দিয়াবাড়ির ঝোপ থেকে তরুণের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
দিয়াবাড়ির ঝোপে তরুণের লাশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
দিয়াবাড়ির ঝোপে তরুণের লাশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর তুরাগের দিয়াবাড়ির ঝোপ থেকে অজ্ঞাতনামা এক তরুণের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর বয়স ১৫–২০ বছরের মধ্যে হবে।

আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় দিয়াবাড়ির উত্তরা ১৭ নম্বর সেক্টরের ঝোপের ভেতর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এর আগে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে লাশ পড়ে থাকার খবর পায় পুলিশ।

সরেজমিন দেখা যায়, ঝোপের ভেতরের ঘাসের ওপর লাশটি শোয়া অবস্থায় রয়েছে। গলায় রক্তাক্ত জখম, পেটে ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। নিহতের পরনে লাল ফুল হাতা গেঞ্জি ও জিনসের প্যান্ট ছিল।

এ বিষয়ে ডিএমপির উত্তরা জোনের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) সাদ্দাম হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা একটি তরুণের গলাকাটা লাশ পেয়েছি। তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। নিহতের নাম পরিচয় বের করার চেষ্টা চালাচ্ছি।’

সাদ্দাম হোসেন বলেন, নিহতের গলায় রশি দিয়ে বাঁধার দাগ দেখা গেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগতুরাগজেলার খবর
কুমিল্লায় বিএনপির দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, ককটেল বিস্ফোরণ

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লার চকবাজারে বিএনপির দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া। ছবি: সংগৃহিত
কুমিল্লার চকবাজারে বিএনপির দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া। ছবি: সংগৃহিত

কুমিল্লা-৬ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর গণমিছিলে ককটেল বিস্ফোরণ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার নগরীর চকবাজার–কাপড়িয়াপট্টি এলাকায় এই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি ঘিরে বিএনপির দুই পক্ষ—মনিরুল হক চৌধুরী ও হাজি আমিন উর রশিদ ইয়াছিন সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেলে চকবাজার এলাকা থেকে কুমিল্লা-৬ আসনের প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে গণমিছিল শুরু হয়। মিছিলটি রাজগঞ্জ, মোগলটুলি, সার্কিট হাউস, ফৌজদারি মোড়, জেলখানা রোড ও পুলিশ লাইনস হয়ে কান্দিরপাড়ে এসে শেষ হয়।

মিছিলে অংশ নেন বিএনপির কুমিল্লা বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাক মিয়া, কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মনিরুল হক সাক্কু, মহানগর বিএনপির সভাপতি উদবায়লতুল বারী আবু, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম প্রমুখ।

মনিরুল হক চৌধুরীর অনুসারীরা অভিযোগ করে বলেন, শান্তিপূর্ণ মিছিলে হাজি ইয়াছিনপন্থীরা পরিকল্পিতভাবে হামলা চালায় এবং কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। হামলার সময় তারা ধাওয়া দিলে প্রতিপক্ষের লোকজন এলাকা ত্যাগ করে।

অন্যদিকে ইয়াছিনপন্থীদের দাবি, দিনভর কান্দিরপাড়–রাজগঞ্জ–চকবাজার এলাকায় তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা প্রচার ও ধানের শীষের পক্ষে লিফলেট বিতরণ চলছিল। বিকেলে চকবাজার এলাকায় ‘বাইর থেকে আনা’ কিছু লোক জমায়েত করে মনিরুল গ্রুপ তাদের কর্মসূচিতে উসকানি দেয় এবং প্রথমে হামলা চালায়। পরে তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

এ বিষয়ে হাজি ইয়াছিনের অনুসারী কুমিল্লা জেলা যুবদলের সাবেক সহসভাপতি মো. আজাদ ও মহানগর যুবদল নেতা মনছুর নিজামী বলেন, ‘আমরা শান্তিপূর্ণ লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি করছিলাম। কিন্তু তারা বাইরে থেকে লোক এনে আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে।’

মনিরুল হক চৌধুরীর অনুসারী জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক খলিলুর রহমান মজুমদার বলেন, কুমিল্লা-৬ সদর আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরীর পক্ষে আমরা বিশাল গণমিছিলের আয়োজন করেছিলাম। নগরীর চকবাজার থেকে মিছিলটি যখন বের হয়, তখন একটি পক্ষ আমাদের মিছিলে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আমাদের মিছিলের কোনো সমস্যা হয়নি। আমরা বিষয়টির ক্ষয়ক্ষতি দেখে দলীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নেতাদের অনুরোধ জানাব।’

গণমিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপি প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরী বলেন, ‘সব ধরনের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে ধানের শীষ এগিয়ে যাবে। এই আসন ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের নেতার হাতে তুলে দিতে চাই।’ তিনি আরও বলেন, ‘সদর দক্ষিণের মতোই কুমিল্লা মহানগরকে পরিকল্পিতভাবে সাজাতে চাই।’

