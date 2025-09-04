ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে দুই দিন বন্ধ থাকবে ঢাবি মেট্রো স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজ বৃহস্পতিবার (০৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) থেকে বিষয়টি জানানো হয়।
ডিএমটিসিএল জানায়, আগামী সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন বন্ধ থাকবে। পরদিন মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) পুরো দিন স্টেশনটি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।
ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজন ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়।
ডিএমটিসিএল জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট অফিস থেকে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানানো হয় নির্বাচনী দিনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে স্টেশনটি বন্ধ রাখার জন্য।
