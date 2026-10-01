জাম্বিয়ার গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষ ঐতিহাসিকভাবেই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বাড়ির আঙিনায় বা খামারে তারা প্রচুর পরিমাণে কুমড়াপাতা, মিষ্টি আলুর পাতা এবং স্থানীয় শাকসবজি চাষ করত। এসব শাক-পাতা দিয়ে তারা রান্না করে ইফিসাশি। মূলত জাম্বিয়ার উত্তরাঞ্চলের বেম্বা উপজাতির ঐতিহ্যবাহী খাবার এটি। তবে চমৎকার স্বাদ এবং পুষ্টিগুণের কারণে এটি পুরো জাম্বিয়ার জাতীয় খাবারে পরিণত হয়। সে দেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলের মানুষই শাকের এই ঘন ঝোলের ব্যঞ্জনটি নিয়মিত খেয়ে থাকে। সাধারণত কুমড়াপাতা, মিষ্টি আলুর পাতা, বাঁধাকপি, পালংশাক বা রেপসিড শাক, পেঁয়াজ, টমেটো এবং চিনাবাদাম বাটার মিশ্রণে খাবারটি রান্না করা হয়। প্রাচীনকালে জাম্বিয়ায় রান্নার তেল সহজলভ্য ছিল না। বাদামবাটা সেদ্ধ হওয়ার পর এর থেকে যে প্রাকৃতিক তেল বের হয়, তা দিয়েই পুরো রান্না সম্পন্ন হয়। এটি জাম্বিয়ার প্রধান খাবার; যা ভুট্টার গুঁড়ো দিয়ে তৈরি শক্ত মণ্ড—ন্শিমা দিয়ে খাওয়া হয়।
ছবি সৌজন্য: ১৯৬ ফ্লেভারস
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