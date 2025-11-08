Ajker Patrika
> সারা দেশ

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ৪ মামলার আসামি কানকাটা কাদেরকে পিটিয়ে হত্যা

নোয়াখালী প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী পৌর এলাকায় আব্দুল কাদের জিলানীকে (কানকাটা কাদের) পিটিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে চৌমুহনী পৌরসভার হাজীপুরের ছেরাং বাড়ির সামনে এই ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল কাদের জিলানী হাজীপুর এলাকার মৃত গোফরান মিয়ার ছেলে।

এলাকাবাসী জানান, আব্দুল কাদের খারাপ প্রকৃতির লোক। তিনি মাদকাসক্ত ও মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় মাদকসহ বিভিন্ন ঘটনায় চারটি মামলা রয়েছে।

পুলিশ জানায়, মাদক কারবার নিয়ে কিছু লোকের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চলছিল। ধারণা করা হচ্ছে, এই বিরোধের জেরে রাতে প্রতিপক্ষের লোকজন তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। স্থানীয় লোকজন তাঁর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেয়। রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

বেগমগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কুতুব উদ্দিন জানান, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার সকালে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেলের হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় পরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

নোয়াখালীবেগমগঞ্জদুর্বৃত্তচট্টগ্রাম বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগ থাকলে বাতিল হতে পারে মার্কিন ভিসার আবেদন

ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগ থাকলে বাতিল হতে পারে মার্কিন ভিসার আবেদন

বাংলাদেশ সীমান্তে সেনাসমাবেশ বাড়াচ্ছে ভারত, চিকেনস নেকের কাছে নতুন তিন গ্যারিসন

বাংলাদেশ সীমান্তে সেনাসমাবেশ বাড়াচ্ছে ভারত, চিকেনস নেকের কাছে নতুন তিন গ্যারিসন

জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগ নিয়ে মঞ্জু, ‘প্রকৃত সত্য সামনে আসবে’

জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগ নিয়ে মঞ্জু, ‘প্রকৃত সত্য সামনে আসবে’

জাহানারা চাইলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস আসিফ মাহমুদের

জাহানারা চাইলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস আসিফ মাহমুদের

মোবাইল আসক্তি বদলে দেবে দেহের গঠন, ভয়াবহ ভবিষ্যৎ দেখাল এআই

মোবাইল আসক্তি বদলে দেবে দেহের গঠন, ভয়াবহ ভবিষ্যৎ দেখাল এআই

সম্পর্কিত

চকরিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে আটক ৪

চকরিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে আটক ৪

দুই দিনের সফরে নিজ জেলা পাবনায় পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

দুই দিনের সফরে নিজ জেলা পাবনায় পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা নেমে ১৭.১ ডিগ্রি

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা নেমে ১৭.১ ডিগ্রি

রাজধানীতে মধ্যরাতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় শ্রমিকের মৃত্যু

রাজধানীতে মধ্যরাতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় শ্রমিকের মৃত্যু

> সারা দেশ

চকরিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে আটক ৪

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
মাইক্রোবাসসহ আটক চার ডাকাত। ছবি: আজকের পত্রিকা
মাইক্রোবাসসহ আটক চার ডাকাত। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দুটি মাইক্রোবাসসহ চারজনকে আটক করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে অভিযান চালিয়ে তাঁদেরকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন চকরিয়া উপজেলার সাহারবিল ইউনিয়নের চোয়ারফাঁড়ি গ্রামের মৃত কালু মিয়ার ছেলে সেলিম (৩৫), পশ্চিম বড় ভেওলার ইলিশিয়া গ্রামের মৃত আলী আহম্মদের ছেলে নাছির উদ্দিন (৪৫), পূর্ব বড় ভেওলার ইদমনি গ্রামের আকতার আহমদের ছেলে তৌহিদুল ইসলাম (২৪) ও সাহারবিলের কোরালখালী গ্রামের নুরুল আমিনের ছেলে আব্দুল্লাহ আল নোমান (২১)। পুলিশের দাবি, তাঁরা সবাই ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, চকরিয়া পৌর শহরের সাবরেজিস্ট্রার অফিসের পেছনে ডাকাত দলের সদস্যরা অবস্থান করছেন। এমন তথ্যের ভিত্তিতে চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ারের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাত দলের সদস্যরা পালানোর সময় চারজনকে আটক করা হয়।

চকরিয়া থানার ওসি তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, আটক ব্যক্তিরা সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য। ডাকাতি ও চুরিতে ব্যবহৃত দুটি মাইক্রোবাস জব্দ করা হয়েছে। আটক চারজনের বিরুদ্ধে খুন, অস্ত্র, ডাকাতি, চুরিসহ নানা অপরাধে অসংখ্য মামলা রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে নতুন মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

