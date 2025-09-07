Ajker Patrika
সারা দেশ
ঢাকা

মোহাম্মদপুরের বছিলায় দিনের বেলায় চাপাতি হাতে ছিনতাই, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চাপাতি হাতে নিয়ে ছিনতাইয়ের ঘটনা সিসিটিভির ফুটেজে ধরা পড়ে। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
চাপাতি হাতে নিয়ে ছিনতাইয়ের ঘটনা সিসিটিভির ফুটেজে ধরা পড়ে। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বছিলায় দিনের বেলায় চাপাতি হাতে মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় রোমান মিয়া (২০) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে মোহাম্মদপুরের চাঁদ উদ্যান এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে, একই দিন বেলা ১১টা ৪৬ মিনিটে বছিলার ফিউচার হাউজিং এলাকার ৪০ ফুট সড়কে এ ছিনতাই হয়। ঘটনাটি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।

ভিডিওতে দেখা যায়, ব্যস্ত সড়কে এক তরুণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ একটি অটোরিকশা থেকে দুজন নেমে তাঁর দিকে এগিয়ে এসে চাপাতির ভয় দেখিয়ে ফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। মুহূর্তেই তারা পালিয়ে যায়। আশপাশের কেউ তাদের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেনি।

চাপাতি হাতে নিয়ে ছিনতাইয়ের দৃশ্য। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
চাপাতি হাতে নিয়ে ছিনতাইয়ের দৃশ্য। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মো. রফিকুল আহমেদ বলেন, ভুক্তভোগী একজন শিক্ষার্থী। মেডিকেল কলেজে ভর্তির প্রস্তুতির জন্য বছিলায় কোচিংয়ে আসেন। কোচিং শেষে পার্সেল নিতে দাঁড়ানো অবস্থায় তিনি ছিনতাইয়ের শিকার হন। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে এবং গ্রেপ্তার রোমানকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা আছে বলে মনে করে না কমিশন: ইসি আনোয়ারুল

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

