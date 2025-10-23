Ajker Patrika
গ্রেপ্তারের পর পাঁচ দিনের রিমান্ডে ফারইস্ট লাইফের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফারইস্ট লাইফের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
ফারইস্ট লাইফের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

৪৫ কোটি টাকা দুর্নীতির মামলায় ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্সের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে হাজির করা হলে আদালত পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। ঢাকা মহানগর দায়রা জজ সাব্বির ফয়েজ শুনানি শেষে এই আদেশ দেন।

সূত্রমতে, ৪৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ফারইস্ট ইসলামী লাইফের সাবেক চেয়ারম্যান মো. নজরুল ইসলামসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। গত ৩১ জুলাই এ মামলা করা হয়।

মামলার এজাহারে বলা হয়, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের নামে রাজধানীর ৩৬ তোপখানায় ২০৭ কোটি ৩৬ লাখ ৬০ হাজার টাকার জমি ক্রয় দেখিয়ে আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ৪৫ কোটি টাকা আত্মাসাৎ করেন। এর মধ্যে নজরুল ইসলাম আত্মসাৎ করেন ১০ কোটি ও তাঁর স্ত্রী এবং ফারইস্ট লাইফের সাবেক পরিচালক তাসলিমা ইসলাম আত্মসাৎ করেন সাড়ে ৯ কোটি। জমি ক্রয় ও অর্থ আত্মসাতের এ ঘটনা ঘটে ২০১৫ সালে।

আদালতের কাছে দুদকের উপরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা মশিউর রহমান আবেদন করেন যে, মামলার সংশ্লিষ্ট অপরাধের সঙ্গে সরাসরি জড়িত আসামি জামিনে মুক্ত হলে আলামত ধ্বংসসহ তদন্তকাজ নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করতে পারেন বিধায় তাঁকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের আগপর্যন্ত জেলহাজতে আটক রাখার নিমিত্তে আদালতে সোপর্দ করা হলো।

আদালতে হাজিরা জালিয়াতি, এবার মামা-ভাগনের বিরুদ্ধে মামলা

­যশোর প্রতিনিধি
মামার বদলে আদালতে হাজিরা ভাগনের, কারাফটকে ধরা
মামার বদলে আদালতে হাজিরা ভাগনের, কারাফটকে ধরা

যশোরে আসামির পরিবর্তে ভাগনে কারাগারে যাওয়ার ঘটনায় মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার যশোর কোতোয়ালি থানায় অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মোজাফফর হোসেন মামলাটি দায়ের করেন।

মামলায় মামা-ভাগনে উভয়কে আসামি করা হয়েছে। তাঁরা হলেন সদর উপজেলার বড় ভেকুটিয়া গ্রামের মন্টুর ছেলে হাসান (৪৪) এবং তাঁর ভাগনে একই গ্রামের জমসেদ আলীর ছেলে শামীম আহমেদ (২৭)।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কোতোয়ালি মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কাজী বাবুল হোসেন বলেন, ‘মামলায় ভাগনে কারাগারে রয়েছে। মামা পলাতক। প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছি, তিনি বিদেশে অবস্থান করছে। তদন্ত করে বিষয়টি জানা যাবে।’

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, যশোর আর্মি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী দম্পতির বাড়িতে গিয়ে চাঁদাবাজি, হামলা, মারধর ও লুটপাটের ঘটনায় ২০২৪ সালের ৯ নভেম্বর কোতোয়ালি থানায় সাতজনের নামে মামলা হয়। ওই মামলার ৫ নম্বর আসামি ছিলেন হাসান। ২১ অক্টোবর দুপুর ১২টার দিকে আসামি শামীম আহমেদ নিজের নাম গোপন রেখে মামা হাসানের পরিচয়ে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট লস্কর সোহেল রানার আদালতে হাজির হয়ে জামিন প্রার্থনা করেন।

আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। সন্ধ্যায় কোর্ট পুলিশ শামীমকে কারাগারে নিয়ে যায়। কারাগারে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও তথ্য যাচাইয়ের সময় কর্তৃপক্ষ তাঁর কথাবার্তার অসংলগ্নতায় সন্দেহ করে। পরে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ফিঙ্গার প্রিন্ট যাচাই করলে জানা যায়, তিনি প্রকৃতপক্ষে হাসান নয়, বরং তাঁর ভাগনে শামীম আহমেদ।

মামার বদলে আদালতে হাজিরা ভাগনের, কারাফটকে ধরামামার বদলে আদালতে হাজিরা ভাগনের, কারাফটকে ধরা

তদন্তে জানা যায়, আসামি হাসান বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন, আর তাঁর পরিবর্তে ভাগনে শামীম নিজেকে মামা হাসান পরিচয় দিয়ে কারাগারে যেতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শামীম নিজেই জিজ্ঞাসাবাদে বিষয়টি স্বীকার করেন। এ ঘটনার পর সিনিয়র জেল সুপার আবিদ আহমেদ লিখিতভাবে বিষয়টি চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে জানান। এর ভিত্তিতে বেঞ্চ সহকারী মোজাফফর হোসেন প্রতারণা ও জালজালিয়াতির অভিযোগে হাসান ও শামীমের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, নতুন জালিয়াতি মামলায় শুক্রবার শামীমকে অ্যারেস্ট দেখানো হবে।

গফরগাঁওয়ে ট্রেনের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে বলাকা কমিউটার ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা (৬৫) এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) সকালে গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণ পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

গফরগাঁও রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) গোলাম কিবরিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গফরগাঁও রেলস্টেশনের মাস্টার হানিফ আলী জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বলাকা কমিউটার ট্রেনটি গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে প্রবেশের সময় ধাক্কা লেগে অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধ (৬৫) গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

জিআরপি ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) গোলাম কিবরিয়া বলেন, লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

ভারতের নম্বর থেকে সাবেক এমপি শিমুল পরিচয়ে নাটোরের জেলারকে হুমকি

নাটোর প্রতিনিধি 
নাটোর-২ আসনের আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল। ছবি: সংগৃহীত
নাটোর-২ আসনের আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের একটি নম্বর থেকে নাটোর কারাগারের জেলার শেখ মো. রাসেলকে সপরিবারে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নাটোর-২ আসনের আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল পরিচয়ে ওই হুমকি দেওয়া হয়। এ ঘটনায় নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা বিবেচনায় নাটোর সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন জেলার শেখ মো. রাসেল।

জিডিতে উল্লেখ করা হয়, শিমুলের অনুসারী হিসেবে পরিচিত যুবলীগ কর্মী রাশেদুল ইসলাম কোয়েলের জামিন বিষয়ে পুলিশ বা গোয়েন্দা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করতে জেলারকে নির্দেশনা দেন শিমুল। এ নির্দেশনা না মেনে জামিন হওয়া কোয়েলকে পুনরায় কুষ্টিয়া জেলগেট থেকে গ্রেপ্তার হলে ক্ষুব্ধ শিমুল জেলারকে এ হুমকি দেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আত্মগোপনে চলে যান যুবলীগ নেতা রাশেদুল ইসলাম কোয়েল। ১১ অক্টোবর বিকেলে কোয়েলকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত থেকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা গ্রেপ্তার করেন। পরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নাশকতা ও হত্যার অভিযোগে নাটোরে কোয়েলের নামে থাকা ১০টি মামলায়ও গ্রেপ্তার দেখানো হয়। সম্প্রতি কোয়েল কয়েকটি মামলায় জামিন পান।

