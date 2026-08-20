Ajker Patrika
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অনলাইন জুয়া: অর্থ পাচার চক্রের আরও ২ সদস্য গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৬, ২২: ৪৯
অনলাইন জুয়া: অর্থ পাচার চক্রের আরও ২ সদস্য গ্রেপ্তার

বিদেশ থেকে পরিচালিত অনলাইন জুয়া ও বেটিং সাইটের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ বিদেশে পাচারের অভিযোগে একটি চক্রের আরও দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এ নিয়ে এই চক্রের মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হলো।

সিআইডির গণমাধ্যম শাখার বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান আজ বৃহস্পতিবার বলেন, রাজশাহী ও ঝিনাইদহে গত বুধবার অভিযান চালিয়ে সৈয়দ জামান (২৭) ও রুহুল কুদ্দুস ওরফে বাপ্পী (২৮) নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মামলার বরাত দিয়ে সিআইডি জানায়, সাইবার পুলিশ সেন্টারের (সিপিসি) নিয়মিত সাইবার মনিটরিংয়ে দেশের ভেতর ও বিদেশ থেকে পরিচালিত বিভিন্ন অনলাইন জুয়া সাইটের কার্যক্রমের তথ্য পাওয়া যায়। তদন্তে বেটিং সাইটে ব্যবহৃত বিভিন্ন এজেন্টের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ও ব্যাংক হিসাবের তথ্য সংগ্রহ করে গত ১৭ মে রাজধানীর পল্টন থানায় সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলা করে সিআইডি।

অনলাইন জুয়া ও অর্থ পাচারকারী চক্রের ৫ সদস্য গ্রেপ্তারঅনলাইন জুয়া ও অর্থ পাচারকারী চক্রের ৫ সদস্য গ্রেপ্তার

সিআইডি বলেছে, প্রাথমিক তদন্তে গ্রেপ্তার সৈয়দ জামানকে রাশিয়া থেকে নিয়ন্ত্রিত একটি অনলাইন জুয়া সাইটের অ্যাডমিন হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। গ্রেপ্তার রুহুল কুদ্দুস অনলাইন জুয়া সাইটে অর্থ জমা ও উত্তোলনের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে যুক্ত ছিলেন।

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এর আগে গত ৭ জুন থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নরসিংদী ও নড়াইলে অভিযান চালিয়ে এ চক্রের আরও আট সদস্যকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি।

বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান বলেন, তদন্তে অনলাইন বেটিং সাইটের পরিচালনাকারী, এজেন্ট, অর্থ লেনদেনে ব্যবহৃত এমএফএস ও ব্যাংক হিসাবের মালিক এবং চক্রটির দেশি-বিদেশি সহযোগীদের শনাক্তে কাজ চলছে।

বিষয়:

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