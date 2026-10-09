Ajker Patrika
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চাঁদপুর

মেঘনায় মা ইলিশ রক্ষায় অভিযান, আটক ৩

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ৫২
মেঘনায় মা ইলিশ রক্ষায় অভিযান, আটক ৩

চাঁদপুরের মতলব উত্তরে মা ইলিশ রক্ষায় মেঘনা নদীতে নৌ পুলিশের অভিযানে নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ও অবৈধ চায়না চাঁইসহ তিন জেলেকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ২০০ মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ও ৮০ মিটার চায়না চাঁই জব্দ করা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে পরিচালিত এই অভিযান মতলব উত্তর উপজেলার আমিরাবাদ লঞ্চঘাটসংলগ্ন মেঘনা নদীর তীরবর্তী এলাকা ও জহিরাবাদ লঞ্চঘাটের সামনে পরিচালনা করে মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ি।

আটক ব্যক্তিরা হলেন বাবু মোল্লা (২০), জয়নাল আবেদীন (১৯) ও আক্কাস সর্দার (৫৮)। তাঁদের বাড়ি মতলব উত্তর উপজেলায়।

আজ শুক্রবার দুপুরে মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক মো. রহুল আমিন অভিযানের তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ও অবৈধ চায়না চাঁই ব্যবহার করে মাছ শিকারের প্রস্তুতিকালে তাঁদের আটক করা হয়। এ সময় জালগুলো উদ্ধার করে জব্দ করা হয়েছে।

মতলব উত্তর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা স্বপন চন্দ্র দে বলেন, আটক জেলেদের বিরুদ্ধে মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে পৃথক দুটি মামলা করা হয়েছে। তাঁদের চাঁদপুর আদালতে সোপর্দ করা হবে। মা ইলিশ রক্ষায় নদীতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

ইলিশচাঁদপুরআটকচট্টগ্রাম বিভাগমতলব উত্তর
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