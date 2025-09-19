Ajker Patrika
বরিশালে ডিসি লেকে প্রাচীর নির্মাণ বন্ধের দাবি, মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে ডিসি লেকে প্রাচীর নির্মাণ বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশালে ডিসি লেকে প্রাচীর নির্মাণ বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল নগরীর বেলস্ পার্কসংলগ্ন ডিসি লেকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট করে প্রাচীর নির্মাণকাজ বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন পরিবেশবাদী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা। আজ শুক্রবার বিকেলে বরিশাল জেলা প্রশাসকের বাসভবনের সামনে ‘সর্বস্তরের নাগরিক’-এর ব্যানারে এ মানববন্ধন করা হয়।  

ফারজানা আক্তারের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন শিক্ষার্থী রেজওয়ান হোসেন সিয়াম, উম্মে হালিমা লাবনী, সনজিত আলম সিফাত, বরিশাল রিকশা-ভ্যান চালক-শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল শেখ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বরিশাল মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক সুজন আহমেদ প্রমুখ।

বরিশালে ডিসি লেকে প্রাচীর নির্মাণ বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশালে ডিসি লেকে প্রাচীর নির্মাণ বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ সময় বক্তারা বলেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা বেলস্‌ পার্কের পাশের ডিসি লেক বরিশালের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত একমাত্র উন্মুক্ত জলাশয়। সাম্প্রতিক সময়ে সেখানে নিরাপত্তার অজুহাতে ইটের দেয়াল তোলা হচ্ছে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। নেতারা অবিলম্বে এই প্রাচীর নির্মাণকাজ বন্ধের দাবি জানান।  

তাঁরা বলেন, মাদক সেবন ও অসামাজিক কাজের কথা বলে এই দেয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। অথচ মাদক সেবন বন্ধ করতে নিরাপত্তা বাড়ানো যায়, পুকুরের পাশে আরও লাইট পোস্ট দিয়ে আলো বাড়ানো যায়। কিন্তু দেয়াল দিয়ে ডিসি লেক ঘিরে ফেলে কীভাবে মাদক সমস্যার সমাধান করা হবে?

বক্তারা আরও বলেন, অসামাজিক কাজ বন্ধ করতে নিরাপত্তা বাড়ানো যায়, পুলিশি টহল দেওয়া যায়, কিন্তু দেয়াল কীভাবে সমাধান? মানুষকে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত করার জন্য কোনো যুক্তিই যথেষ্ট নয়। বক্তারা অবিলম্বে এই প্রাচীর নির্মাণকাজ বন্ধ করার দাবি জানান। নয়তো বরিশালবাসী এর যথাযথ জবাব দিতে বাধ্য হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন।

ডিসিবরিশাল বিভাগবরিশালজেলার খবরমানববন্ধন
