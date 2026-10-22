ট্রলার মেরামতের সময় বিদ্যুতায়িত যুবকের মৃত্যু

ট্রলার মেরামতের সময় বিদ্যুতায়িত যুবকের মৃত্যু
বরিশালের হিজলায় নিজের ট্রলার মেরামতের সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে রফিক মাঝি (২৬) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার বড়জালিয়া ইউনিয়নে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রফিক মাঝি হিজলা উপজেলার শ্রীপুর এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ডের আবুল মাঝির ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুর সোয়া ১২টার দিকে বড়জালিয়া ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীপুর এলাকায় রফিকুল ইসলাম গাজী নামে এক ব্যক্তির ট্রলার মেরামতের ডকে নিজের ট্রলারটি ঘষামাজা করছিলেন রফিক মাঝি। এ সময় তিনি স্যান্ডার যন্ত্র ব্যবহার করছিলেন। ওই যন্ত্রে সংযুক্ত বৈদ্যুতিক তারে ত্রুটি (লিক) থাকায় তিনি হঠাৎ বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হন।
খবর পেয়ে রফিকের শ্যালক আব্দুল্লাহ মাঝিসহ স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হিজলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
হিজলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. সোলায়মান জানান, ট্রলার মেরামতের সময় রফিক মাঝি নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর বাবা-মা, স্ত্রীসহ পরিবারের কেউ কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেননি এবং কাউকে দায়ী করেননি। প্রাথমিক সুরতহাল শেষে লাশ পরিবারের কাছে দেওয়া হয়েছে।