কক্সবাজারডাকাতিআটকচকরিয়ামাইক্রোবাস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগ থাকলে বাতিল হতে পারে মার্কিন ভিসার আবেদন

ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগ থাকলে বাতিল হতে পারে মার্কিন ভিসার আবেদন

বাংলাদেশ সীমান্তে সেনাসমাবেশ বাড়াচ্ছে ভারত, চিকেনস নেকের কাছে নতুন তিন গ্যারিসন

বাংলাদেশ সীমান্তে সেনাসমাবেশ বাড়াচ্ছে ভারত, চিকেনস নেকের কাছে নতুন তিন গ্যারিসন

জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগ নিয়ে মঞ্জু, ‘প্রকৃত সত্য সামনে আসবে’

জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগ নিয়ে মঞ্জু, ‘প্রকৃত সত্য সামনে আসবে’

জাহানারা চাইলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস আসিফ মাহমুদের

জাহানারা চাইলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস আসিফ মাহমুদের

মোবাইল আসক্তি বদলে দেবে দেহের গঠন, ভয়াবহ ভবিষ্যৎ দেখাল এআই

মোবাইল আসক্তি বদলে দেবে দেহের গঠন, ভয়াবহ ভবিষ্যৎ দেখাল এআই

সম্পর্কিত

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ৪ মামলার আসামি কানকাটা কাদেরকে পিটিয়ে হত্যা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ৪ মামলার আসামি কানকাটা কাদেরকে পিটিয়ে হত্যা

দুই দিনের সফরে নিজ জেলা পাবনায় পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

দুই দিনের সফরে নিজ জেলা পাবনায় পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা নেমে ১৭.১ ডিগ্রি

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা নেমে ১৭.১ ডিগ্রি

রাজধানীতে মধ্যরাতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় শ্রমিকের মৃত্যু

রাজধানীতে মধ্যরাতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় শ্রমিকের মৃত্যু

> সারা দেশ

দুই দিনের সফরে নিজ জেলা পাবনায় পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

পাবনা প্রতিনিধি
আজ সকালে পাবনা সার্কিট হাউসে পৌঁছার পর গার্ড অব অনার গ্রহণ করছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকালে পাবনা সার্কিট হাউসে পৌঁছার পর গার্ড অব অনার গ্রহণ করছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন দুই দিনের সরকারি সফরে নিজ জেলা পাবনায় পৌঁছেছেন। শনিবার (৮ নভেম্বর) সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে তিনি হেলিকপ্টারযোগে ঢাকা থেকে পাবনা স্টেডিয়ামে পৌঁছান। এ সময় পাবনা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম ও পুলিশ সুপার মোরতোজা আলী খান তাঁকে স্বাগত জানান। পরে ৯টা ৪৫ মিনিটে সার্কিট হাউসে উপস্থিত হয়ে গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন। বেলা ১১টায় পাবনা সদরের আরিফপুর কবরস্থানে মা-বাবার কবর জিয়ারত করবেন রাষ্ট্র্রপতি।

এরপর বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে পাবনা শহরের কালাচাঁদপাড়ার জুবলী ট্যাংক এলাকার নিজ বাড়িতে যাবেন। সেখানে বেলা ১টায় আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সময় কাটাবেন। এ ছাড়া সার্কিট হাউসে রাত যাপন করবেন।

সফরের শেষ দিন রোববার (৯ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে সার্কিট হাউসে গার্ড অব অনার গ্রহণ করবেন। বেলা ১১টায় পাবনা স্টেডিয়ামের হেলিপ্যাডে উপস্থিত হবেন এবং বঙ্গভবনের উদ্দেশে যাত্রা করবেন।

এদিকে রাষ্ট্রপতির সফরকে ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। স্টেডিয়াম, সার্কিট হাউস, আরিফপুর কবরস্থান ও তাঁর নিজ বাসভবন এলাকায় নিশ্চিদ্র নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে প্রায় ১৫ মাস পর নিজ জেলায় এলেন রাষ্ট্র্রপতি সাহাবুদ্দিন। এর আগে পতিত সরকারের সময় রাষ্ট্র্রপতি পাবনা সফরে এলে সাজ সাজ রব পড়ে যেত। ব্যানার, শুভেচ্ছা ফেস্টুন আর তোরণে ছেয়ে যেত পুরো এলাকা। কিন্তু এবার তাঁর সফর ঘিরে জেলায় নেই কোনো উচ্ছ্বাস। অনেকটা নীরবতা বিরাজ করছে তাঁর সফর ঘিরে।

