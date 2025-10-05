ন্যাশনাল গ্যালারি অব ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া

সম্পাদকীয়
এটাকে সংক্ষেপে এনজিভি নামে ডাকা হয়। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের মেলবোর্ন শহরে অবস্থিত এটি একটি শিল্পকলা জাদুঘর। এটি ১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাদুঘরটি অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন ও সর্বাধিক পরিদর্শিত শিল্পকলা জাদুঘর। এ জাদুঘরের সংগ্রহ অস্ট্রেলিয়ার যেকোনো গ্যালারির মধ্যে সবচেয়ে বড়। এখানে ৭৬ হাজারের বেশি শিল্পকর্ম রয়েছে। এই সংগ্রহ দুটি স্থানে সংরক্ষিত: একটি হলো ন্যাশনাল গ্যালারি অব ভিক্টোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল, যা সাউথব্যাংকে মেলবোর্ন আর্টস প্রিসিংকটে সেন্ট কিল্ডা রোডে অবস্থিত; এবং ইয়ান পটার সেন্টার: ন্যাশনাল গ্যালারি অব ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, যা কাছাকাছি ফেডারেশন স্কয়ারে অবস্থিত। এ ভবনটি স্যার রয় গ্রাউন্ডসের নকশায় নির্মিত হয় এবং ১৯৬৮ সালে উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীকালে মারিও বেল্লিনি এটি পুনর্নির্মাণ করেন এবং ২০০৩ সালে পুনরায় খোলা হয়। এখানে গ্যালারির আন্তর্জাতিক শিল্প সংগ্রহ রাখা আছে এবং এটি ভিক্টোরিয়ান হেরিটেজ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, ইয়ান পটার সেন্টার: ন্যাশনাল গ্যালারি অব ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ল্যাব আর্কিটেকচার স্টুডিওর নকশায় নির্মিত হয় এবং ২০০২ সালে উদ্বোধন করা হয়। এখানে গ্যালারির অস্ট্রেলিয়ান শিল্প সংগ্রহ সংরক্ষিত।
সৃজনশীল সাহিত্যের বিকাশ স্থিতিশীল এবং অস্থিতিশীল উভয় ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশেই সম্ভব। গণতান্ত্রিক পরিবেশে যেমন সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব, তেমনি সেটা সম্ভব অগণতান্ত্রিক পরিবেশেও। ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকার সময় সেখানে শেক্সপিয়ার থেকে বার্নাড শ, চসার থেকে রোমান্টিক কবির দল...২ দিন আগে
তিয়ানজিন প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর চীনের তিয়ানজিন শহরে অবস্থিত। এটি হেক্সি জেলায়, ৩১ ইউই রোডে অবস্থিত। ১৯১৪ সালে এটি হোয়াংহো পাইহো জাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাদুঘরটির তিনটি তলা রয়েছে এবং এটি প্রায় ১২ হাজার বর্গমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। বর্তমানে এখানে ৩ লাখ ৮০৪ দিন আগে
আমাদের এলাকায় ভাষা আন্দোলনের ধাক্কাটা তীব্রভাবে লাগলো। ভাষা আন্দোলনের একজন নেতা হলেন প্রিন্সিপাল কাশেম।... তারপরে ধরো এই কমিউনিস্ট আন্দোলন, আমাদের ওখানে তখন বড় বড় নেতা যেমন আহসাব উদ্দীন সাহেব, ওখানে মিটিং করতে আসতেন। সুধাংশু বিমল দত্তের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে দু’মাইল তিন মাইল দূরে।৯ দিন আগে
এটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, যা গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে অবস্থিত। এথেন্সের অ্যাক্রোপোলিস এলাকার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে পাওয়া নিদর্শনগুলো নিয়েই এটি গড়ে উঠেছে। এই জাদুঘরটি নির্মিত হয়েছে অ্যাক্রোপোলিস শিলা এবং তার চারপাশের ঢাল থেকে সংগৃহীত প্রতিটি নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য।১০ দিন আগে