Ajker Patrika
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কুমিল্লা

কুমিল্লায় বোন-ভাতিজা হত্যা: ট্রেন থেকে মূল আসামিসহ গ্রেপ্তার ৩

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লায় বোন-ভাতিজা হত্যা: ট্রেন থেকে মূল আসামিসহ গ্রেপ্তার ৩
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. লুৎফর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার মুরাদনগরে জায়গা-জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বোন ও ভাতিজাকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় মূল আসামি মোস্তাক আহমেদ আবু মিয়াসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গ্রেপ্তার অপর দুজন হলেন আবু মিয়ার স্ত্রী হনুফা বেগম (৪৫) ও পালিত কন্যা ইতি আক্তার (১৮)।

বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুমিল্লা জেলা পুলিশের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. লুৎফর রহমান।

পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে জায়গা নিয়ে খালেদা আক্তার ও তাঁর ভাই মোস্তাক আহমেদ আবু মিয়ার পরিবারের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মুরাদনগরে খালেদা আক্তার (৭০) ও তাঁর ভাতিজা মনজুরুল আলম তুতুর (৩৫) ওপর হামলা করা হয়। এ সময় দা দিয়ে কুপিয়ে তাঁদের হত্যা করা হয়।

এ ঘটনায় নিহতদের স্বজন নাসিম হায়দার সুজন বাদী হয়ে মোস্তাক আহমেদ আবু মিয়া, হনুফা বেগম ও ইতি আক্তারের নাম উল্লেখ করে মুরাদনগর থানায় হত্যা মামলা করেন।

মামলা হওয়ার পর মঙ্গলবার দুপুরে কুমিল্লা নগরীর বাদশা মিয়া বাজার এলাকা থেকে হনুফা বেগম ও ইতি আক্তারকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মূল আসামি আবু মিয়ার অবস্থান শনাক্ত করা হয়।

পরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলস্টেশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি চলন্ত ট্রেন থেকে মোস্তাক আহমেদ আবু মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. লুৎফর রহমান বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার তিনজনই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার তিন আসামিকে বুধবার কুমিল্লার আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

কুমিল্লাজমিকুপিয়ে হত্যাগ্রেপ্তারকুমিল্লা সদরডিবি
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