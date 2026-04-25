Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

এক দিন পর ধর্মঘট প্রত্যাহার, চাঁপাইনবাবগঞ্জে বাস চলাচল স্বাভাবিক

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
আজ সকাল থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামগামী দূরপাল্লার বাসসহ আন্তজেলা ও অভ্যন্তরীণ রুটে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সড়কে চাঁদাবাজি নিয়ে দুটি শ্রমিক সংগঠনের বিরোধের জেরে এক দিন বন্ধ থাকার পর চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে সব ধরনের বাস চলাচল আবার শুরু হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপে সমঝোতা হওয়ায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন শ্রমিকেরা।

আজ শনিবার (২৫ এপ্রিল) সকাল থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামগামী দূরপাল্লার বাসসহ আন্তজেলা ও অভ্যন্তরীণ রুটে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এর আগে শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) দিবাগত রাত ১টার দিকে বৈঠকে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ট্রাক, ট্যাংকলরি ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শ্রমিকদের কল্যাণের নামে সড়কে চাঁদা উত্তোলনকে কেন্দ্র করে সংগঠন দুটির মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। উভয় পক্ষই নিজেদের কর্মকাণ্ডকে বৈধ দাবি করে অপর পক্ষকে চাঁদাবাজ হিসেবে অভিযুক্ত করে। এর জেরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে শুক্রবার সকাল থেকে বাস চলাচল বন্ধ করে ধর্মঘট ডাকে সংগঠন দুটি।

এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে শুক্রবার রাত ৯টার দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার হরিপুর এলাকায় শ্রমিক কল্যাণ ফিলিং স্টেশনের সামনে আলোচনায় বসেন জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা। এ সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী মহাসড়কে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

ককটেল বিস্ফোরণের প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে মহাসড়ক অবরোধ করেন মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে প্রায় এক ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেওয়া হলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

পরবর্তীকালে রাতেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত যৌথ বৈঠকে বিরোধের অবসান ঘটে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার সকাল থেকে বাস চলাচল শুরুর সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়।

