জনগণের উপকারেই প্রকল্পের প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হবে: তথ্যমন্ত্রী

বরিশালে ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিভাগীয় আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স উদ্বোধনকালে তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, প্রযুক্তির সক্ষমতা কোনো ভবন, মুঠোফোন কিংবা এর দামের ওপর নির্ভর করে না। প্রকৃত সক্ষমতা নির্ভর করে এর ব্যবহারিক মূল্যের ওপর। তথ্য কমপ্লেক্সের কার্যক্রম জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।
আজ রোববার (১৬ আগস্ট) দুপুরে বরিশাল নগরীর কাশিপুরে বিভাগীয় আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
মন্ত্রী বলেন, তথ্য ভবনের মূল্য বৈশ্বিক মানদণ্ডে নিতে চায় সরকার। এ জন্য ভবনের অবকাঠামোগত মূল্যমানের পাশাপাশি এর ব্যবহারিক উপযোগিতাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই কমপ্লেক্সে একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে তথ্য কমপ্লেক্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
দেশে সিনেমা হলের সংখ্যা কমে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, একসময় সারা দেশে প্রায় ১ হাজার ১০০টি সিনেমা হল ছিল। বর্তমানে টিকে আছে মাত্র ১৪০টি। এর অন্যতম কারণ, বর্তমান সময়ে নির্মিত সিনেমাগুলো সিঙ্গেল স্ক্রিনের জন্য উপযোগী নয়। তথ্য কমপ্লেক্সে আধুনিক স্ক্রিনের সুবিধা থাকবে।
বরিশাল শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর মধ্যে তথ্য কমপ্লেক্সকে অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, সরকারের মেগা প্রকল্পের মূল্য শুধু ভবন বা সড়ক নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হবে জনগণ কতটা উপকৃত হলো, তার ওপর।
অনুষ্ঠানে বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির যুগে জনগণের কাছে দ্রুত সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া এবং গণমাধ্যমের সঙ্গে সরকারি সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। এই কমপ্লেক্স নির্মিত হওয়ায় বরিশাল বিভাগের তথ্যসেবা আরও গতিশীল হবে এবং সাংবাদিকদের জন্য আধুনিক কর্মপরিবেশ তৈরি হবে।
তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার খলিল আহমেদসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বক্তব্য দেন।
প্রসঙ্গত, ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সাততলা বিভাগীয় আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্সটির নির্মাণকাজ ২০২৩ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল। তবে নির্ধারিত সময়ের প্রায় তিন বছর পর আজ রোববার নগরের সিন্ডবি রোডের কাশিপুর এলাকায় ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হলো।
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