Ajker Patrika

চমেক হাসপাতালে সেবা বন্ধ রেখে অর্ধদিবস কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চমেক হাসপাতালের প্রধান ফটকের সামনে সড়কে আন্দোলনকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
চমেক হাসপাতালের প্রধান ফটকের সামনে সড়কে আন্দোলনকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে সেবা বন্ধ রেখে চার ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেছেন ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলন করে আসা হাসপাতালের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টরা। এতে ভোগান্তিতে পড়েন হাসপাতালে সেবা নিতে আসা রোগী ও তাদের স্বজনেরা।

আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্ট বাস্তবায়ন পরিষদের উদ্যোগে এই অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করা হয়।

কর্মবিরতি চলাকালে হাসপাতাল গিয়ে দেখা যায়, হাসপাতালের ফার্মেসির বিনা মূল্যে সরকারি ওষুধ বিতরণ, রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রামসহ রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন সেবাকেন্দ্র বন্ধ হয়ে রয়েছে। এ সময় হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও সেবাকেন্দ্রগুলোয় কর্মবিরতির ব্যানার ঝুলছিল। তবে হাসপাতালের অন্যান্য সেবা কার্যক্রম স্বাভাবিক ছিল। চমেক হাসপাতালে রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং বিভাগের একজন কর্মচারী আজকের পত্রিকাকে বলেন, কর্মবিরতির ফলে এক্স-রে করা সাময়িক বন্ধ ছিল।

জানা গেছে, সেবা বন্ধ রেখে আন্দোলনরত হাসপাতালের কর্মচারীরা চমেক হাসপাতালের প্রধান ফটকের সামনে সড়কে অবস্থান নিয়ে দাবিদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ-সমাবেশে যোগ দেন। সমাবেশে বক্তারা বলেন, অন্যান্য ডিপ্লোমাধারী কর্মকর্তাদের দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করা হলেও টেকনোলজিস্টদের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়ে গেছে। ডেঙ্গুসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যঝুঁকিতে জীবন বাজি রেখে কাজ করলেও তাঁরা ন্যায্য গ্রেড থেকে বঞ্চিত। তাঁরা দ্রুত ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন না হলে সামনে কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন।

আন্দোলনরত কর্মচারীরা জানান, একই দাবিতে আগামীকাল বৃহস্পতিবার চমেক হাসপাতালে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করা হবে।

পরে দুপুর ১২টায় কর্মবিরতি শেষ করে কর্মচারীরা কাজে ফিরলে পুনরায় হাসপাতালের সেবা প্রদান কার্যক্রম স্বাভাবিক হতে দেখা গেছে। এ বিষয়ে জানতে চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তসলিম উদ্দীনের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনো সাড়া মেলেনি।

বিষয়:

হাসপাতালচট্টগ্রাম বিভাগচমেকচট্টগ্রামসেবা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

আট কুকুরছানা হত্যায় মামলা: সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী গ্রেপ্তার

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

জন্মনিবন্ধন করতে বাবার এনআইডি বা তথ্য বাধ্যতামূলক নয়

বনশ্রীতে বাসের চাপায় থেঁতলে গেল পথচারীর মাথা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

সম্পর্কিত

৮ কুকুরছানা হত্যা: গ্রেপ্তার সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী নিশি কারাগারে

৮ কুকুরছানা হত্যা: গ্রেপ্তার সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী নিশি কারাগারে

রাজধানীর ডেমড়ায় জামাইয়ের ছুরিকাঘাতে স্ত্রী ও শাশুড়ী আহত

রাজধানীর ডেমড়ায় জামাইয়ের ছুরিকাঘাতে স্ত্রী ও শাশুড়ী আহত

গল্লামারী সেতু নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্নের দাবিতে ১ ঘণ্টা ‘অচল কর্মসূচি’

গল্লামারী সেতু নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্নের দাবিতে ১ ঘণ্টা ‘অচল কর্মসূচি’

বসতঘর থেকে যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

বসতঘর থেকে যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

৮ কুকুরছানা হত্যা: গ্রেপ্তার সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী নিশি কারাগারে

