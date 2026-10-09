বাবার হাত ধরে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল কথা, প্রাণ গেল চাঁদের গাড়ির ধাক্কায়

কক্সবাজারের চকরিয়ায় চাঁদের গাড়ির ধাক্কায় কথা পাল নামে তিন বছর বয়সী এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা দেড়টার দিকে চকরিয়া পৌরসভার দিগরপানখালী ক্ষেত্রপাল মন্দির এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত কথা পাল চকরিয়া উপজেলার হারবাং ইউনিয়নের বাইয়াকাটা গ্রামের বাবলা পালের মেয়ে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মা-বাবা ও স্বজনদের সঙ্গে দিগরপানখালী ক্ষেত্রপাল মন্দির এলাকায় একটি বউভাত অনুষ্ঠানে এসেছিল শিশু কথা। সেখানে উপজেলার ভাঙারমুখ-ঘুনিয়া সড়কে নেমে বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল সে। এ সময় দ্রুতগতির একটি চাঁদের গাড়ি শিশুটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় গাড়ি ও চালককে আটক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
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