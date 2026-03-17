চাঁপাইনবাবগঞ্জে অটোরিকশা-ভটভটির সংঘর্ষে শিশু নিহত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ-সোনামসজিদ মহাসড়কের ধোবরা বাজার এলাকায় অটোরিকশা ও ভটভটির মুখোমুখি সংঘর্ষে জুনায়েদ (৩) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) দুপুরে দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে আহত হয়েছেন আরও ছয়জন।
নিহত জুনায়েদ শিবগঞ্জ উপজেলার কামালপুর গ্রামের সানাউল্লাহর ছেলে। আহতরা হলেন সানাউল্লাহ (২৫), তাওহিদ (২), সাইমা খাতুন (২১), শ্যামলী খাতুন (১৯), ইয়াসমিন বেগম (৪৫) ও বইকুল বেগম (৫৫)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খড়বোঝাই একটি ভটভটি সোনামসজিদ দিক থেকে আসছিল। বিপরীত দিক থেকে একটি অটোরিকশা ধোবরা বাজার এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ এক শিশু রাস্তা পার হওয়ার সময় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই শিশুটি নিহত হয়।
খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।
শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় জড়িত যানবাহন দুটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
