ফেনী কলেজ বধ্যভূমি

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ফেনী সরকারি কলেজকে তাদের নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করত। পাকিস্তানি সেনারা এবং তাদের এদেশীয় দোসররা স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের ফেনী কলেজ মাঠে ধরে আনত এবং অমানবিক নির্যাতন করে হত্যা করত। হত্যার পর লাশগুলোকে তারা মাঠের এক কোণে পুঁতে ফেলত। ৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদারদের কাছ থেকে ফেনী মুক্ত হলে মানুষ তাদের নিখোঁজ আত্মীয়দের খোঁজে কলেজ মাঠে যায়, কিন্তু খুঁজে পায় লাশ। সদ্য মারা যাওয়া মানুষের লাশও ছিল সেখানে। এই বধ্যভূমিতে কতজন নিহত হয়েছিল, তার প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হয়, ৫০০ মানুষকে এখানে হত্যা করা হয়েছিল। শহীদদের স্মরণে ফেনী কলেজ বধ্যভূমির জায়গায় একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে।

