Ajker Patrika
> আড্ডা

ন্যাশনাল গ্যালারি অব ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া

সম্পাদকীয়
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

এটাকে সংক্ষেপে এনজিভি নামে ডাকা হয়। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের মেলবোর্ন শহরে অবস্থিত এটি একটি শিল্পকলা জাদুঘর। এটি ১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাদুঘরটি অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন ও সর্বাধিক পরিদর্শিত শিল্পকলা জাদুঘর। এ জাদুঘরের সংগ্রহ অস্ট্রেলিয়ার যেকোনো গ্যালারির মধ্যে সবচেয়ে বড়। এখানে ৭৬ হাজারের বেশি শিল্পকর্ম রয়েছে। এই সংগ্রহ দুটি স্থানে সংরক্ষিত: একটি হলো ন্যাশনাল গ্যালারি অব ভিক্টোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল, যা সাউথব্যাংকে মেলবোর্ন আর্টস প্রিসিংকটে সেন্ট কিল্ডা রোডে অবস্থিত; এবং ইয়ান পটার সেন্টার: ন্যাশনাল গ্যালারি অব ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, যা কাছাকাছি ফেডারেশন স্কয়ারে অবস্থিত। এ ভবনটি স্যার রয় গ্রাউন্ডসের নকশায় নির্মিত হয় এবং ১৯৬৮ সালে উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীকালে মারিও বেল্লিনি এটি পুনর্নির্মাণ করেন এবং ২০০৩ সালে পুনরায় খোলা হয়। এখানে গ্যালারির আন্তর্জাতিক শিল্প সংগ্রহ রাখা আছে এবং এটি ভিক্টোরিয়ান হেরিটেজ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, ইয়ান পটার সেন্টার: ন্যাশনাল গ্যালারি অব ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ল্যাব আর্কিটেকচার স্টুডিওর নকশায় নির্মিত হয় এবং ২০০২ সালে উদ্বোধন করা হয়। এখানে গ্যালারির অস্ট্রেলিয়ান শিল্প সংগ্রহ সংরক্ষিত।

বিষয়:

জাদুঘরঅস্ট্রেলিয়াআড্ডাছাপা সংস্করণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তোফায়েল আহমেদের অবস্থা ‘ক্রিটিক্যাল’

ইসরায়েলি কৌশলেই ট্রাম্পকে ‘হ্যাঁ’ বলল হামাস, উভয়সংকটে নেতানিয়াহু

ফরিদপুরে শ্বশুরবাড়িতে যুবককে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা, পাশের ঘরে খোঁড়া হয় কবর

গুলশান থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আহসান হাবিব ভূঁইয়া গ্রেপ্তার

চীনের মিত্র পাকিস্তানের নতুন কৌশল, যুক্তরাষ্ট্রের মন পেতে বন্দর দিতে চান সেনাপ্রধান আসিম মুনির

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ‘চাঁদাবাজির সময়’ আটকদের ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

‘চাঁদাবাজদের’ ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

সম্পর্কিত

ন্যাশনাল গ্যালারি অব ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া

ন্যাশনাল গ্যালারি অব ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া

সাহিত্য সৃষ্টির পরিবেশ ও দায়বদ্ধতা

সাহিত্য সৃষ্টির পরিবেশ ও দায়বদ্ধতা

তিয়ানজিন প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর

তিয়ানজিন প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর

আহমদ ছফা কীভাবে লেখক হলেন

আহমদ ছফা কীভাবে লেখক হলেন