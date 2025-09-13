Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, চারজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, চারজন গ্রেপ্তার

নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের চট্টগ্রাম মহানগরীর চকবাজার ওয়ার্ডের সাবেক সভাপতির নেতৃত্বে ঝটিকা মিছিলের পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার নগরের পাঁচলাইশ থানার হামজারবাগসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে মাইক্রোবাসচালক মো. আবু মুসা ও চালকের সহকারী মো. সাকিকের নাম জানালেও অন্য দুজনের পরিচয় জানাতে পারেনি।

এর আগে শনিবার ভোরে হামজারবাগের সংগীতের মোড় এলাকায় নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের একটি ঝটিকা মিছিল হয়। মিছিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

ভিডিওতে দেখা যায়, নিষিদ্ধ সংগঠনটির ১৬ নম্বর চকবাজার ওয়ার্ডের সাবেক সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ইভানের নেতৃত্বে ব্যানারসহ কয়েকজন মিছিল করেন।

পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার মানসে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে মিছিল করার অপরাধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা হয়েছে। আটক চারজনকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সোলায়মান বলেন, আটক চালক প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, তাঁরা ছাত্রলীগের মিছিলে যোগ দিতে চকরিয়া থেকে চট্টগ্রামে হাইয়েস গাড়িটি ভাড়া করে নিয়ে আসে। ঝটিকা মিছিল শেষ করে ছবি তুলে পুনরায় চকরিয়া ফেরত যাওয়ার কথা ছিল।

বিষয়:

অভিযানগ্রেপ্তারছাত্রলীগচট্টগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

সম্পর্কিত

সেই ফাইয়াজের ভাই জাকসুর জিএস

সেই ফাইয়াজের ভাই জাকসুর জিএস

সিলেটে ফুটপাতের অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদে যৌথ অভিযান

সিলেটে ফুটপাতের অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদে যৌথ অভিযান

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, চারজন গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, চারজন গ্রেপ্তার

গুলশান-বারিধারায় স্থানীয়দের বসানো সিসি ক্যামেরায় কমেছে অপরাধ: ডিএমপি কমিশনার

গুলশান-বারিধারায় স্থানীয়দের বসানো সিসি ক্যামেরায় কমেছে অপরাধ: ডিএমপি কমিশনার