মেঘনায় মা ইলিশ রক্ষায় অভিযান, আটক ৩

চাঁদপুরের মতলব উত্তরে মা ইলিশ রক্ষায় মেঘনা নদীতে নৌ পুলিশের অভিযানে নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ও অবৈধ চায়না চাঁইসহ তিন জেলেকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ২০০ মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ও ৮০ মিটার চায়না চাঁই জব্দ করা হয়।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে পরিচালিত এই অভিযান মতলব উত্তর উপজেলার আমিরাবাদ লঞ্চঘাটসংলগ্ন মেঘনা নদীর তীরবর্তী এলাকা ও জহিরাবাদ লঞ্চঘাটের সামনে পরিচালনা করে মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ি।
আটক ব্যক্তিরা হলেন বাবু মোল্লা (২০), জয়নাল আবেদীন (১৯) ও আক্কাস সর্দার (৫৮)। তাঁদের বাড়ি মতলব উত্তর উপজেলায়।
আজ শুক্রবার দুপুরে মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক মো. রহুল আমিন অভিযানের তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ও অবৈধ চায়না চাঁই ব্যবহার করে মাছ শিকারের প্রস্তুতিকালে তাঁদের আটক করা হয়। এ সময় জালগুলো উদ্ধার করে জব্দ করা হয়েছে।
মতলব উত্তর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা স্বপন চন্দ্র দে বলেন, আটক জেলেদের বিরুদ্ধে মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে পৃথক দুটি মামলা করা হয়েছে। তাঁদের চাঁদপুর আদালতে সোপর্দ করা হবে। মা ইলিশ রক্ষায় নদীতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
আদেশ অনুযায়ী, রমনা বিভাগের ধানমন্ডি মডেল থানার নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. জালাল উদ্দিনকে মিরপুর বিভাগের পল্লবী থানার ওসি করা হয়েছে। পল্লবী থানার বর্তমান ওসি মো. হাসান বাসিরকে ডিএমপির স্পেশাল রেসপন্স ইউনিটের (এসআরইউ) কাউন্টার টেররিজম ইনভেস্টিগেশন বিভাগে বদলি করা হয়েছে...১১ মিনিট আগে
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