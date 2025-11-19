Ajker Patrika
দেশের প্রথম নারী জাতীয় অধ্যাপক

বাংলাদেশের প্রথম নারী জাতীয় অধ্যাপক নির্বাচিত হয়েছিলেন সুফিয়া আহমেদ। ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে একুশে পদক দেয়। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তিনি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য আইনের বিরুদ্ধে মিছিলকারী নারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৯৬১ সালে লন্ডন থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮৩ সালে তিনি অধ্যাপক হন। সুফিয়া আহমেদের জন্ম ১৯৩২ সালের ২০ নভেম্বর, ফরিদপুর জেলায়। ২০২০ সালের ৯ এপ্রিল তিনি মারা যান।