২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ওই বছরের ১৫ মে পাবনায় প্রথম সফরে যান তিনি। সব মিলিয়ে তিনি চারবার পাবনা সফর করেছেন। এটি তাঁর পঞ্চম সফর।

বিষয়:

পাবনাসরকারিরাষ্ট্রপতি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগ থাকলে বাতিল হতে পারে মার্কিন ভিসার আবেদন

ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগ থাকলে বাতিল হতে পারে মার্কিন ভিসার আবেদন

বাংলাদেশ সীমান্তে সেনাসমাবেশ বাড়াচ্ছে ভারত, চিকেনস নেকের কাছে নতুন তিন গ্যারিসন

বাংলাদেশ সীমান্তে সেনাসমাবেশ বাড়াচ্ছে ভারত, চিকেনস নেকের কাছে নতুন তিন গ্যারিসন

জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগ নিয়ে মঞ্জু, ‘প্রকৃত সত্য সামনে আসবে’

জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগ নিয়ে মঞ্জু, ‘প্রকৃত সত্য সামনে আসবে’

জাহানারা চাইলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস আসিফ মাহমুদের

জাহানারা চাইলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস আসিফ মাহমুদের

মোবাইল আসক্তি বদলে দেবে দেহের গঠন, ভয়াবহ ভবিষ্যৎ দেখাল এআই

মোবাইল আসক্তি বদলে দেবে দেহের গঠন, ভয়াবহ ভবিষ্যৎ দেখাল এআই

সম্পর্কিত

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ৪ মামলার আসামি কানকাটা কাদেরকে পিটিয়ে হত্যা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ৪ মামলার আসামি কানকাটা কাদেরকে পিটিয়ে হত্যা

চকরিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে আটক ৪

চকরিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে আটক ৪

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা নেমে ১৭.১ ডিগ্রি

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা নেমে ১৭.১ ডিগ্রি

রাজধানীতে মধ্যরাতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় শ্রমিকের মৃত্যু

রাজধানীতে মধ্যরাতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় শ্রমিকের মৃত্যু

> সারা দেশ

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা নেমে ১৭.১ ডিগ্রি

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। ফাইল ছবি
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। ফাইল ছবি

দেশের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তবর্তী উপজেলা তেঁতুলিয়ায় শীতের পরশ লাগতে শুরু করেছে। দিন পেরিয়ে সন্ধ্যা নামলেই ঠান্ডা বাড়ে, আর সকাল পর্যন্ত এই শীতের অনুভূতি স্পষ্ট থাকে। স্থানীয় অনেক বাসিন্দা ইতিমধ্যে গরম কাপড় ব্যবহার শুরু করেছেন।

আজ শনিবার (৮ নভেম্বর) তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৭ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা সারা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন। সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায় এই তথ্য নিশ্চিত করেন। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৭৩ শতাংশ।

আগের দিন শুক্রবার এই অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মাত্র এক দিনের ব্যবধানে তাপমাত্রা প্রায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যাওয়ায় স্থানীয়ভাবে শীতের তীব্রতা আরও বেড়েছে। আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, ঐতিহাসিকভাবে শীত মৌসুমে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেঁতুলিয়াতেই রেকর্ড করা হয় এবং নভেম্বরের মধ্যভাগ থেকে উত্তরাঞ্চলে শীত আরও বাড়তে পারে।

সন্ধ্যার পর থেকে স্থানীয় বাজারে গরম চা, ভাজাপোড়া এবং ঐতিহ্যবাহী ভাপা পিঠার দোকানে মানুষের ভিড় বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল কাদের বলেন, ‘সন্ধ্যা হলেই ঠান্ডা লাগে। রাতে ও ভোরে চাদর ছাড়া থাকা যায় না।’

তেঁতুলিয়া ঘুরতে আসা পর্যটক ফিরোজ আলী তাঁর অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন, ‘এখানকার বাতাস ঢাকার তুলনায় অনেক ঠান্ডা। এখানে এসে শীতটা স্পষ্টভাবে অনুভূত হচ্ছে।’

আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমছে। সামনে আরও কয়েক দিন তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিষয়:

পঞ্চগড়তেঁতুলিয়ারংপুর বিভাগআবহাওয়ার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগ থাকলে বাতিল হতে পারে মার্কিন ভিসার আবেদন

ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগ থাকলে বাতিল হতে পারে মার্কিন ভিসার আবেদন

