Ajker Patrika
বরিশাল

জমি নিয়ে বিরোধে হামলা: চিকিৎসাধীন কলেজছাত্রের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
সাইদুল ইসলাম সজিব। ছবি: সংগৃহীত

জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলায় প্রতিপক্ষের হামলায় আহত সাইদুল ইসলাম সজিব (২৫) নামের এক কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত সাইদুল ইসলাম সজিব বাকেরগঞ্জ উপজেলার রঙ্গশ্রী ইউনিয়নের লোচনাবাদ গ্রামের আবুল হোসেন খানের ছেলে। তিনি সরকারি বরিশাল কলেজের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী ছিলেন।

নিহতের বাবা আবুল হোসেন খান জানান, গত শনিবার সকালে রঙ্গশ্রী ইউনিয়নের লোচনাবাদ গ্রামে তাঁদের বসতবাড়ির সংলগ্ন রেকর্ডীয় জমিতে একটি দোকানঘর নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এ সময় একই গ্রামের বাসিন্দা মো. মিলন খানসহ ৭–৮ জন ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোটা নিয়ে সেখানে এসে তাঁদের ওপর হামলা ও ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

হামলায় সাইদুল ইসলাম সজিব গুরুতর আহত হন। প্রথমে তাঁকে বাকেরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই ঘটনায় নিহতের বাবা আবুল হোসেন খান (৬৫), মা পিয়ারা বেগম (৫৫), স্বজন হাসান আলী খান (৫৮) ও আয়শা বেগম (৫০) আহত হয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়েছেন।

হামলার ঘটনায় আবুল হোসেন খান বাদী হয়ে বাকেরগঞ্জ থানায় আটজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেছেন। তবে এ ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

বাকেরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার কে এম সোহেল রানা বলেন, জমিজমা–সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে। হামলায় আহত সাইদুল নামে একজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন বলে তিনি জানতে পেরেছেন। এ ঘটনায় উভয় পক্ষ পৃথক দুটি মামলা করেছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে এবং আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলামৃত্যুবরিশাল বিভাগহামলাজেলার খবর
