তিন দফা দাবিতে অনশনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গেই রাত কাটালেন ববি উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
অবকাঠামো উন্নয়নসহ ৩ দফা দাবিতে গত এক মাস ধরে আন্দোলন করে আসছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) শিক্ষার্থীরা। তাঁদের একটাই লক্ষ্য, সরকারের পক্ষ থেকে যেন দাবি পূরণের আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ইউজিসির টনক নড়েনি। সবশেষ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গণঅনশনে বসেন ৭ শিক্ষার্থী। রাত দেড়টার দিকে সেখানে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে অনশনরতদের পাশেই তিনি একটি মশারি টানিয়ে শুয়ে পড়েন।
শুক্রবার সকাল পৌনে ৯টায় ক্যাম্পাসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপাচার্য ড. তৌফিক আলম গ্রাউন্ড ফ্লোরের লিফটের পাশে মশারি টানিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। আর তার ডানে ঘুমাচ্ছেন অনশনরত ৭ শিক্ষার্থী। তারা হলেন: ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী শারমিলা জামান সেঁজুতি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অমিয় মন্ডল, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের তাজুল ইসলাম, রসায়ন বিভাগের মো. আবুবকর সিদ্দিক, দর্শন বিভাগের পিয়াল হাসান, লোকপ্রশাসনের তামিম আহমেদ রিয়াজ এবং আইন বিভাগের শওকত ওসমান স্বাক্ষর।
এর আগে অনশন চলাবস্থায় রাত ১১টার দিকে প্রক্টোরিয়াল বডি নিয়ে উপাচার্য ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলেও অনশনে অনড় ছিলেন ববির শিক্ষার্থীরা।
অনশনরত আইন বিভাগের শিক্ষার্থী শওকত ওসমান স্বাক্ষর বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ যৌক্তিক ৩ দফা দাবি নিয়ে নানা কর্মসূচি পালন করছি। কিন্তু ইউজিসি আমাদের সঙ্গে কোনো রকমের যোগাযোগের চেষ্টা না করায় আমরণ অনশনের মতো কঠিন কর্মসূচিতে বসতে বাধ্য হয়েছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দাবি মানা না হবে, ততক্ষণ আমাদের এই অনশন কর্মসূচি চলবে।’
অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন বিভাগের শিক্ষার্থী তাইজুল ইসলাম তাজ বলেন, ‘আমরা ইউজিসির প্রতি আহ্বান করে দুবার সংবাদ সম্মেলন করেছি, এমনকি প্রতীকীভাবে নভোথিয়েটার ও বিটাক দখল করার পরও আমাদের সাথে কেউ যোগাযোগ পর্যন্ত করেনি।’
এ ব্যাপারে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ড. রাহাত হোসাইন ফয়সাল শুক্রবার সকাল ৯টায় বলেন, উপাচার্য মনে করেছেন তাঁর সন্তানদের নিরাপত্তায় সমস্যা হতে পারে। তাই তিনিও রাতে তাঁদের কাছাকাছি দূরত্বে শুয়ে পড়েছেন। প্রক্টর বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো যৌক্তিক। আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান। জমি অধিগ্রহণর নানা ধাপ এগোচ্ছে।’ তিনি বলেন, আস্থার সংকটের কারণে অনশন পর্যন্ত পৌঁছেছেন শিক্ষার্থীরা।
প্রসঙ্গত, শিক্ষার্থীদের ৩ দফা দাবি হলো: মাত্র ৫০ একর আয়তনের ববির অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আয়তন বৃদ্ধি ও পরিবহনসংকট দূরীকরণ।
এ দাবিতে চলমান আন্দোলনের ৩৭তম দিনে বৃহস্পতিবার রাত ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন-১-এর নিচে অনশনে বসেন সাত শিক্ষার্থী।
অবকাঠামো উন্নয়নসহ ৩ দফা দাবিতে গত এক মাস ধরে আন্দোলন করে আসছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) শিক্ষার্থীরা। তাঁদের একটাই লক্ষ্য, সরকারের পক্ষ থেকে যেন দাবি পূরণের আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ইউজিসির টনক নড়েনি। সবশেষ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গণঅনশনে বসেন ৭ শিক্ষার্থী। রাত দেড়টার দিকে সেখানে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে অনশনরতদের পাশেই তিনি একটি মশারি টানিয়ে শুয়ে পড়েন।
