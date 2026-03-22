শেখ হাসিনা ৩২ লাখ কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে পাচার করেছে: চিফ হুইপ

জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি বলেছেন, শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে ৩২ লাখ কোটি টাকা পাচার করেছে। যা দিয়ে বাংলাদেশে সাতটি বাজেট হতো। সাতটি বাজেটের পরিমাণ টাকা বাংলাদেশ থেকে লুটপাট হয়েছে।
রোববার (২২ মার্চ) বেলা ১১টার দিকে বরগুনার ক্রোক এলাকায় খাল পুনঃখনন কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য বলেন।
চিফ হুইপ বলেন, ‘বর্তমান সরকার এক মাস পাঁচ দিনে ৫২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। শুধু ফ্যামিলি কার্ড নয় আরও অনেক কিছু আমরা আপনাদের জন্য বাস্তবায়ন করব।’
চিফ হুইপ মনি বলেন, বরগুনার সব খাল পর্যায়ক্রমে পুনঃখনন করা হবে। বিগত সরকারের আমলে বিভিন্ন খালে অপরিকল্পিত ও অপ্রশস্ত স্লুইসগেট নির্মাণ করার কারণে খালগুলোর নব্যতা সংকট দেখা দিয়েছে। ওই স্লুইসগেট গুলো প্রশস্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
বরগুনা ক্রোক শাখা খালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, বরগুনা-১ আসনের সংসদ সদস্য মাহমুদুল হাসান অলিউল্লাহ, জেলা প্রশাসক তাছলিমা আক্তার, পুলিশ সুপার কুদরত-ই-খুদা, জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আ. হান্নান প্রধানসহ আরও অনেকে।
