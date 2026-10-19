আগৈলঝাড়ায় মন্দিরের ট্রাঙ্ক ভেঙে টাকা ও পূজার উপকরণ চুরি

আগৈলঝাড়ায় মন্দিরের ট্রাঙ্ক ভেঙে টাকা ও পূজার উপকরণ চুরি
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় একটি সার্বজনীন শীতলা ও কালী মন্দিরের দরজা ভেঙে নগদ টাকা ও পূজার বিভিন্ন উপকরণ চুরির অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে উপজেলার গৈলা ইউনিয়নের পতিহার এলাকার মন্দিরটিতে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দিবাগত রাতে দুর্বৃত্তরা পতিহার সার্বজনীন শীতলা ও কালী মন্দিরের লোহার দরজার রড ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। পরে মন্দিরের স্টিলের ট্রাঙ্ক ভেঙে নগদ টাকা ও পূজার বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে যায়।
স্থানীয় বাসিন্দা মিলন দত্ত জানান, আজ সকালে মন্দিরে পূজা দিতে গিয়ে তিনি দরজার রড ও ভেতরে থাকা স্টিলের ট্রাঙ্ক ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। পরে বিষয়টি আশপাশের লোকজনকে জানান।
মন্দিরের সভাপতি নিখিল দাস জানান, মন্দিরটি পতিহার সড়কের পাশে অবস্থিত। এর আশপাশে কোনো বাড়িঘর নেই। এই সুযোগে দুর্বৃত্তরা মন্দিরের লোহার দরজা ও স্টিলের ট্রাঙ্ক ভেঙে চুরি করে।
তিনি আরও জানান, চুরি হওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে নগদ টাকা, ১০ কেজি ওজনের পিতলের ঘণ্টা, পূজার উপকরণ, কাঁসা, পিতলের কলসি, থালা, ঝুড়ি, বাটি, গ্লাস, পাজাল, প্রদীপ ও দানবাক্সের টাকা। এ ঘটনায় প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।
আগৈলঝাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাসুদ খান বলেন, ‘চুরির খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’