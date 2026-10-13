অনলাইনে আয়ের প্রলোভনে ৩৮ লাখ টাকা আত্মসাৎ, গ্রেপ্তার ১

অনলাইনে আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ৩৮ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে শামীম আহমেদ (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গত ৮ অক্টোবর মধ্যরাতে রাজধানীর পল্লবী এলাকার ইসিবি চত্বর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ মঙ্গলবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে সংস্থাটি।
সিআইডি জানায়, টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে পরিচয়ের সূত্র ধরে একটি প্রতিষ্ঠানে অনলাইনে আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণার শিকার হন এক ব্যক্তি। প্রতারক চক্রটি বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব ও মোবাইল আর্থিক সেবার (এমএফএস) মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে টাকা নেয়। পরে ভুক্তভোগী নিজের অর্থ উত্তোলন করতে চাইলে সিকিউরিটি ফি জমা দেওয়ার কথা বলে আরও টাকা আদায় করা হয়। একপর্যায়ে পাওনা টাকা ফেরত না দিয়ে কালক্ষেপণ করতে থাকলে প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পারেন ভুক্তভোগী।
এ ঘটনায় তিনি ২০২৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মতিঝিল থানায় মামলা করেন। মামলায় দণ্ডবিধির ৪০৬ ও ৪২০ ধারায় অভিযোগ আনা হয়।
মামলার তদন্তে জানা যায়, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে ভুক্তভোগীর কাছ থেকে প্রতারক চক্রটি একটি বেসরকারি ব্যাংক হিসাব ও মোবাইল আর্থিক সেবার মাধ্যমে মোট ৩৮ লাখ টাকা নেয়। পরে ওই অর্থ চক্রটির নির্দেশিত অন্য একটি ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়।
সিআইডি জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে শামীম আহমেদের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অনলাইন প্রতারণাসংশ্লিষ্ট অর্থ লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এসব অর্থের উৎস, গন্তব্য এবং প্রতারণার সঙ্গে জড়িত অন্য ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে।
এ মামলায় শামীমসহ এ পর্যন্ত ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।
অনলাইনে চাকরি, বিভিন্ন কাজ বা টাস্ক সম্পন্ন করে আয়ের প্রলোভন এবং অপরিচিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে সিআইডি। প্রতারণার শিকার হলে সংশ্লিষ্ট তথ্য-প্রমাণ সংরক্ষণ করে দ্রুত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানোর পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি।
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