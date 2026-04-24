কুমিল্লা পলিটেকনিকে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষ, আহত অন্তত ১৫

কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) সন্ধ্যায় ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ‘গুপ্ত শিবির’ মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে নাফিস আব্দুল্লাহ নামের এক শিক্ষার্থীকে কয়েকজন শিক্ষার্থী চড় মারেন। এ ঘটনার প্রতিবাদ ও বিচার দাবিতে সন্ধ্যার দিকে ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা অধ্যক্ষের কক্ষে যান। পরে বিষয়টি তদন্তে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন অধ্যক্ষ। তবে তাৎক্ষণিক বিচারের দাবিতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
একপর্যায়ে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা শুরু হয়। পরে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। সংঘর্ষের সময় লাঠিসোঁটা ও ধারালো অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন।
ঘটনার বিষয়ে ছাত্রদলের নেতারা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এটি কোনো সংগঠিত হামলা নয়; বরং সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি থেকে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে।
অন্যদিকে ছাত্রশিবিরের দাবি, ‘গুপ্ত লেখার’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে তাদের কর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, নাফিস আব্দুল্লাহকে মারধরের ঘটনার বিচার চাইতে গেলে তাদের ওপর আবারও হামলা করা হয়।
কুমিল্লা পলিটেকনিক ছাত্রদলের সভাপতি ইমন আহমেদ বলেন, বিকেলে এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে হলের দুই শিক্ষার্থীর বাগ্বিতণ্ডা হয়। পরে সেটিই সংঘর্ষে রূপ নেয়।
অপর দিকে কুমিল্লা মহানগর ছাত্রশিবিরের সভাপতি হাসান আহমেদ বলেন, সারা দেশে ঘোষিত ‘গুপ্ত লেখার’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে কার্যক্রম চলাকালে তাঁদের এক কর্মীকে মারধর করা হয়। পরে অধ্যক্ষের কাছে ওই ঘটনার ভিডিও ফুটেজ চাইতে গেলে তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়। এতে সংগঠনের সভাপতি, সেক্রেটারিসহ কয়েকজন আহত হন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এ বিষয়ে কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মাজারুল ইসলাম বলেন, ক্যাম্পাসে কোনো সংগঠনের স্লোগান দেওয়া হয়নি। বিকেলে এক শিক্ষার্থীকে চড় মারার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু তার আগেই সংঘর্ষ বেধে যায়।
কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানার (ওসি তদন্ত) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। দুই পক্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আহতদের সঠিক সংখ্যা ও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।
রনির সহকর্মী আলুর রহমান জানান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে রনির গ্রামের বাড়ি। তাঁর বাবার নাম সাহেব আলী। ঢাকায় মোহাম্মদপুরের আরশিনগরে নির্মাণাধীন ভবনটিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন এবং সেখানেই থাকতেন তিনি।১৬ মিনিট আগে
ফসলি জমির মাটি কাটায় প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা থাকায় উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের চান্দেরচর গ্রামে এখন রাতের আঁধারে মাটি কাটা চলছে। ভেকু (খননযন্ত্র) দিয়ে গর্ত করে মাটি কেটে বিক্রি করছে একটি চক্র। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে সরেজমিন কৃষিজমি থেকে মাটি কাটার এমন চিত্র দেখা গেছে।৩২ মিনিট আগে
কিষানি রেহেনা বেগম ৬৬ শতক জমিতে ব্রি ধান-১০৪ আবাদ করেছেন। শুরুতে শঙ্কা থাকলেও এখন ফলন দেখে তিনি আশাবাদী। তাঁর ভাষায়, ফলন দেখে সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেছে। অন্যান্য ধানের তুলনায় বেশি উৎপাদন হবে বলে মনে করছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
দিনাজপুরের ফুলবাড়ীর রেবেকা খাতুন। একসময় গার্মেন্টসে কাজ করা রেবেকা আজ পঙ্গু হয়ে ঘরে পড়ে আছেন। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজার ধসের ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েছিলেন তিনি। সেদিনের ভয়াবহ ধসের ঘটনায় প্রাণে বেঁচে গেলেও হারিয়েছেন তাঁর দুই পা।১ ঘণ্টা আগে