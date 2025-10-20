Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বগুড়া

বগুড়ায় সারজিস আলমের সভাস্থলের বাইরে ককটেল নিক্ষেপ

বগুড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৯: ০৪
ককটেল নিক্ষেপ। ছবি: সংগৃহীত
ককটেল নিক্ষেপ। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের সভাস্থলের বাইরে দুটি ককটেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২০ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বগুড়া জেলা পরিষদ চত্বরে এ ঘটনা ঘটে।

এর মধ্যে একটি ককটেল সভাস্থলের বাইরে বিস্ফোরিত হয়, অন্যটি অবিস্ফোরিত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ।

তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি। ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় নেতা-কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লেও এনসিপির সভায় তেমন বিঘ্ন হয়নি। ঘটনার পরপরই অতিরিক্ত পুলিশ ও সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট ঘটনাস্থল ঘিরে রাখে। পুলিশ অবিস্ফোরিত ককটেলটি উদ্ধার করে।

এনসিপির জেলা সমন্বয় সভার আগে বেলা পৌনে ৩টার দিকে শহরের আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠসংলগ্ন এলাকায় এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন করেন সারজিস আলম। এ সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

ককটেল নিক্ষেপ। ছবি: সংগৃহীত
ককটেল নিক্ষেপ। ছবি: সংগৃহীত

সারজিস আলম বলেন, মানুষ এখনো জুলাই অভ্যুত্থানের কথা শুনলে শিউরে ওঠে। এই দেশের মানুষের সামনে নতুন করে কেউ স্বেচ্ছাচারিতা করতে পারবে না, যদি জুলাই সনদের আইনগত ভিত্তি ও বিচারিক প্রক্রিয়া দৃশ্যমান হয়। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করলে ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

সারজিস আলম বলেন, ‘বিগত সময়ে বিএনপি যখনই সরকার গঠন করেছে, তা জোট সরকারের মাধ্যমেই করেছে। জামায়াতও কখনো শক্তিশালীভাবে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। আমরা মনে করি, ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ ও আধিপত্যবাদ প্রশ্নে বিএনপি বা জামায়াত কেউ এককভাবে দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। এই জায়গায় এনসিপির রাজপথে ও সংসদে শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন।’

কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক সাকিব মাহাদী সভায় সভাপতিত্ব করেন।

স্থানীয় এনসিপি নেতারা দাবি করেন, পুলিশের কাছে বারবার নিরাপত্তা চাওয়া হলেও পুলিশ পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেয়নি; যার কারণে সভাস্থল লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

তবে বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির বলেছেন, জেলা পরিষদের চারদিক নিরাপত্তা দেয়ালে ঘেরা। এর ভেতরে সভা চলছিল। পর্যাপ্তসংখ্যক পুলিশ জেলা পরিষদের প্রধান গেটে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছিল। জেলা পরিষদের পেছনে এক ভবন থেকে কে বা কারা দুটি ককটেল নিক্ষেপ করে। তবে এতে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। সভা শেষে সারজিস আলম নিরাপদে ঢাকার উদ্দেশে রওনা করেন।

বিষয়:

বগুড়া সদরককটেলরাজশাহী বিভাগজেলার খবরসারজিস আলমজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পর্নোগ্রাফিতে জড়িত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেপ্তার

দেবরের ছেলের সঙ্গে প্রেমের ইতি, থানায় বসে কবজি কাটলেন দুই সন্তানের মা

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

দনবাস রাশিয়ার দখলে চলে গেছে, সেটা মেনেই যুদ্ধ শেষ করো—জেলেনস্কিকে ট্রাম্প

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

ঋণের চাপে আত্মগোপনে থাকা কৃষক দল নেতাকে উদ্ধার করল পুলিশ

ঋণের চাপে আত্মগোপনে থাকা কৃষক দল নেতাকে উদ্ধার করল পুলিশ

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

বিমানবন্দরে আগুন: কার্গো গুদামে ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য

বিমানবন্দরে আগুন: কার্গো গুদামে ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য

সম্পর্কিত

মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিল করবেন শিক্ষকেরা

মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিল করবেন শিক্ষকেরা

চবি শিক্ষার্থীর হাত-পায়ের রগ কাটল দুর্বৃত্তরা, উদ্ধারের পর মৃত্যু

চবি শিক্ষার্থীর হাত-পায়ের রগ কাটল দুর্বৃত্তরা, উদ্ধারের পর মৃত্যু

সিংড়ায় জুয়া নিয়ে বিরোধ, ছুরিকাঘাতে যুবকের মৃত্যু

সিংড়ায় জুয়া নিয়ে বিরোধ, ছুরিকাঘাতে যুবকের মৃত্যু

বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ, লোডশেডিংয়ের আশঙ্কা

বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ, লোডশেডিংয়ের আশঙ্কা