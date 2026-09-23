দশমিনায় সড়কের পাশে পড়ে ছিল ১ লাখ টাকার পলিথিন, পুড়িয়ে ধ্বংস

পটুয়াখালীর দশমিনায় পরিত্যক্ত অবস্থায় তিন বস্তা অবৈধ পলিথিন জব্দ করে পুড়িয়ে ধ্বংস করেছে উপজেলা প্রশাসন। জব্দ করা পলিথিনের বাজারমূল্য প্রায় এক লাখ টাকা বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদ হাসান মৃধা।
গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার বেতাগী সানকিপুর ইউনিয়নের বেতাগী বাজারের পূর্ব পাশে পাকা সড়ক থেকে এসব পলিথিন জব্দ করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেতাগী বাজারের পূর্ব পাশে সড়কের ওপর তিনটি বস্তা পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন দশমিনা থানায় খবর দেন। পরে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মনিরুল ইসলাম সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যদের নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তাগুলো খুলে অবৈধ পলিথিন দেখতে পান।
পুলিশ জানায়, বস্তাগুলোর প্রকৃত মালিকের সন্ধান না পাওয়ায় স্থানীয়দের উপস্থিতিতে সেগুলো জব্দ করে থানায় নেওয়া হয়। পরে বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হলে ইউএনও মাহমুদ হাসান মৃধা পলিথিনগুলো পুড়িয়ে ধ্বংস করেন।
দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, ‘বেতাগী বাজারের পূর্ব পাশে পাকা সড়কে তিন বস্তা পলিথিন পড়ে থাকার খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়। পরে পলিথিনগুলো জব্দ করে উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হলে ইউএনও তা পুড়িয়ে ধ্বংস করেন।’
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদ হাসান মৃধা বলেন, ‘বেতাগী বাজারের পূর্ব পাশে তিন বস্তা মালিকবিহীন পলিথিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। পুলিশ সেগুলো নিয়ে আসে। পরে অবৈধ পলিথিনগুলো পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। এর বাজারমূল্য প্রায় এক লাখ টাকা।’
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