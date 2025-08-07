সম্পাদকীয়
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহাটানে অবস্থিত মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্টকে বলা হয় দেশটির বৃহত্তম শিল্প জাদুঘর। আর বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম। সংক্ষেপে জাদুঘরটি ‘দ্য মেট’ নামেও পরিচিত। ১৫৫ বছর পুরোনো এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭০ সালে। এখন পর্যন্ত জাদুঘরটির স্থায়ী সংগ্রহে রয়েছে ২০ লাখের বেশি শিল্পকর্ম। এখানে প্রাচীন মিসরীয় শিল্পকর্মের সঙ্গে রয়েছে আফ্রিকান, এশিয়ান, ওশেনিয়ান, বাইজেন্টাইন এবং ইসলামিক শিল্পকর্মের সমাহার। নানা ধরনের ভাস্কর্য, প্রাচীন পোশাক-আশাক, অস্ত্র, বর্ম—এগুলোও বাদ যায়নি। একধরনের বিশেষ আরবি লিপি কুফিকে লেখা ব্লু কোরআন বা নীল কোরআন দেখতে হলে যেতে হবে এই জাদুঘরটিতে।
ছবি: আরভিং আন্ডারহিল, ১৯১৪
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহাটানে অবস্থিত মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্টকে বলা হয় দেশটির বৃহত্তম শিল্প জাদুঘর। আর বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম। সংক্ষেপে জাদুঘরটি ‘দ্য মেট’ নামেও পরিচিত। ১৫৫ বছর পুরোনো এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭০ সালে। এখন পর্যন্ত জাদুঘরটির স্থায়ী সংগ্রহে রয়েছে ২০ লাখের বেশি শিল্পকর্ম। এখানে প্রাচীন মিসরীয় শিল্পকর্মের সঙ্গে রয়েছে আফ্রিকান, এশিয়ান, ওশেনিয়ান, বাইজেন্টাইন এবং ইসলামিক শিল্পকর্মের সমাহার। নানা ধরনের ভাস্কর্য, প্রাচীন পোশাক-আশাক, অস্ত্র, বর্ম—এগুলোও বাদ যায়নি। একধরনের বিশেষ আরবি লিপি কুফিকে লেখা ব্লু কোরআন বা নীল কোরআন দেখতে হলে যেতে হবে এই জাদুঘরটিতে।
ছবি: আরভিং আন্ডারহিল, ১৯১৪
বাংলা বর্ষার দ্বিতীয় মাস শ্রাবণ। বাতাসে আর্দ্রতা, আকাশে ঘনঘোর মেঘ, আর রিমঝিম শব্দে প্রকৃতির নীরব সংগীত। এই শ্রাবণেই, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ তারিখ, আমাদের ছেড়ে গিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, বিশ্বকবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই থেকে ২২ শ্রাবণ বাঙালির জন্য শুধু এক প্রাকৃতিক ঋতুর উপলব্ধি নয়—এ এক স্মরণ,২০ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অবস্থিত ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামটি বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক ইতিহাসভিত্তিক জাদুঘর। এটি উদ্বোধন করা হয় ১৮৮১ সালে। ১৭৫৩ সালের দিকে বিজ্ঞানী স্যার হ্যান্স স্লোয়েনের সংগ্রহ দিয়ে যাত্রা শুরু হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের। ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম ছিল ব্রিটিশ মিউজিয়ামেরই অংশ।১ দিন আগে
ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘ ও নির্মম সংঘাত ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধ। এই যুদ্ধের প্রতিটি দিন ভয়, মৃত্যু এবং সাহসিকতার এক করুণ প্রতিচ্ছবি। ঠিক এই কঠিন বাস্তবতার মাঝে ভিয়তনামের যুদ্ধের ছবি তুলতে লাগল কিশোর ফটোসাংবাদিক লু মান হং ওরফে জিমি।৩ দিন আগে
বন্ধুত্ব শুধু পারস্পরিক ভালোবাসা নয়, বরং এটি নির্ভরতা ও স্বতঃস্ফূর্ত আন্তসম্পর্কের এক জটিল বিন্যাস। নর্দান ইলিনয় ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানী ও বন্ধুত্ববিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. সুজান ডেগস-হোয়াইট বলেন, বন্ধুত্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপাদান হলো পারস্পরিক নির্ভরতা ও সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ইচ্ছা।৪ দিন আগে