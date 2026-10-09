Ajker Patrika
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কক্সবাজার

বাবার হাত ধরে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল কথা, প্রাণ গেল চাঁদের গাড়ির ধাক্কায়

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ০৬
বাবার হাত ধরে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল কথা, প্রাণ গেল চাঁদের গাড়ির ধাক্কায়
শিশু কথা পাল। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের চকরিয়ায় চাঁদের গাড়ির ধাক্কায় কথা পাল নামে তিন বছর বয়সী এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা দেড়টার দিকে চকরিয়া পৌরসভার দিগরপানখালী ক্ষেত্রপাল মন্দির এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কথা পাল চকরিয়া উপজেলার হারবাং ইউনিয়নের বাইয়াকাটা গ্রামের বাবলা পালের মেয়ে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মা-বাবা ও স্বজনদের সঙ্গে দিগরপানখালী ক্ষেত্রপাল মন্দির এলাকায় একটি বউভাত অনুষ্ঠানে এসেছিল শিশু কথা। সেখানে উপজেলার ভাঙারমুখ-ঘুনিয়া সড়কে নেমে বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল সে। এ সময় দ্রুতগতির একটি চাঁদের গাড়ি শিশুটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় গাড়ি ও চালককে আটক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

কক্সবাজারচকরিয়ানিহতচট্টগ্রাম বিভাগগাড়িশিশু
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