শুক্রবার সকাল পৌনে ৯টায় ক্যাম্পাসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপাচার্য ড. তৌফিক আলম গ্রাউন্ড ফ্লোরের লিফটের পাশে মশারি টানিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। আর তার ডানে ঘুমাচ্ছেন অনশনরত ৭ শিক্ষার্থী। তারা হলেন: ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী শারমিলা জামান সেঁজুতি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অমিয় মন্ডল, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের তাজুল ইসলাম, রসায়ন বিভাগের মো. আবুবকর সিদ্দিক, দর্শন বিভাগের পিয়াল হাসান, লোকপ্রশাসনের তামিম আহমেদ রিয়াজ এবং আইন বিভাগের শওকত ওসমান স্বাক্ষর।
এর আগে অনশন চলাবস্থায় রাত ১১টার দিকে প্রক্টোরিয়াল বডি নিয়ে উপাচার্য ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলেও অনশনে অনড় ছিলেন ববির শিক্ষার্থীরা।
অনশনরত আইন বিভাগের শিক্ষার্থী শওকত ওসমান স্বাক্ষর বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ যৌক্তিক ৩ দফা দাবি নিয়ে নানা কর্মসূচি পালন করছি। কিন্তু ইউজিসি আমাদের সঙ্গে কোনো রকমের যোগাযোগের চেষ্টা না করায় আমরণ অনশনের মতো কঠিন কর্মসূচিতে বসতে বাধ্য হয়েছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দাবি মানা না হবে, ততক্ষণ আমাদের এই অনশন কর্মসূচি চলবে।’
অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন বিভাগের শিক্ষার্থী তাইজুল ইসলাম তাজ বলেন, ‘আমরা ইউজিসির প্রতি আহ্বান করে দুবার সংবাদ সম্মেলন করেছি, এমনকি প্রতীকীভাবে নভোথিয়েটার ও বিটাক দখল করার পরও আমাদের সাথে কেউ যোগাযোগ পর্যন্ত করেনি।’
এ ব্যাপারে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ড. রাহাত হোসাইন ফয়সাল শুক্রবার সকাল ৯টায় বলেন, উপাচার্য মনে করেছেন তাঁর সন্তানদের নিরাপত্তায় সমস্যা হতে পারে। তাই তিনিও রাতে তাঁদের কাছাকাছি দূরত্বে শুয়ে পড়েছেন। প্রক্টর বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো যৌক্তিক। আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান। জমি অধিগ্রহণর নানা ধাপ এগোচ্ছে।’ তিনি বলেন, আস্থার সংকটের কারণে অনশন পর্যন্ত পৌঁছেছেন শিক্ষার্থীরা।
প্রসঙ্গত, শিক্ষার্থীদের ৩ দফা দাবি হলো: মাত্র ৫০ একর আয়তনের ববির অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আয়তন বৃদ্ধি ও পরিবহনসংকট দূরীকরণ।
এ দাবিতে চলমান আন্দোলনের ৩৭তম দিনে বৃহস্পতিবার রাত ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন-১-এর নিচে অনশনে বসেন সাত শিক্ষার্থী।
পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সৈকতে ১০ ফুট লম্বা একটি মৃত ইরবতি ডলফিন ভেসে এসেছে। এটির পুরো মাথা এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে চামড়া উঠানো। মাথা ও শরীরে ক্ষত রয়েছে। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) শেষ বিকেলে কুয়াকাটা সৈকতের চর-গঙ্গামতি এলাকায় এটিকে দেখতে পান উপকূল পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন, কুয়াকাটা (উপরা) এর সদস্যরা।১ ঘণ্টা আগে
প্রতিবেশী আলাউদ্দিন জানান, রাত ১টা থেকে দেড়টার দিকে নজরুল ইসলাম তাকে ফোন করে বলেন, "বন্ধু, আমার বন্দুক লোড করা হয়ে গেছে। তুই একটু ৯৯৯-এ কল কর।" এর পরপরই তিনি কল কেটে দেন। আলাউদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন, কিন্তু বাড়ির প্রধান ফটক বন্ধ থাকায় ভেতরে ঢুকতে পারেননি।১ ঘণ্টা আগে
নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার কেশারপাড় ইউনিয়নের বাসিন্দা ছায়দুল হক (৫৯) বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিক স্ত্রী’সহ পরিবারের সদস্যরা তাকে স্থানীয় পল্লী চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। স্বামীর মরদেহ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশার মধ্যে স্ট্রোক করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন১ ঘণ্টা আগে
জামালপুর-২ (ইসলামপুর) আসনে আগামী নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে প্রচার-প্রচারণা চালানোয় বাংলাদেশ জাতীয় বঙ্গলীগের প্রেসিডেন্ট মো. শওকত হাসান মিঞাকে নিজ এলাকায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ইসলামপুর উপজেলার পাথর্শী ইউনিয়ন...৩ ঘণ্টা আগে