Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

পাগলা নদীতে ডুবে ২ ভাইয়ের মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
দুই চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যুর খবরে বাড়িতে স্বজন ও প্রতিবেশীদের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় পাগলা নদীতে গোসল করতে নেমে দুই চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ছত্রাজিতপুর ইউনিয়নের বহালাবাড়ি ঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন উপজেলার নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়নের সাবেক লাভাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ জালাল উদ্দিনের ছেলে আব্দুল্লাহ আল সাফি (১৩) এবং কামাল উদ্দিনের ছেলে আহমেদ জুবায়ের (১৪)। তারা সম্পর্কে আপন চাচাতো ভাই এবং দুজনই অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার দুপুরে সাফি ও জুবায়ের বহালাবাড়ি ঘাট এলাকায় পাগলা নদীতে গোসল করতে নামে। একপর্যায়ে তারা নদীর গভীর পানিতে তলিয়ে যায়। বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় লোকজন দ্রুত উদ্ধার অভিযান চালিয়ে নদী থেকে তাদের তুলে বাড়িতে নিয়ে গেলেও ততক্ষণে তারা মারা যায়।

শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান জানান, পানিতে ডুবে দুই কিশোরের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।



চাঁপাইনবাবগঞ্জশিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)মৃত্যুদুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগজেলার খবর