পাবনা প্রতিনিধি
অভিযুক্ত নিশি রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
অভিযুক্ত নিশি রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার ঈশ্বরদীতে আটটি কুকুরছানাকে বস্তাবন্দী করে পুকুরে ডুবিয়ে হত্যা মামলায় অভিযুক্ত নিশি রহমানকে (৩৮) গ্রেপ্তারের পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে চারটার দিকে তাঁকে ঈশ্বরদী থানা থেকে পাবনার আমলি আদালত-২-এ সোপর্দ করা হয়। শুনানি শেষে আদালতের বিচারক তরিকুল ইসলাম তাঁকে কারাগারে পাঠানো নির্দেশ দেন।

এর আগে মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঈশ্বরদী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আকলিমা খাতুন বাদী হয়ে নিশি রহমানকে আসামি করে থানায় একটি মামলা করেন।

পরে রাত দেড়টার দিকে ঈশ্বরদী পৌর সদরের একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নিশি রহমান ঈশ্বরদী উপজেলা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্মকর্তা হাসানুর রহমান নয়নের স্ত্রী।

পাবনার (ঈশ্বরদী সার্কেল) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার বলেন, ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বাদী হয়ে মামলা করেছেন। মামলায় অভিযুক্ত একমাত্র আসামি নিশি রহমানকে রাতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে বিকেলে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্ত ও গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদে আমরা জানতে পেরেছি, কুকুরের চিৎকারে বিরক্ত হয়ে নিশি রহমান ছানাগুলোকে বস্তায় ভরে পুকুরপাড়ে রেখেছিলেন বলে তিনি জানিয়েছেন। কে পুকুরে ফেলেছে, সেটি তিনি জানেন না। আমরা ঘটনাটি আরও তদন্ত করে দেখছি।’

দীর্ঘদিন ধরেই ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবনের একটি কোনায় থাকত টম নামে একটি কুকুর। এক সপ্তাহ আগে টম আটটি বাচ্চা প্রসব করে। সোমবার সকাল থেকে তার ছানাগুলো না পেয়ে পাগলপ্রায় অবস্থায় কান্না আর ছোটাছুটি করতে দেখা যায় মা কুকুরকে।

পরে উপজেলা পরিষদের কর্মচারীরা জানতে পারেন, ঈশ্বরদী উপজেলা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্মকর্তা হাসানুর রহমান নয়নের স্ত্রী জীবন্ত আটটি কুকুরছানাকে বস্তায় ভরে রোববার রাতের কোনো এক সময় ফেলে দেন উপজেলা পরিষদের পুকুরে। পরদিন সোমবার সকালে পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয় কুকুরছানাগুলোর মরদেহ।

ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান জানান, ‘কুকুরছানা হত্যার ঘটনায় ক্ষুদ্র কৃষক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা হাসানুর রহমান নয়নকে সোমবার (১ ডিসেম্বর) গেজেটেড কোয়ার্টার ছাড়তে লিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারা মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বিকেলে বাসা খালি করে অন্যত্র চলে যায়।’

আট কুকুরছানা হত্যায় মামলা: সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী গ্রেপ্তারআট কুকুরছানা হত্যায় মামলা: সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী গ্রেপ্তার
৮ কুকুরছানা হত্যায় সরকারি কর্মকর্তাকে বাসা ছাড়তে বাধ্য করল প্রশাসন, মামলার প্রস্তুতি৮ কুকুরছানা হত্যায় সরকারি কর্মকর্তাকে বাসা ছাড়তে বাধ্য করল প্রশাসন, মামলার প্রস্তুতি

দীর্ঘদিন ধরেই ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবনের একটি কোনায় থাকত টম নামে একটি কুকুর। এক সপ্তাহ আগে টম আটটি বাচ্চা প্রসব করে। সোমবার সকাল থেকে তার ছানাগুলো না পেয়ে পাগলপ্রায় অবস্থায় কান্না আর ছোটাছুটি করতে দেখা যায় মা কুকুরকে।

পরে উপজেলা পরিষদের কর্মচারীরা জানতে পারেন, ঈশ্বরদী উপজেলা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্মকর্তা হাসানুর রহমান নয়নের স্ত্রী জীবন্ত আটটি কুকুরছানাকে বস্তায় ভরে রোববার রাতের কোনো এক সময় ফেলে দেন উপজেলা পরিষদের পুকুরে। পরদিন সোমবার সকালে পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয় কুকুরছানাগুলোর মরদেহ।

ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান জানান, ‘কুকুরছানা হত্যার ঘটনায় ক্ষুদ্র কৃষক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা হাসানুর রহমান নয়নকে সোমবার (১ ডিসেম্বর) গেজেটেড কোয়ার্টার ছাড়তে লিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারা মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বিকেলে বাসা খালি করে অন্যত্র চলে যায়।’

বিষয়:

পাবনাকুকুররাজশাহী বিভাগকারাগারজেলার খবরঈশ্বরদী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

আট কুকুরছানা হত্যায় মামলা: সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী গ্রেপ্তার

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

জন্মনিবন্ধন করতে বাবার এনআইডি বা তথ্য বাধ্যতামূলক নয়

বনশ্রীতে বাসের চাপায় থেঁতলে গেল পথচারীর মাথা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

সম্পর্কিত

চমেক হাসপাতালে সেবা বন্ধ রেখে অর্ধদিবস কর্মবিরতি

চমেক হাসপাতালে সেবা বন্ধ রেখে অর্ধদিবস কর্মবিরতি

রাজধানীর ডেমড়ায় জামাইয়ের ছুরিকাঘাতে স্ত্রী ও শাশুড়ী আহত

রাজধানীর ডেমড়ায় জামাইয়ের ছুরিকাঘাতে স্ত্রী ও শাশুড়ী আহত

গল্লামারী সেতু নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্নের দাবিতে ১ ঘণ্টা ‘অচল কর্মসূচি’

গল্লামারী সেতু নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্নের দাবিতে ১ ঘণ্টা ‘অচল কর্মসূচি’

বসতঘর থেকে যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

বসতঘর থেকে যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর ডেমড়ায় জামাইয়ের ছুরিকাঘাতে স্ত্রী ও শাশুড়ী আহত

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ডেমরার বামৈলে এক ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে তাঁর স্ত্রী ও শাশুড়ি আহত হয়েছেন। আহত দুজন হলেন মোরশেদা আক্তার (২৩) ও তাঁর মা সাহিদা বেগম (৪০)।

আজ বুধবার দুপুরের দিকে বামৈলের মাতব্বর গলির একটি বাসায় ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সোহাগ মিয়াকে (২৮) আটক করেছে পুলিশ।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আহত মোরশেদার মামা মফিজুল ইসলাম আকাশ বলেন, বামৈলের মাতব্বর গলিতে ভাড়া বাসায় থাকেন তাঁর বোন সাহিদা ও ভাগনি মোরশেদা। মোরশেদা ও তাঁর স্বামী সোহাগ পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। বিভিন্ন সময় পারিবারিক বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হতো। মোরশেদাকে সন্দেহ করতেন সোহাগ। এসব বিষয় নিয়ে আজ দুপুরে বাসায় মোরশেদার সঙ্গে ঝগড়া লাগে সোহাগের।

সোহাগ একপর্যায়ে মোরশেদাকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেন। সাহিদা বেগম বাধা দিতে গেলে তাঁকেও ছুরিকাঘাত করেন সোহাগ। মা-মেয়ের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা এসে দুজনকে উদ্ধার করে এবং সোহাগকে ধরে ফেলে। পরে মা-মেয়েকে ঢামেক হাসপাতালে আনা হয়।

ডেমরা থানার উপপরিদর্শক মো. শাহিন পারভেজ বলেন, দুপুরে খবর পেয়ে বামৈলে গিয়ে সোহাগ মিয়াকে আটক করে থানায় নিয়েছেন। জানা গেছে, স্ত্রী বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত বলে সন্দেহ সোহাগের। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়ার একপর্যায়ে সোহাগ স্ত্রীকে এবং তাঁকে বাঁচাতে আসা শাশুড়িকে ছুরিকাঘাত করেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতরাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাডেমরাস্ত্রীস্বামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

আট কুকুরছানা হত্যায় মামলা: সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী গ্রেপ্তার

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

জন্মনিবন্ধন করতে বাবার এনআইডি বা তথ্য বাধ্যতামূলক নয়

বনশ্রীতে বাসের চাপায় থেঁতলে গেল পথচারীর মাথা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

