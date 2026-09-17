Ajker Patrika
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কাসাভা পোন

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কাসাভা পোন

ইউরোপীয় বা আফ্রিকানরা ক্যারিবীয় অঞ্চলে আসার বহু আগে থেকে এখানকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রধান খাদ্য ছিল কাসাভা বা শিমুল আলু। তিতকুটে শিমুল আলু থেকে বিষাক্ত উপাদান বের করে, তা কুচি করে আগুনে সেঁকে রুটি বা পিঠা তৈরি করার একটি নিজস্ব ও প্রাচীন কৌশল তাদের জানা ছিল। এই আদিবাসী রন্ধনশৈলী থেকে জন্ম হয় গায়ানার জনপ্রিয় পুডিংজাতীয় পিঠা কাসাভা পোনের। তাজা শিমুল আলু কুচি করে এর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কোরানো নারকেল, চিনি, মাখন, ঘন দুধ বা নারকেলের দুধ, সুগন্ধের জন্য দারুচিনির গুঁড়া, জায়ফলের গুঁড়া, ভ্যানিলা এসেন্স এবং সামান্য আদাকুচি একসঙ্গে মিশিয়ে বাটার তৈরি করে সোনালি-বাদামি রং হওয়া পর্যন্ত বেক করা হয়। অনেকে স্বাদে বৈচিত্র্য আনতে এতে কিশমিশও যোগ করেন। খাবারটি খুব বেশি মিষ্টি হয় না, বাইরে থেকে কিছুটা মচমচে এবং ভেতর থেকে নরম ও আঠালো হয়। গায়ানায় এটি বিকেলের নাশতায় চা বা কফির সঙ্গে কিংবা যেকোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে ডেজার্ট হিসেবে পরিবেশন করা হয়।

ছবি সৌজন্য: দ্যাট গার্ল কুকস হেলদি

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