কাজী নজরুলের ‘সাম্যবাদী’ কাব্যগ্রন্থের শতবর্ষপূর্তিতে ‘গাহি সাম্যের গান’ গ্রন্থ প্রকাশ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ ‘সাম্যবাদী’ প্রকাশের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হলো বিশেষ সংকলন গ্রন্থ ‘গাহি সাম্যের গান’। গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ইকরাম আহমেদ লেনিন, প্রকাশ করেছে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন। আজ শনিবার দুপুর ১২টায় রাজধানীর তেজগাঁওয়ে চ্যানেল আইয়ের মুস্তাফা মনোয়ার স্টুডিওতে হয়ে গেল গ্রন্থটির প্রকাশনা উৎসব। উপস্থিত ছিলেন নজরুল সংগীতশিল্পী ফেরদৌস আরা, নজরুল গবেষক সাজেদ কামাল, কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের সাবেক নির্বাহী পরিচালক এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, বইটির সম্পাদক ইকরাম আহমেদ লেনিন, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার বাবুসহ অনেকে।
বৈষম্যহীন বিশ্বমানবতার বার্তা দেওয়া নজরুলের কবিতাগুলো বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরতে এই গ্রন্থে নজরুলের সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের ১১টি কবিতা ১১টি আন্তর্জাতিক ভাষায় (ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, রুশ, আরবি, উর্দু, ফারসি, হিন্দি, চীনা, কোরিয়ান ও জাপানিজ) অনূদিত হয়েছে সাম্যবাদীর কালোত্তীর্ণ ১১টি কবিতা। অনুবাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি, নজরুলের সাম্যবাদ ও সাহিত্যচিন্তা নিয়ে নজরুল গবেষক ও লেখকদের ১০টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনুষ্ঠানে নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করেন আবৃত্তিশিল্পী টিটো মুন্সী ও শিমুল পারভীন।
সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৫ সালে। ২০২৫ সালে তার শতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত সংকলন ‘গাহি সাম্যের গান’ নজরুলকে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে পরিচিত করাবে বলে প্রকাশনা উৎসবের অতিথিরা আশা প্রকাশ করেছেন।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থ মানবতার মুক্তি ও সাম্যের অনবদ্য ঘোষণা। শতবর্ষ পর আজও এ কাব্যগ্রন্থ সমান প্রাসঙ্গিক। নতুন প্রজন্ম ও বিশ্বমঞ্চে নজরুলকে পৌঁছে দিতে এ ধরনের বহুভাষিক উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
অনুষ্ঠানে শিল্পী ফেরদৌস আরা বলেন, ‘সাম্যের পথপ্রদর্শক কাজী নজরুল ইসলাম। বাঙালি বৈষম্যের শিকার হয়েছে বলে নজরুলের দৃপ্ত ভূমিকা অর্থাৎ তাঁর কবিতা-গানের কারণে তাঁকে আরও বেশি আপন করে নিয়েছে, ভালোবেসেছে, তাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছে। নজরুলের সাম্যবাদ নিয়ে লিখে-বলে শেষ করায় উপায় নেই। তবু এই বইয়ের মধ্যে যতখানি এসেছে, এর জন্য সম্পাদক ইকরাম আহমেদকে আন্তরিক ধন্যবাদ। কোথাও কোনো লাভ নেই, আশ্বাস নেই, অর্থনৈতিক সহায়তা নেই—তবু মুকিত মজুমদার বাবু নজরুলকে নিয়ে কাজ করে চলেছেন, এই নিয়ে তিনটি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। আমাদের আশা এমন কাজ অব্যাহত থাকবে।’
গাহি সাম্যের গান গ্রন্থটির মূল্য ধরা হয়েছে ১ হাজার ২০০ টাকা। গ্রন্থটি পাওয়া যাচ্ছে ঢাকার তেজগাঁওতে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনে।