সম্পর্কিত

চমেক হাসপাতালে সেবা বন্ধ রেখে অর্ধদিবস কর্মবিরতি

চমেক হাসপাতালে সেবা বন্ধ রেখে অর্ধদিবস কর্মবিরতি

৮ কুকুরছানা হত্যা: গ্রেপ্তার সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী নিশি কারাগারে

৮ কুকুরছানা হত্যা: গ্রেপ্তার সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী নিশি কারাগারে

গল্লামারী সেতু নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্নের দাবিতে ১ ঘণ্টা ‘অচল কর্মসূচি’

গল্লামারী সেতু নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্নের দাবিতে ১ ঘণ্টা ‘অচল কর্মসূচি’

বসতঘর থেকে যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

বসতঘর থেকে যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

গল্লামারী সেতু নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্নের দাবিতে ১ ঘণ্টা ‘অচল কর্মসূচি’

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনার গল্লামারীতে ময়ূর নদের ওপর নতুন সেতু নির্মাণকাজ পুনরায় চালুর দাবিতে আজ বুধবার অচল কর্মসূচি পালন করেছে ‘বৃহত্তর আমরা খুলনাবাসী’। ছবি: আজকের পত্রিকা
খুলনার গল্লামারীতে ময়ূর নদের ওপর নতুন সেতু নির্মাণকাজ পুনরায় চালুর দাবিতে আজ বুধবার অচল কর্মসূচি পালন করেছে ‘বৃহত্তর আমরা খুলনাবাসী’। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনার গল্লামারীতে ময়ূর নদের ওপর নতুন সেতু নির্মাণকাজ পুনরায় চালুর দাবিতে এক ঘণ্টা অচল কর্মসূচি পালন করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বৃহত্তর আমরা খুলনাবাসী। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় সড়কের উভয় পাশে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে।

কর্মসূচি চলাকালে সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে গুরুত্বপূর্ণ সেতুটির নির্মাণকাজ শেষ করে জনভোগান্তি নিরসনের দাবি জানান। তাঁরা বলেন, নগরীর প্রধান প্রবেশদ্বার গল্লামারী সেতুটি নির্মিত না হওয়ায় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ভোগান্তিতে পড়ছে। তীব্র যানজটে কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। এ নিয়ে খুলনার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন দাবি জানালেও সড়ক বিভাগের টনক নড়ছে না।

বৃহত্তর আমরা খুলনাবাসীর সভাপতি ডা. মোহম্মদ নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এস এম মাহবুবুর রহমান সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর খুলনা নগর সেক্রেটারি জেনারেল জাহাঙ্গীর হোসেন হেলাল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) নেতা মিজানুর রহমান বাবু, বৃহত্তর উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটির নিজামুর রহমান লালু, ইসলামী আন্দোলনের নগর সহসভাপতি শেখ নাসির উদ্দিন, নাগরিক ফোরামে ইকবাল হোসেন তুহিন, এস এম সোহরাব হোসেন, জামাল মোড়ল, সিরাজ উদ্দিন সেন্টু প্রমুখ।

নাগরিক নেতারা বলেন, মহানগরীর গল্লামারীর ময়ূর নদের ওপর পুরোনো সেতুর পাশাপাশি ২০১৬ সালে ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে আরেকটি নতুন সেতু নির্মাণ করা হয়। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত হওয়ায় ময়ূর নদ রক্ষা ও নৌযান চলাচল বিবেচনায় না থাকায় কয়েক বছরের মধ্যে সেটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ এবং ঢাকার হাতিরঝিলের আদলে পাশাপাশি দুটি সেতু নির্মাণের জন্য ২০২০ সালের ১ জুলাই জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) নির্বাহী কমিটির সভায় প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০২৩ সালের ১২ অক্টোবর নতুন সেতু নির্মাণ প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়।

বক্তারা বলেন, ২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর আগের সেতুটি ভাঙার কাজ শুরু হয়। নতুন সেতুর নির্মাণকাজের মেয়াদ ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত থাকলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা শেষ হয়নি। কাজের মেয়াদ ২০২৫ সালের ৩০ মার্চ পর্যন্ত দ্বিতীয় দফায় বাড়ানো হয়। পরে আবার ২০২৫ সালের মে মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার শর্তে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডকে ৬৭ কোটি ৭৭ লাখ টাকার কার্যাদেশ দেয় সড়ক বিভাগ।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, এখানে ঢাকার হাতিরঝিলের আদলে দৈর্ঘ্য ৬৮.৭০ মিটার দৈর্ঘ্য, ১৩.৭০ মিটার প্রস্থ ও ৫ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট দুটি সেতু নির্মাণের কথা রয়েছে। কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সরকার পরিবর্তনের পর হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় সেতুর নির্মাণকাজ। এ নিয়ে আন্দোলনের মুখে সড়ক বিভাগ কাজ শুরুর প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