এ বিষয়ে কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম বলেন, চকবাজার এলাকায় হাজি ইয়াছিন ও মনিরুল হক চৌধুরীর অনুসারীদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ সময় কয়েকটি পটকাসদৃশ বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেছে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

বিএনপিককটেলজেলার খবরবিস্ফোরণ
বেশি দামে সার বিক্রি, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি
বেশি দামে সার বিক্রি করায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ব্যবসায়ীকে জরিমানা
বেশি দামে সার বিক্রি করায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ব্যবসায়ীকে জরিমানা

পাবনার চাটমোহর উপজেলার নিমাইচড়া ইউনিয়নের মির্জাপুর ও নিমাইচড়া বাজারে অভিযান চালিয়ে বেশি দামে সার বিক্রি করার অপরাধে ২২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার বেলা ২টার দিকে এই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মুসা নাসের চৌধুরী।

এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কুন্তলা ঘোষ, নিমাইচড়া ইউনিয়নের প্রশাসক ও উপজেলা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপক খলিলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে বেশি দামে সার বিক্রি করা হচ্ছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে উপজেলার নিমাইচড়া ইউনিয়নের মির্জাপুর লক্ষ্মী নারায়ণ এন্টারপ্রাইজের মালিক শিবেন্দ্রনাথ দত্তকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া একই অপরাধে নিমাইচড়া বাজারে অবস্থিত আজম এন্টারপ্রাইজের মালিক আজম আলীকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ বিষয়ে ইউএনও মুসা নাসের চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, বেশি দামে সার বিক্রি করার অপরাধে দুই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ২২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সরকার নির্ধারিত দাম ছাড়া কোনো ব্যবসায়ীকে বেশি দামে সার বিক্রি করতে দেওয়া হবে না।

মির্জাপুরপাবনাঅভিযানপাবনা সদরজরিমানাম্যাজিস্ট্রেটভ্রাম্যমাণ আদালতইউএনও
বিএনপির মনোনয়ন: আ.লীগের দোসর আখ্যা দিয়ে মিছিল, যুবদলের দুই নেতাকে অব্যাহতি

বগুড়া প্রতিনিধি
বিএনপির মনোনয়ন: আ.লীগের দোসর আখ্যা দিয়ে মিছিল, যুবদলের দুই নেতাকে অব্যাহতি

বগুড়া-১ (সোনাতলা-সারিয়াকান্দি) আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীকে আওয়ামী লীগের দোসর আখ্যায়িত করে তাঁকে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে মিছিল সমাবেশ করার অভিযোগে সোনাতলা উপজেলায় দুই যুবদল নেতাকে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার বগুড়া জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

যাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন সোনাতলা উপজেলার বালুয়া ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক শামিম হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সালাম। জেলা যুবদলের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ও সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে সোনাতলা উপজেলার বালুয়া ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক শামিম হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সালামকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা দলীয় সব কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবেন।

জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান বলেন, ৮ নভেম্বর বগুড়া-১ (সোনাতলা-সারিয়াকান্দি) আসনে বিএনপি থেকে ঘোষিত সংসদ সদস্য প্রার্থী কাজী রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে স্লোগান ও মিছিল সমাবেশ করা হয় শামিম হোসেন ও আব্দুস সালামের নেতৃত্বে। এ বিষয়ে প্রমাণসহ অভিযোগ উঠলে তাঁদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

জানতে চাইলে অব্যাহতি পাওয়া যুবদল নেতা শামিম হোসেন বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী, সে বিষয়ে কিছু জানি না। আমাকে অব্যাহতি দেওয়ার আগে কৈফিয়ত তলব করা হয়নি।’

শামিম আরও বলেন, ‘আমার নামে ১২ থেকে ১৪টি মামলা। গত বছরের পাঁচ আগস্টের পর বিএনপিতে নতুন নতুন নেতার আবির্ভাব হয়েছে। আমাকে যুবদল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও আমি ইউনিয়ন বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক পদে আছি। এ কারণে দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে বাধা নেই।’

সোনাতলাবগুড়া সদরবিএনপিঅভিযোগসারিয়াকান্দিযুবদলঅব্যাহতিবগুড়া জেলা
বরিশাল সিটি করপোরেশনে বিক্ষোভ, প্রশাসকের বিদায়ী সংবর্ধনা পণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালের বিদায়ী বিভাগীয় কমিশনার এবং সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. রায়হান কাওছারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেন কর্মচারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশালের বিদায়ী বিভাগীয় কমিশনার এবং সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. রায়হান কাওছারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেন কর্মচারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের বিদায়ী বিভাগীয় কমিশনার এবং সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. রায়হান কাওছারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছেন বিএনপিপন্থী ১২১ জন কর্মচারী। চাকরি স্থায়ী না করায় সোমবার বিকেলে নগরভবনের সামনে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।

