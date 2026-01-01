Ajker Patrika
মাদারীপুরের মাখন টোস্ট

মাদারীপুর সদর উপজেলার চরমুগরিয়া বাজার এলাকাটিতে একসময় জাঁকজমক পাটের ব্যবসা ছিল। পাশের কুমার নদ দিয়ে বড় বড় জাহাজ চলত। সেই জাহাজে পাট বোঝাই করে বিদেশেও নেওয়া হতো। তাই এলাকাটি চরমুগরিয়া বন্দর নামেও পরিচিত। কালের বিবর্তনে সেই ব্যবসা এখন আর নেই। কিন্তু একসময় এই বন্দরে নানা জেলার নানা দেশের লোকজনের যাতায়াত ছিল। তাই বন্দরকে কেন্দ্র করে প্রায় ৮০ বছর আগে ভীম ঘোষ নিজ বাড়ির বারান্দায় নিজেই মাখন তৈরি করে বিক্রি শুরু করেন। টোস্টের ওপর মাখন ও চিনি দিয়েও বিক্রি করতে থাকেন। অল্প কিছুদিনেই এর স্বাদের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভীম ঘোষ মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলে কার্তিক ঘোষ ব্যবসার হাল ধরেন। দোকানের নাম হয় মনষা ভান্ডার। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসে এখানে। অনেকে আবার নানা অনুষ্ঠানেও ফরমাশ দিয়ে নেন মাখন টোস্ট। এক আনা পয়সা দিয়ে বিক্রি শুরু হওয়া মাখন টোস্টটি এখন ৫০ টাকা।

তথ্য ও ছবি: আয়শা সিদ্দিকা আকাশী, মাদারীপুর

