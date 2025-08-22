Ajker Patrika
সিএমপি কমিশনারের বক্তব্য প্রত্যাহার চাইলেন সিইউজের নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
সিইউজের উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য দেন সাংবাদিক নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিইউজে) সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী বলেছেন, ‘আমরা কোনো পুলিশ কর্তার বিরুদ্ধে রাস্তায় দাঁড়াইনি, কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও না। আমরা দাঁড়িয়েছি আমাদের সহকর্মীর প্রতি একজন পুলিশ কর্মকর্তার হুমকির প্রতিবাদে। অবিলম্বে পুলিশ কমিশনারের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার করতে হবে। তা না হলে চট্টগ্রামের সাংবাদিক সমাজকে সঙ্গে নিয়ে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’

গতকাল বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে নগরীর এসএস খালেদ রোডে সিইউজের উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি। সিইউজের যুগ্ম সম্পাদক ওমর ফারুকের সঞ্চালনায় আয়োজিত এ কর্মসূচিতে সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে সিএমপি কমিশনারের সাম্প্রতিক হুমকি, বেআইনি ও অশিষ্ট আচরণের প্রতিবাদ জানানো হয়।

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সহসভাপতি শহীদ উল আলম বলেন, সাংবাদিকেরা নিশ্চুপ থাকলে সমাজ অন্ধকার হয়ে যাবে। প্রকৃত সাংবাদিকদের কোনো বন্ধু নেই, সাংবাদিকদের একমাত্র বন্ধু হচ্ছে জনগণ।

সিইউজের সাধারণ সম্পাদক সবুর শুভ বলেন, ‘সিএমপি কমিশনারের প্রতিবাদলিপিকে আমি প্রতিবাদলিপি বলছি না, এটিকে হুমকি মনে করি। আইনের আসনে বসে তিনি হুমকির ভাষায় কথা বলতে পারেন না।’

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সভাপতি সালাউদ্দিন মো. রেজা, সিইউজের সাবেক সভাপতি মোস্তাক আহমদ, নাজিম উদ্দিন শ্যামল, সহসভাপতি সাইদুল ইসলাম, সিইউজে টিভি ইউনিটের প্রধান গাজী টিভির সিনিয়র রিপোর্টার তৌহিদুল আলম, বিএফইউজের নির্বাহী কমিটির সদস্য আজহার মাহমুদ, টিভি রিপোর্টার্স নেটওয়ার্কের সদস্যসচিব এ কে আজাদ, বিএফইউজের নির্বাহী কমিটির সদস্য প্রণব বড়ুয়া অর্ণব, মাল্টিমিয়ায় জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবির আহমেদ, ভুক্তভোগী সাংবাদিক চ্যানেল ২৪-এর প্রতিবেদক এমদাদুল হক, দৈনিক আমাদের সময়ের ব্যুরোপ্রধান হামিদ উল্লাহ ও টিভি ক্যামেরা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শফিক আহমেদ সাজিব।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সাংবাদিক কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির সভাপতি খোরশেদ আলম, সিইউজের সিনিয়র সহসভাপতি স ম ইব্রাহিম, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক শহীদুল্লাহ শাহরিয়ার, ডেইলি স্টারের ব্যুরো চিফ শিমুল নজরুল, চট্টগ্রাম টিভি জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রুনা আনসারিসহ অনেকে।

উল্লেখ্য, ১৯ আগস্ট ‘চট্টগ্রামে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা আটক ঘিরে ‘ট্রাফিক পুলিশের টাকার খেলা’ শিরোনামে চ্যানেল টোয়েন্টিফোর একটি সংবাদ প্রচার করে। এর পরদিন (২০ আগস্ট) সিএমপি কমিশনার হাসিব আজিজের স্বাক্ষরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রতিবাদলিপিতে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বেআইনি ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের অভিযোগ আনা হয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদেই মানববন্ধন ও সমাবেশে অংশ নেন সাংবাদিকেরা।

