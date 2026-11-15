জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের অনুষ্ঠান নিয়ে বিতর্কের পর প্রত্যাহার চুয়াডাঙ্গার ডিসি

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের অনুষ্ঠান নিয়ে বিতর্কের পর প্রত্যাহার চুয়াডাঙ্গার ডিসি
চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লুৎফুন নাহারকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. আলমগীর কবীর। জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের অনুষ্ঠান ও জেলা প্রশাসকের বক্তব্য ঘিরে বিতর্কের আট দিনের মাথায় এ পরিবর্তন আনা হলো।
আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখা থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ দেওয়া হয়।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা মো. আলমগীর কবীরকে চুয়াডাঙ্গার নতুন জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে, লুৎফুন নাহারকে প্রত্যাহার করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (সংযুক্ত) করা হয়েছে।
এর আগে, গত ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের আয়োজিত অনুষ্ঠানের ব্যানারে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ছবি না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। একপর্যায়ে তাঁরা অনুষ্ঠান বর্জন করেন। একই দিন জেলা প্রশাসকের দেওয়া বক্তব্য নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়।
এসব ঘটনা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই আট দিনের মাথায় জেলা প্রশাসককে প্রত্যাহার করা হলো। তবে প্রজ্ঞাপনে তাঁর প্রত্যাহারের সঙ্গে ওই অনুষ্ঠান বা বক্তব্য ঘিরে সৃষ্ট বিতর্কের কোনো সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
এদিকে, একই প্রজ্ঞাপনে আরও দুটি জেলায় জেলা প্রশাসক পদে পরিবর্তন আনা হয়েছে। হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক ড. জি. এম. সরফরাজকে গোপালগঞ্জে বদলি করা হয়েছে। আর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব জাকির হোসেনকে হবিগঞ্জের নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।