Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

কাল থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক

আবু বকর ছিদ্দিক, চট্টগ্রাম 
আপডেট : ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৫৪
কাল থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক
শনিবার দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের নেতা হুমায়ন কবীর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি অপারেটর ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার প্রক্রিয়া বাতিলসহ চার দফা দাবিতে অনির্দিষ্টকালের লাগাতার কর্মসূচি দিয়েছে বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ।

এর আগে পালিত এত দিন বন্দরের বহির্নোঙর কর্মবিরতির আওতায় ছিল না। তবে আগামীকাল রোববার থেকে ডাকা ধর্মঘটে বহির্নোঙরেও কাজ হবে না।

দাবিগুলোর মধ্যে প্রধানটি হলো, এনসিটি ডিপি ওয়ার্ল্ডকে লিজ না দেওয়ার ঘোষণা দিতে হবে সরকারকে। এ ছাড়া আন্দোলনরত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাতিল, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা না নেওয়া এবং বন্দর চেয়ারম্যানকে প্রত্যাহার।

আজ শনিবার দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের নেতা হুমায়ন কবীর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

কর্মসূচি ঘোষণা করে সমন্বয়ক ইব্রাহীম খোকন বলেন, উপদেষ্টা গত বৃহস্পতিবারের বৈঠকে আমাদের দাবি পূরণে আশ্বাস দিলেও এখনো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেননি। আর বন্দর চেয়ারম্যান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আসন্ন নির্বাচন বানচাল করতে চান। তাঁকে অপসারণ করে আইনের আওতায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।’

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের নেতা মোহাম্মদ হারুন, তসলিম হোসেন, আবুল কাসেম, ইয়াসিন রেজা রাজু, জাহিদ হোসেন, হারুন, ইমাম হোসেন খোকেন, শরীফ হোসেন ভুট্টো।

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) পরিচালনার ভার সংযুক্ত আরব আমিরাতের বন্দর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ‘ডিপি ওয়ার্ল্ড’কে দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বন্দরের শ্রমিক-কর্মচারীদের টানা ছয় দিনের কর্মবিরতি চলে গত সপ্তাহে। এ কারণে বন্দরে পণ্য খালাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

নৌপরিবহন উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে বৃহস্পতিবার বিকেলে পরের দুই দিনের জন্য কর্মবিরতি স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছিল বন্দর রক্ষা পরিষদ।

কিন্তু বৃহস্পতিবার উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষের কয়েক ঘণ্টা পর আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী বন্দর শ্রমিক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত ও তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চিঠি দেয় বন্দর কর্তৃপক্ষ।

আন্দোলনকারীদের বাধায় বন্দরের তিনটি প্রধান টার্মিনাল-নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল, চিটাগং কনটেইনার টার্মিনাল (সিসিটি) ও জেনারেল কার্গো বার্থের (জিসিবি) কার্যক্রম মঙ্গলবার থেকে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

এর আগে ৩১ জানুয়ারি থেকে ৮ ঘণ্টার কমবিরতি শুরু করে বন্দরের শ্রমিক-কর্মচারীরা। দেশের মোট রপ্তানির ৯১ শতাংশই হয় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে। টানা ছয় দিন বন্দরের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এতে রপ্তানি খাতে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি পবিত্র রমজান সামনে রেখে আমদানি পণ্য খালাস না হলে গ্রাহক পর্যায়ে এর প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা বন্দর ব্যবহারকারী ব্যবসায়ীদের।

প্রথম তিন দিন ৮ ঘণ্টা করে কর্মবিরতি পালনের পর মঙ্গলবার থেকে আন্দোলনকারীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করেন।

বন্দরের অচলাবস্থা নিরসনে বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম বন্দরে আসেন নৌপরিবহন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে বন্দর ভবনের কাছে বন্দরের ৪ নম্বরে ফটকের বাইরে গাড়ি থেকে নেমেই আন্দোলনরত শ্রমিক-কর্মচারীদের তোপের মুখে পড়েন উপদেষ্টা।

বিষয়:

ধর্মঘটচট্টগ্রাম বন্দর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

চীনের হোটেলে গোপন ক্যামেরার বাণিজ্য, পর্নো সাইটে নিজেকে আবিষ্কার করছেন দর্শকেরা

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

সম্পর্কিত

দিনাজপুরে ‘ধানমানব’ সেজে তারেক রহমানের অপেক্ষায় খাদেমুল

দিনাজপুরে ‘ধানমানব’ সেজে তারেক রহমানের অপেক্ষায় খাদেমুল

কাল থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক

কাল থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক

তারেক রহমানের জনসভায় খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আসছেন নেতা-কর্মীরা

তারেক রহমানের জনসভায় খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আসছেন নেতা-কর্মীরা

বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, দুই স্কুলছাত্র নিহত

বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, দুই স্কুলছাত্র নিহত