নাটোর কারাগারের জেলার শেখ মো. রাসেল অভিযোগ করেন, প্রায় ১৫ দিন আগে কুষ্টিয়া থানার একটি মামলায় হাজিরার জন্য কোয়েলকে নাটোর থেকে কুষ্টিয়া পাঠানো হয়। এই অবস্থায় ২২ অক্টোবর দুপুরে ভারতের একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে তাঁর ব্যক্তিগত নম্বরে কল আসে। কল করা ব্যক্তি নিজেকে সাবেক এমপি শফিকুল ইসলাম শিমুল পরিচয় দেন। তিনি কোয়েলের জামিনের কাগজটি দ্রুত কুষ্টিয়া কারাগারে পাঠাতে বলেন; পাশাপাশি বিষয়টি কোনো গোয়েন্দা সংস্থা বা পুলিশ কর্মকর্তাকে যেন না জানানো হয়, সেই নির্দেশ দেন। অন্যথায় ‘সমস্যা হবে’ বলে হুমকি দেন।

জবাবে জেলার বলেন, তিনি কারাবিধি মেনেই জামিনের কাগজ কুষ্টিয়া পাঠাবেন এবং এ নিয়ে তাঁর কথা না বলাই ভালো। এরপর কোয়েল আজ বৃহস্পতিবার সব কটি মামলায় জামিনে মুক্তি পেলে কুষ্টিয়া জেলা ডিবি পুলিশ দুপুরে তাঁকে জেলগেট থেকে আবার গ্রেপ্তার করে। এর পরপরই জেলার শেখ মো. রাসেলের সরকারি মোবাইলে আবারও শিমুলের কল করা নম্বর থেকে একটি হুমকিমূলক বার্তা আসে। সে বার্তায় লেখা ছিল, ‘আপনি যে অন্যায় কাজটি করলেন, আল্লাহ যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, মনে রাখবেন আপনার বৌসহ পুরো পরিবারকে কিভাবে বাঁচাবেন, রক্ষা করবেন সেটা ঠিক করে রাখবেন।’

জেলার শেখ মো. রাসেল বলেন, ‘ঘটনার পর থেকে আমি ও আমার পরিবার আতঙ্কে আছি। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে থানায় জিডি করেছি।’

এ ব্যাপারে বক্তব্য জানতে সংশ্লিষ্ট নম্বরে শিমুলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

নাটোর সদর থানার ওসি মাহাবুর রহমান বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র সাগর ১০ দিনের রিমান্ডে

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
সাজ্জাদ হোসেন সাগর। ছবি: সংগৃহীত
সাজ্জাদ হোসেন সাগর। ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তিন দিনমজুর হত্যা মামলার আসামি মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র ও ছাত্রলীগ নেতা সাজ্জাদ হোসেন সাগরকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাতে ঢাকার ডেমরা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার আদালতের মাধ্যমে ১০ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।

এ সময় অপর আরেক ছাত্রলীগ নেতা মো. সাগর মিয়াকে (২৯) গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত সাজ্জাদ হোসেন সাগর মুন্সিগঞ্জ শহর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। আর সাগর মিয়া সদর উপজেলার মীরকাদিম পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক।

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে গ্রেপ্তার সাজ্জাদ হোসেন সাগরকে আদালতে তোলা হয়। তখন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে দিনমজুর সজল মোল্লা হত্যা মামলায় তাঁকে পুলিশ ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. আশীকুর রহমান ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

মুন্সিগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. কামরান হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুন্সিগঞ্জ ডিবি পুলিশের একটি টিম ঢাকার ডেমরা এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ওই দুই ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে প্রকাশে আগ্নেয়াস্ত্র মহড়া দেন সাবেক প্যানেল মেয়র ও ছাত্রলীগ নেতা সাজ্জাদ হোসেন সাগর। তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী হত্যাসহ ১০টি মামলা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৪ আগস্ট শহরের থানারপুল এলাকা থেকে কৃষি ব্যাংক মোড় ও থানারপুল থেকে মানিকপুর এলাকা পর্যন্ত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্র-জনতার সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষে দিনমজুর রিয়াজুল ফরাজী, সজল মোল্লা ও নুর মোহাম্মদ ডিপজল নিহত হন।

