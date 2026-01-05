বান্দরবানে দুর্গম পাহাড়ে অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান, সরঞ্জাম উদ্ধার

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি
বান্দরবানে মিয়ানমার সীমান্তবর্তী রামু উপজেলার একটি দুর্গম পাহাড়ে অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র তৈরির বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।
আজ সোমবার উপজেলার ঈদগড় ইউনিয়নের পানিশ্যাঘোনা পাহাড়ে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
পুলিশ জানায়, ভোরে অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র তৈরির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, লোহাজাতসামগ্রীসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। তবে অভিযানের আগেই অস্ত্র কারখানার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা পালিয়ে যান।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন ঈদগড় পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) খোরশেদ আলম। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি একটি অবৈধ অস্ত্র তৈরির কারখানা। উদ্ধার করা সরঞ্জামগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
এ বিষয়ে রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, রামু থানা–পুলিশ ও ঈদগড় পুলিশ ফাঁড়ির যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। উদ্ধার করা সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে এবং বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে।
বান্দরবানে মিয়ানমার সীমান্তবর্তী রামু উপজেলার একটি দুর্গম পাহাড়ে অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র তৈরির বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।
আজ সোমবার উপজেলার ঈদগড় ইউনিয়নের পানিশ্যাঘোনা পাহাড়ে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
পুলিশ জানায়, ভোরে অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র তৈরির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, লোহাজাতসামগ্রীসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। তবে অভিযানের আগেই অস্ত্র কারখানার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা পালিয়ে যান।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন ঈদগড় পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) খোরশেদ আলম। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি একটি অবৈধ অস্ত্র তৈরির কারখানা। উদ্ধার করা সরঞ্জামগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
এ বিষয়ে রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, রামু থানা–পুলিশ ও ঈদগড় পুলিশ ফাঁড়ির যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। উদ্ধার করা সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে এবং বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে।
পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এক বাংলাদেশি যুবককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার দক্ষিণ ইউনিয়নের হীরাপুর সীমান্ত এলাকায় দুই পক্ষের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁকে হস্তান্তর করা হয়।১০ মিনিট আগে
বরগুনার পাথরঘাটায় বিচারকের কামরায় ঢুকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে পুলিশের এক উপপরিদর্শককে (এসআই) আটকের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগীয় মামলার শর্তে মুচলেকার পর তাঁকে থানা–পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।১৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে বাড়তি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অভিযোগে বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজ নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন উপজেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত।১ ঘণ্টা আগে
সুন্দরবনে হরিণ শিকারিদের পাতা ফাঁদ থেকে উদ্ধার করা অসুস্থ বাঘটিকে খুলনা বন্য প্রাণী পুনর্বাসনকেন্দ্রে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আজ সোমবার বাঘটি একটু হাঁটাচলা করেছে। খাবার না খেলেও বেশ কয়েকবার পানি খেয়েছে১ ঘণ্টা আগে