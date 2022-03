অল্প সময়ে প্রস্তুতি নেওয়ার উপায়

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা আগামী ১ এপ্রিল থেকে ৫ ধাপে শুরু হবে। সেই অনুযায়ী আর মাত্র ১৭ দিন হাতে আছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে কীভাবে ভালো প্রস্তুতি নেওয়া যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

আমিও একজন হব

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ৪৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। এই পদগুলোর বিপরীতে ১৩ লাখ ৯ হাজার ৪৬১ জন চাকরিপ্রার্থী আবেদন করেছেন। সেই হিসাবে গড়ে প্রতি ২৯ জনের মধ্যে ১ জন চাকরি পাবেন। আপনি ভুলে যান কতজন এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। আপনি কেবল নিজের ওপর এই আত্মবিশ্বাস রাখুন যে ৪৫ হাজারের মধ্যে আমিও একজন হব। পরীক্ষা হবে ৬০ মিনিটে ৮০টি এমসিকিউ প্রশ্নের ওপর। ৮০টি প্রশ্নের জন্য ৮০ মার্কস। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত মার্কস থেকে ০.২৫ করে কাটা যাবে।

যেভাবে নেবেন প্রস্তুতি

যেহেতু সময় কম তাই সব না পড়ে কেবল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পড়ুন। এখন প্রশ্ন হলো আপনি কীভাবে বুঝবেন কোন কোন টপিক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ? আপনি যদি বিগত বছরের প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নগুলো ভালোভাবে খেয়াল করেন, তাহলে দেখতে পাবেন কোন টপিক থেকে বেশি প্রশ্ন এসেছে; বিশেষ করে ২০১৫-২০১৯ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নগুলো দেখতে পারেন। আপনার হাতে এত সময় না থাকলে শুধু ‘প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ Analysis’ বইটির সাজেশনটি ফলো করতে পারেন।

বাংলা ব্যাকরণ ও সাহিত্য

বাংলা অংশে বাংলা ব্যাকরণ থেকে প্রশ্ন বেশি আসে এবং সাহিত্য থেকে কম। দেখা গেছে যে বাংলা অংশে ২০টি প্রশ্নের মধ্যে ব্যাকরণ থেকে ১৮-১৯টির মতো প্রশ্ন এসেছে এবং বাকি ১-২টি প্রশ্ন আসে সাহিত্য থেকে এসেছে। তাই এখন বাংলা সাহিত্য না পড়ে আগে ব্যাকরণ অংশ ভালোভাবে জোর দিয়ে পড়ুন। বাংলা ব্যাকরণ অংশে প্রথমে কারক-বিভক্তি ভালো করে পড়ুন। এখান থেকে ২-৪টি প্রশ্ন আসতে পারে। তারপর এককথায় প্রকাশ, বাগধারা, সমাস, সন্ধি, শব্দ ও বাক্য শুদ্ধিকরণ, সমার্থক ও বিপরীত শব্দ টপিকগুলো পড়ে ফেলুন। বাংলা সাহিত্য থেকে যেহেতু প্রশ্ন অনেক কম আসে, তাই বাংলা সাহিত্য না পড়লেও পারেন। একান্তই পড়তে চাইলে শুধু প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার বিগত সালের প্রশ্নের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, জহির রায়হান, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জসীমউদদীন পড়ুন।

ইংরেজি গ্রামার ও সাহিত্য

ইংরেজি পার্টে ইংরেজি গ্রামার থেকে প্রশ্ন থাকে ১৯-২০টি। অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্য থেকে মাঝেমধ্যে একটি প্রশ্ন থাকে। যেমন সর্বশেষ ২০১৯ সালে চার ধাপে ৯ সেটে অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন ছিল ইংরেজি সাহিত্য থেকে। আর সেটি ছিল দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায়। অর্থাৎ ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ৯ সেটে মোট ৭২০টি এমসিকিউ প্রশ্নের মাঝে কেবল ১টি প্রশ্ন ছিল ইংরেজি সাহিত্য থেকে! তাই অল্প সময়ের প্রস্তুতির জন্য ইংরেজি সাহিত্য বাদ দিতে পারেন। আর একান্ত পড়তে চাইলে শুধু প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার বিগত সালের প্রশ্ন + William Shakespeare, John Milton এবং G. B. Shaw-এর রচিত গ্রন্থের নামগুলো পড়তে পারেন। English Grammar-এর ক্ষেত্রে আগে Vocabulary না পড়ে থাকলে নতুন করে না পড়াই ভালো। বেশি জোর দিন Parts of Speech, Tense। এই দুটি টপিক থেকে ৪-৫টা প্রশ্ন থাকতে পারে। তারপর Preposition, Correct Spelling, Right form of Verbs, Subject Verb Agreement, Voice Change, Narration, Sentence Correction পড়তে পারেন।

সঙ্গে Conditional Sentence পড়ে ফেলুন।