Ajker Patrika
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চাঁদপুর

কর্মঘণ্টায় ভূমি অফিসে তালা, কর্মকর্তা বললেন—‘বিপদে আছি’

চাঁদপুর প্রতিনিধি
কর্মঘণ্টায় ভূমি অফিসে তালা, কর্মকর্তা বললেন—‘বিপদে আছি’
কর্মঘণ্টায় চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলার চরভৈরবী ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ঝুলছে তালা। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলার ৬ নম্বর চরভৈরবী ইউনিয়ন ভূমি অফিসে সরকারি নির্ধারিত কর্মঘণ্টায়ও তালা ঝুলে থাকার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত অফিসটি বন্ধ থাকায় দূরদূরান্ত থেকে আসা সেবাগ্রহীতারা ভোগান্তিতে পড়েন।

সরেজমিন দেখা যায়, সকাল ৯টা থেকে ভূমি অফিসে সেবাগ্রহীতারা আসতে শুরু করেন। কেউ খাজনা দিতে, কেউ নামজারি আবার কেউ মিস কেসসহ বিভিন্ন কাজে আসেন। তবে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত অফিসের প্রধান ফটকে তালা ঝুলতে দেখা যায়। এ সময় কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতিও পাওয়া যায়নি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে অফিসটির কার্যক্রমে অনিয়ম চলছে। নির্ধারিত সময়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত না থাকায় ভূমি-সংক্রান্ত সেবা নিতে এসে তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়। এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ তাঁদের।

সেবাগ্রহীতা যুবায়ের ও রফিক মিয়া বলেন, ‘সকাল ৯টায় অফিসে এসে অপেক্ষা করছি। কিন্তু এখনো অফিস খোলেনি। জরুরি কাজে এসে সময়মতো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে দেখার কেউ নেই?’

অফিস বন্ধ থাকার বিষয়ে চরভৈরবী ইউনিয়ন ভূমি অফিসের উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন বলেন, ‘আমি বিপদে আছি, তাই অফিসে যেতে পারিনি। আমিও অসুস্থ। প্রতিদিন ঠিক সময়ে অফিস খোলা হয়। তবে বাকি দুই স্টাফ নিয়মিত না আসায় মাঝে মাঝে বিলম্ব হয়। এ কারণে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আমাকে শোকজ করেছেন।’

হাইমচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নজরুল ইসলাম বলেন, সকাল ৯টার মধ্যে অফিস খোলার নিয়ম রয়েছে। সরকারি নির্ধারিত সময়ে কেউ অনুপস্থিত থাকলে সুনির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

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