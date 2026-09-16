কুমিল্লায় বোন-ভাতিজা হত্যা: ট্রেন থেকে মূল আসামিসহ গ্রেপ্তার ৩

কুমিল্লার মুরাদনগরে জায়গা-জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বোন ও ভাতিজাকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় মূল আসামি মোস্তাক আহমেদ আবু মিয়াসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গ্রেপ্তার অপর দুজন হলেন আবু মিয়ার স্ত্রী হনুফা বেগম (৪৫) ও পালিত কন্যা ইতি আক্তার (১৮)।
বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুমিল্লা জেলা পুলিশের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. লুৎফর রহমান।
পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে জায়গা নিয়ে খালেদা আক্তার ও তাঁর ভাই মোস্তাক আহমেদ আবু মিয়ার পরিবারের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মুরাদনগরে খালেদা আক্তার (৭০) ও তাঁর ভাতিজা মনজুরুল আলম তুতুর (৩৫) ওপর হামলা করা হয়। এ সময় দা দিয়ে কুপিয়ে তাঁদের হত্যা করা হয়।
এ ঘটনায় নিহতদের স্বজন নাসিম হায়দার সুজন বাদী হয়ে মোস্তাক আহমেদ আবু মিয়া, হনুফা বেগম ও ইতি আক্তারের নাম উল্লেখ করে মুরাদনগর থানায় হত্যা মামলা করেন।
মামলা হওয়ার পর মঙ্গলবার দুপুরে কুমিল্লা নগরীর বাদশা মিয়া বাজার এলাকা থেকে হনুফা বেগম ও ইতি আক্তারকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মূল আসামি আবু মিয়ার অবস্থান শনাক্ত করা হয়।
পরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলস্টেশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি চলন্ত ট্রেন থেকে মোস্তাক আহমেদ আবু মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. লুৎফর রহমান বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার তিনজনই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার তিন আসামিকে বুধবার কুমিল্লার আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসার পর প্রেমিক পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে প্রেমিকের বাড়িতে টানা সাত দিন ধরে অনশন করছেন ১৯ বছর বয়সী এক কলেজছাত্রী। তবে বিচারে সাড়া না দিয়ে প্রেমিকের পরিবার তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতন ও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে...২০ মিনিট আগে
বগুড়ার সোনাতলায় ডোবা থেকে আব্দুর রহমান (১৫) নামে এক কিশোর অটোরিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে তাঁর অটোরিকশাটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। পুলিশ বলছে, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে কিশোরটিকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে।২৪ মিনিট আগে
সংসদ সদস্য আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ বলেন, গণমাধ্যমে ছয়জনের মৃত্যুর যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা সঠিক নয়। মৃতের তালিকায় জাহানারা বেগমের নাম থাকলেও তিনি জীবিত এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, আগুনের আতঙ্কে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। অন্য দুজন স্বাভাবিকভাবে মারা গেছেন।১ ঘণ্টা আগে
শামছুল ইসলাম মন্টু আরও বলেন, কোনো বিচারক আইনজীবীদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করতে পারেন না। দাবিগুলো যৌক্তিক হওয়ায় আইনজীবীদের সম্মতিতে কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলেও জানান তিনি।১ ঘণ্টা আগে