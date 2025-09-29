Ajker Patrika
বিমানবন্দর এলাকায় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী শিক্ষার্থীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদকউত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ৩০
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর বিমানবন্দর এলাকায় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী মো. আরমান মির্জা (২১) নামের এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। তিনি নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এইচএসসি (উচ্চ মাধ্যমিক) পাস করেছেন।

আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ভোর পৌনে ৪টার দিকে ময়মনসিংহ-ঢাকা মহাসড়কের বিমানবন্দর টু কাওলা সড়কের মাঝামাঝি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ওই ছাত্র চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার পূর্ব হাটিয়ালা গ্রামের আবু সুফিয়ান মির্জার ছেলে। বর্তমানে উত্তরাতে থাকতেন তিনি।

নিহত আরমানের খালা নাজনীন আক্তার জানান, মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার পথে কোনো এক গাড়ির ধাক্কায় আরমান গুরুতর আহত হয়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে খবর পেয়ে আমরা ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ডিএমপির বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাসলিমা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঢাকার প্রবেশপথের বিমানবন্দর উড়াল সেতু থেকে মোটরসাইকেলে নামার পর অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় আরমান গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে পথচারীরা উদ্ধার করে প্রথমে নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে এবং পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায়। সেখানেই তিনি মারা যান।’

ওসি আরও বলেন, ‘দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে। কিন্তু কোন গাড়ি চাপা দিয়েছে, সেটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।’

নিহতের বাবাসহ স্বজনেরা থানায় এসেছেন। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান ওসি তাসলিমা।

ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ভোরে ওই শিক্ষার্থীকে স্বজনেরা হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীঢাকা জেলাবিমানবন্দররাজধানীঢাকা বিভাগনিহত