বিষয়:

সেতুখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

আট কুকুরছানা হত্যায় মামলা: সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী গ্রেপ্তার

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

জন্মনিবন্ধন করতে বাবার এনআইডি বা তথ্য বাধ্যতামূলক নয়

বনশ্রীতে বাসের চাপায় থেঁতলে গেল পথচারীর মাথা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

সম্পর্কিত

চমেক হাসপাতালে সেবা বন্ধ রেখে অর্ধদিবস কর্মবিরতি

চমেক হাসপাতালে সেবা বন্ধ রেখে অর্ধদিবস কর্মবিরতি

৮ কুকুরছানা হত্যা: গ্রেপ্তার সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী নিশি কারাগারে

৮ কুকুরছানা হত্যা: গ্রেপ্তার সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী নিশি কারাগারে

রাজধানীর ডেমড়ায় জামাইয়ের ছুরিকাঘাতে স্ত্রী ও শাশুড়ী আহত

রাজধানীর ডেমড়ায় জামাইয়ের ছুরিকাঘাতে স্ত্রী ও শাশুড়ী আহত

বসতঘর থেকে যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

বসতঘর থেকে যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

বসতঘর থেকে যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

নড়াইল প্রতিনিধি 
ইমরুল ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত
ইমরুল ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত

নড়াইলের লোহাগড়ায় বসতঘর থেকে মো. ইমরুল ভূঁইয়া (৩৮) নামের এক যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুরের দিকে পৌরসভার কুন্দশী এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তিনি কুন্দশী গ্রামের মৃত লুৎফর রহমান ভূঁইয়ার ছেলে।

লোহাগড়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) অজিত কুমার রায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইমরুল ওই বাড়িতে একাই বসবাস করতেন। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ইমরুলের তেমন একটা সম্পর্ক ছিল না। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এক বছর ধরে মামলা চলে আসছিল। বুধবার দুপুরের দিকে ওই বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে প্রতিবেশী ঘরের ভেতরে গিয়ে অর্ধগলিত অবস্থায় ইমরুলের মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। পরে পুলিশে খবর দিলে লোহাগড়া থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নড়াইল জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

লোহাগড়া থানার ওসি (তদন্ত) অজিত কুমার রায় আরও বলেন, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নড়াইল জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলে তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এ ব্যাপারে থানায় ইউডি মামলা হয়েছে।

বিষয়:

পুলিশখুলনা বিভাগলোহাগড়ামরদেহনড়াইলজেলার খবরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

আট কুকুরছানা হত্যায় মামলা: সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী গ্রেপ্তার

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

জন্মনিবন্ধন করতে বাবার এনআইডি বা তথ্য বাধ্যতামূলক নয়

বনশ্রীতে বাসের চাপায় থেঁতলে গেল পথচারীর মাথা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

সম্পর্কিত

চমেক হাসপাতালে সেবা বন্ধ রেখে অর্ধদিবস কর্মবিরতি

চমেক হাসপাতালে সেবা বন্ধ রেখে অর্ধদিবস কর্মবিরতি

৮ কুকুরছানা হত্যা: গ্রেপ্তার সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী নিশি কারাগারে

৮ কুকুরছানা হত্যা: গ্রেপ্তার সরকারি কর্মকর্তার স্ত্রী নিশি কারাগারে

রাজধানীর ডেমড়ায় জামাইয়ের ছুরিকাঘাতে স্ত্রী ও শাশুড়ী আহত

রাজধানীর ডেমড়ায় জামাইয়ের ছুরিকাঘাতে স্ত্রী ও শাশুড়ী আহত

গল্লামারী সেতু নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্নের দাবিতে ১ ঘণ্টা ‘অচল কর্মসূচি’

গল্লামারী সেতু নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্নের দাবিতে ১ ঘণ্টা ‘অচল কর্মসূচি’