডেল থানার সেনপাড়া পর্বতা এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ও ভাগ-বাঁটোয়ারাকে কেন্দ্র করে মিরপুর থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সাইফুল ইসলাম সিজুকে (৩৮) হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করা হয়।

ওই ঘটনায় জাকির পালিয়ে গেলেও তাঁর সহযোগী শুটার মো. কাওছার ভূঁইয়া ওরফে শান্ত ওরফে এসবিকে (২৪) অস্ত্র ও গুলিসহ গ্রেপ্তার করে মিরপুর মডেল থানা-পুলিশ।

এ ঘটনায় মিরপুর মডেল থানায় দুটি মামলা করা হয়। এর মধ্যে একটি মামলায় হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা ও গুরুতর আঘাতের অভিযোগ এবং অপরটি অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে। মামলা দুটি বর্তমানে মিরপুর মডেল থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।

গ্রেপ্তার জাকিরের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে ডিএমপি।

বিষয়:

ডিএমপিঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারডিবি
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