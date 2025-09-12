Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কক্সবাজার

আরাকান আর্মির হেফাজত থেকে পালিয়ে এসেছেন ট্রলারসহ ১৮ জেলে

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
কৌশলে পালিয়ে আসা ১৮ জেলে। ছবি: আজকের পত্রিকা
কৌশলে পালিয়ে আসা ১৮ জেলে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের টেকনাফ থেকে সাগরে মাছ শিকারে গিয়ে আরাকান আর্মির হাতে আটকের পর কৌশলে পালিয়ে এসেছেন ১৮ জেলে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে তাঁরা একটি ট্রলারে করে শাহপরীর দ্বীপ জেটিঘাটে পৌঁছালে কোস্ট গার্ড তাদের হেফাজতে নেয়। আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, জেলেদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পুলিশ তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে রাতেই পরিবারের কাছে জেলেদের হস্তান্তর করেছে।

এর আগে বুধবার বিকেলে সেন্ট মার্টিনে সাগরে মাছ ধরার সময় পাঁচটি ট্রলারসহ ৪০ জন জেলেকে আটক করে আরাকান আর্মি।

পালিয়ে আসা জেলে শামসুল আলম বলেন, ‘মোহাম্মদ হাসানের মালিকানাধীন ট্রলার নিয়ে গত মঙ্গলবার সাগরে আমরা মাছ শিকারে যাই। গত বুধবার আরাকান আর্মি স্পিড বোট দিয়ে ধাওয়া করে পাঁচটি ট্রলারসহ আমাদের ৪০ জনকে আটক করে। আমাদের ট্রলারে ১০ জন এবং আরেকটি ট্রলারে আটজন জেলে ছিলাম। আরাকান আর্মির দুই সদস্য আমাদের ট্রলারে ওঠে এবং সামনে-পেছনে তাদের স্পিড বোট থাকে। ট্রলারগুলো মিয়ানমারের দিকে চালাতে বলে। অন্ধকারে আরাকান আর্মির স্পিড বোটটি সামনের দিকে এগিয়ে গেলে আমরা সুযোগ নিয়ে উল্টো দিকে ঘুরে সেন্ট মার্টিনের কাছাকাছি চলে আসি। এ সময় আমাদের ট্রলারে থাকা আরাকান আর্মির দুই সদস্য সাগরে ঝাঁপ দিয়ে তাদের সীমান্তের দিকে সাঁতরে চলে যায়। অন্ধকার থাকায় পরে আমরা ট্রলার নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হই।’

টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জায়েদ মো. নাজমুন নুর জানান, পুলিশ জেলেদের তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে মিয়ানমারের জলসীমার কাছাকাছি মাছ শিকারে না যাওয়ার মুচলেকা নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে।

বিষয়:

কক্সবাজারটেকনাফচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামকোস্টগার্ডআরাকান আর্মি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

ইসরায়েলের হামলার কী জবাব হবে—আরব-ইসলামিক সম্মেলন ডাকল কাতার

ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ চার্লি কার্ক কেন খুন হলেন, কী ঘটেছিল, কে ছিলেন তিনি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

সম্পর্কিত

রাজধানীতে নারীর বস্তাবন্দী অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীতে নারীর বস্তাবন্দী অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

সুন্দরবনে বনদস্যুদের কবল থেকে ৯ জেলেকে উদ্ধার, অস্ত্রসহ আটক ২

সুন্দরবনে বনদস্যুদের কবল থেকে ৯ জেলেকে উদ্ধার, অস্ত্রসহ আটক ২

ময়মনসিংহে গাড়িচালকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

ময়মনসিংহে গাড়িচালকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

আরাকান আর্মির হেফাজত থেকে পালিয়ে এসেছেন ট্রলারসহ ১৮ জেলে

আরাকান আর্মির হেফাজত থেকে পালিয়ে এসেছেন ট্রলারসহ ১৮ জেলে