এদিকে কর্মচারীদের আন্দোলন পরিস্থিতিতে প্রশাসক রায়হান কাওছারের বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে গেছে।

বিক্ষোভের পর নগর ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন বরিশাল সিটি করপোরেশন কর্মচারী ইউনিয়নের সাংগঠনিক সস্পাদক আতিকুর রহমান মানিক। তিনি বলেন, বিসিসি প্রশাসক গত এক বছরে নগরবাসীর সঙ্গে রূঢ় আচরণ এবং রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন।

আতিকুর রহমান আরও বলেন, ‘চাকরি বিধিমালা অনুযায়ী ১২১ জনের পদ স্থায়ীকরণে বাধা নেই। কিন্তু প্রশাসক রায়হান কাওছার আশ্বাসের নামে আমাদের সঙ্গে টালবাহানা করেছেন।’

সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়, প্রশাসক ক্ষমতার অপব্যবহার করে ১৫৯ জনকে চাকরিচ্যুত করেছেন। তাঁরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। অথচ এরপরও তিনি বিভিন্ন সময়ে বিসিসিতে অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, প্রশাসক বিপুল অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ বাণিজ্য, পদোন্নতি দিয়েছেন। ঠিকাদারি কাজ, জমি ক্রয়ে টাকা না নিয়ে প্রশাসক কোনো ফাইলে স্বাক্ষর করেননি। এমনকি সোমবার তাঁর বাংলোয় স্থায়ীকরণের বিষয়ে দেখা করতে গেলে প্রশাসক গুলি করার হুমকি দিয়েছেন।

সিটি করপোরেশনের সহকারী প্রকৌশলী আরাফাত হোসেন মনির বলেন, আপনারা শুনেছেন যে নগরে এত সমস্যা থাকার পরও কুয়াকাটায় রিসোর্টের নামে কোটি কোটি টাকায় জমি ক্রয় করেছেন প্রশাসক।

কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সস্পাদক আনিচুর রহমান বলেন, ‘দাবি নিয়ে বাংলোয় গেলে তিনি (প্রশাসক) আমাদের শুট করার হুমকি দেন। তিনি কুয়াকাটায় জমি ক্রয়ের নামে প্রতি শতাংশে ৫০ হাজার টাকা উৎকোচ নিয়েছেন। ঠিকাদারি কাজে, নিয়োগে বিপুল অর্থ বাগিয়ে নিয়েছেন প্রশাসক।’

একাধিক সূত্র বলছে, বিদায়ী প্রশাসক রায়হান কাওছার ছাঁটাই করা ১৫৯ অস্থায়ী শ্রমিককে

কোনো আর্থিক সহায়তা দেননি। তাঁর বদলির খবরে নগর ভবনে এসে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। একপর্যায়ে তাঁরা নগর ভবনের দোতলায় গিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবু বক্করকে অবরুদ্ধ করেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, তাঁদের সব ফাইল আবু বক্কর আটকে রেখেছেন।’

ফাইল আটকে রাখার বিষয়ে জানতে চাইলে প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবু বক্কর বলেন, তাঁর দপ্তরে ফাইল প্রস্তুত রেখেছেন। প্রশাসক তলব না করায় সেগুলো তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়নি। তিনি বলেন, অনিবার্য কারণবশত প্রশাসককে সংবর্ধনা দেওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল করা হয়েছে।

এসব ব্যাপারে বিদায়ী বিভাগীয় কমিশনার এবং সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. রায়হান কাওছার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যাঁরা চাকরি স্থায়ী করার দাবি তুলেছেন তাঁদের আমি বলেছিলাম বিধিবিধান নিয়ে আসতে।’ গুলি করার হুমকি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি ডিআইজি হলে হুমকি দিতে পারতাম। ১৫৯ জনকে ছাঁটাই নয় বরং বয়সজনিত কারণে তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে।’

কুয়াকাটায় রিসোর্টে দুর্নীতির বিষয়ে প্রশাসক বলেন, মৌজা অনুযায়ী যে রেট, তার চেয়ে কম দামে জমি কেনা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘তাছাড়া আমি তো বেতন বকেয়া রেখে জমি কিনিনি। বরং ৭৫ ভাগ বকেয়া বেতন পরিশোধ করেছি।’

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৪ নভেম্বর বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার এবং সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. রায়হান কাওছার যোগদান করেন। ১৪ নভেম্বর তাঁকে বদলি করা হয়। আগামীকাল মঙ্গলবার তিনি বরিশাল ত্যাগ করবেন।

সিটি করপোরেশনবিভাগীয় কমিশনারকর্মচারীবিক্ষোভবরিশাল বিভাগবরিশালজেলার খবর
