Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ঢামেকে একসঙ্গে ভূমিষ্ঠ ৬ শিশুর মধ্যে আরও তিনটির মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে একসঙ্গে জন্ম নেওয়া যমজ ছয় শিশুর মধ্যে আরও তিনটি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। এর আগে গতকাল রোববার সন্ধ্যায় আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়। এ নিয়ে মোট চারটি শিশু মারা গেল।

আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকালে ঢামেক হাসপাতালের এনআইসিইউতে মারা যায় দুই শিশু। আর গতকাল রাতে বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে মারা যায় আরও এক শিশু। এর আগে গতকাল সন্ধ্যায় মারা যায় আরও এক শিশু।

গতকাল সকাল ৯টার দিকে হাসপাতালের গাইনি বিভাগের লেবার ওয়ার্ডে নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার মোকসেদা আক্তার প্রিয়া (২৩) নামের এক নারী ছয় সন্তানের জন্ম দেন।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রিয়ার ননদ ফারজানা আক্তার। তিনি জানান, ছয় নবজাতকের মধ্যে তিনজনকে ঢাকা মেডিকেলের এনআইসিউতে আর অন্য তিনজনকে বেসরকারি হাসপাতালের এনআইসিইউতে রাখা হয়েছিল। ঢাকা মেডিকেলে থাকা দুই নবজাতক আজ সকালে মারা গেছে এবং গতকাল রাতে বেসরকারি হাসপাতালে এক শিশু মারা গেছে। এ ছাড়া গতকাল সন্ধ্যায় এক শিশু মারা যায়। বর্তমানে দুই শিশু বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তাদের মা প্রিয়া ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি আছে।

ফারজানা আরও জানান, শিশুদের মরদেহ আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হবে।

নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার খাজুরিয়া গ্রামের কাতারপ্রবাসী মো. হানিফের স্ত্রী প্রিয়া। প্রিয়ার গর্ভধারণের ২৭ সপ্তাহ চলছিল। এলাকাতেই নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নিচ্ছিলেন। সেখানে আলট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে জানতে পারেন, পাঁচটি সন্তান গর্ভে রয়েছে তাঁর।

একসঙ্গে ৬ সন্তানের জন্ম দিলেন মা, বাঁচল না একটিএকসঙ্গে ৬ সন্তানের জন্ম দিলেন মা, বাঁচল না একটি

ফারজানা আরও জানান, গত মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে প্রিয়া নিজের বড় বোন লিপির বাসায় আসেন। সেখানে থেকে মনোয়ারা হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। পরে ব্যথা শুরু হলে দ্রুত ঢামেকে এনে ভর্তি করা হয়। গতকাল সকালে পাঁচটি নয়, নরমালভাবে ছয় সন্তান প্রসব করেন তিনি।

গতকাল দুপুরে ঢামেকের নবজাতক বিভাগের মেডিকেল অফিসার নিলুফার ইয়াসমিন বলেন, সকালে এক মা স্বাভাবিকভাবে ছয় নবজাতকের জন্ম দিয়েছেন। গর্ভধারণের ২৭ সপ্তাহ চলছিল তাঁর। বাচ্চাগুলো অপরিপক্ব ছিল। যাদের ওজন ৬১৫ থেকে ৯০০ গ্রাম পর্যন্ত।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢামেকঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিক্ষোভ থেকে সহিংসতায় উত্তাল ভাঙ্গা, মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

সন্তানের গলা কেটে লাশ বাবার হাতে তুলে দিলেন মা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

পদ্মা সেতু এলাকায় বসছে সোলার প্যানেল, ২৩ কোটি টাকার কাজ পেল ওমেরা

পদ্মা সেতু এলাকায় বসছে সোলার প্যানেল, ২৩ কোটি টাকার কাজ পেল ওমেরা

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

সম্পর্কিত

রাজধানীর বনশ্রী-আফতাবনগর সংযোগে ৩ সেতুর নির্মাণকাজ উদ্বোধন

রাজধানীর বনশ্রী-আফতাবনগর সংযোগে ৩ সেতুর নির্মাণকাজ উদ্বোধন

পিবিআই হাজতে হত্যা মামলার আসামির আত্মহত্যা

পিবিআই হাজতে হত্যা মামলার আসামির আত্মহত্যা

রেললাইনে পোশাকশ্রমিকের লাশ

রেললাইনে পোশাকশ্রমিকের লাশ

কোটালীপাড়ায় ভাই-ভাতিজাদের লাঠিপেটায় ব্যবসায়ী খুন

কোটালীপাড়ায় ভাই-ভাতিজাদের লাঠিপেটায় ব্যবসায়ী খুন