বাংলাদেশ সীমান্তে সেনাসমাবেশ বাড়াচ্ছে ভারত, চিকেনস নেকের কাছে নতুন তিন গ্যারিসন

বাংলাদেশ সীমান্তে সেনাসমাবেশ বাড়াচ্ছে ভারত, চিকেনস নেকের কাছে নতুন তিন গ্যারিসন

জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগ নিয়ে মঞ্জু, ‘প্রকৃত সত্য সামনে আসবে’

জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগ নিয়ে মঞ্জু, ‘প্রকৃত সত্য সামনে আসবে’

জাহানারা চাইলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস আসিফ মাহমুদের

জাহানারা চাইলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস আসিফ মাহমুদের

মোবাইল আসক্তি বদলে দেবে দেহের গঠন, ভয়াবহ ভবিষ্যৎ দেখাল এআই

মোবাইল আসক্তি বদলে দেবে দেহের গঠন, ভয়াবহ ভবিষ্যৎ দেখাল এআই

সম্পর্কিত

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ৪ মামলার আসামি কানকাটা কাদেরকে পিটিয়ে হত্যা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ৪ মামলার আসামি কানকাটা কাদেরকে পিটিয়ে হত্যা

চকরিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে আটক ৪

চকরিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে আটক ৪

দুই দিনের সফরে নিজ জেলা পাবনায় পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

দুই দিনের সফরে নিজ জেলা পাবনায় পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

রাজধানীতে মধ্যরাতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় শ্রমিকের মৃত্যু

রাজধানীতে মধ্যরাতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় শ্রমিকের মৃত্যু

> সারা দেশ

রাজধানীতে মধ্যরাতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় শ্রমিকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০৮ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৩০
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

রাজধানীর উত্তরা আজমপুর এলাকায় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় ইউসুফ হোসেন (৩২) নামের এক ট্রাকশ্রমিক মারা গেছেন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উত্তরা আজমপুর ফ্লাইওভারের নিচে রাস্তা পারাপারের সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনেরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক ভোর সাড়ে ৫টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেকে ইউসুফের ভগ্নিপতি সাইদুল ইসলাম জানান, তাঁদের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলার নোয়াপাড়া গ্রামে। ইউসুফ হোসেনের বাবার নাম হারুন মিয়া। তিনি উত্তরা কাঁচা বাজার দেওয়ান বাড়ি এলাকায় স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে থাকতেন এবং উত্তরা হাউজ বিল্ডিং এলাকায় ঢাকার বাইরে থেকে আসা মাছের ট্রাকে কাজ করতেন।

সাইদুল ইসলাম বলেন, রাতে কোনো কাজে আজমপুর ফ্লাইওভারের নিচে রাস্তা পার হচ্ছিলেন ইউসুফ। এ সময় দ্রুতগামী একটি প্রাইভেট কার ইউসুফকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। গুরুতর অবস্থায় ইউসুফকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে তিনি মারা যান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, ভোরের দিকে ওই ব্যক্তিকে স্বজনেরা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। স্বজনেরা জানিয়েছেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

ঢামেকসড়ক দুর্ঘটনাশ্রমিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগ থাকলে বাতিল হতে পারে মার্কিন ভিসার আবেদন

ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও হৃদ্‌রোগ থাকলে বাতিল হতে পারে মার্কিন ভিসার আবেদন

বাংলাদেশ সীমান্তে সেনাসমাবেশ বাড়াচ্ছে ভারত, চিকেনস নেকের কাছে নতুন তিন গ্যারিসন

বাংলাদেশ সীমান্তে সেনাসমাবেশ বাড়াচ্ছে ভারত, চিকেনস নেকের কাছে নতুন তিন গ্যারিসন

জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগ নিয়ে মঞ্জু, ‘প্রকৃত সত্য সামনে আসবে’

জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগ নিয়ে মঞ্জু, ‘প্রকৃত সত্য সামনে আসবে’

জাহানারা চাইলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস আসিফ মাহমুদের

জাহানারা চাইলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস আসিফ মাহমুদের

মোবাইল আসক্তি বদলে দেবে দেহের গঠন, ভয়াবহ ভবিষ্যৎ দেখাল এআই

মোবাইল আসক্তি বদলে দেবে দেহের গঠন, ভয়াবহ ভবিষ্যৎ দেখাল এআই

সম্পর্কিত

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ৪ মামলার আসামি কানকাটা কাদেরকে পিটিয়ে হত্যা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ৪ মামলার আসামি কানকাটা কাদেরকে পিটিয়ে হত্যা

চকরিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে আটক ৪

চকরিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে আটক ৪

দুই দিনের সফরে নিজ জেলা পাবনায় পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

দুই দিনের সফরে নিজ জেলা পাবনায় পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা নেমে ১৭.১ ডিগ্রি

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা নেমে ১৭.১ ডিগ্রি