গণঅধিকারের নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে বরিশালে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
ঢাকায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে বরিশালে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে।
শনিবার দুপুরে বরিশাল নগরীর অশ্বিনী কুমার হলের সামনে বরিশাল জেলা ও মহানগর গণঅধিকার পরিষদ এবং এনসিপির উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এরপর নেতা-কর্মীরা নগরীতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।
এর আগে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তারা জাতীয় পার্টি ও যৌথ বাহিনীর বিরুদ্ধে এই হামলার অভিযোগ করেন।
এ সময় বক্তব্য দেন বরিশাল জেলা গণঅধিকার পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক আবু সাইদ মুসা, যুগ্ম সমন্বয়কারী আবেদ আহমেদ রনি ও সাইফুল ইসলাম মুন্সি, সদস্য নাজমুল হাসান ও আসিফ।
অপর দিকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়েও নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।
ঢাকায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে বরিশালে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে।
শনিবার দুপুরে বরিশাল নগরীর অশ্বিনী কুমার হলের সামনে বরিশাল জেলা ও মহানগর গণঅধিকার পরিষদ এবং এনসিপির উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এরপর নেতা-কর্মীরা নগরীতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।
এর আগে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তারা জাতীয় পার্টি ও যৌথ বাহিনীর বিরুদ্ধে এই হামলার অভিযোগ করেন।
এ সময় বক্তব্য দেন বরিশাল জেলা গণঅধিকার পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক আবু সাইদ মুসা, যুগ্ম সমন্বয়কারী আবেদ আহমেদ রনি ও সাইফুল ইসলাম মুন্সি, সদস্য নাজমুল হাসান ও আসিফ।
অপর দিকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়েও নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) গুম হওয়া দুই শিক্ষার্থী ওয়ালিউল্লাহ ও আল-মুকাদ্দাসের সন্ধানের দাবিতে মানববন্ধন করেছে শাখা ছাত্রশিবির। আজ শনিবার (৩০ আগস্ট) বেলা ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে এই কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।১১ মিনিট আগে
আজ শনিবার বিকেলে রাজধানীর উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টরে কাদেরের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এরপর গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে করা মিছিলে বিক্ষোভকারীদের ‘একটা একটা জাপা ধর, ধইরা ধইরা গ্রেপ্তার কর’, ‘আপা গেছে যেই পথে, জাপা যাবে সেই পথে’, ‘একটা একটা লীগ ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর’, ‘অ্যাকশন১৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের পটিয়ায় মোহাম্মদ নেজাম উদ্দীন (৩০) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিজ বাড়িতে ওই যুবকের লাশ পাওয়া যায়।৩৮ মিনিট আগে
সাভারের আশুলিয়ায় অভিযান চালিয়ে কিশোর গ্যাংয়ের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছেন যৌথ বাহিনীর সদস্যরা। এ সময় আগ্নেয়াস্ত্র, ওয়াকিটকিসহ বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র, জাল নোট ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। আজ শনিবার সকালে যৌথ বাহিনীর পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে