দেশের প্রথম নারী জাতীয় অধ্যাপক

ফিচার ডেস্ক
বাংলাদেশের প্রথম নারী জাতীয় অধ্যাপক নির্বাচিত হয়েছিলেন সুফিয়া আহমেদ। ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে একুশে পদক দেয়। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তিনি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য আইনের বিরুদ্ধে মিছিলকারী নারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৯৬১ সালে লন্ডন থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮৩ সালে তিনি অধ্যাপক হন। সুফিয়া আহমেদের জন্ম ১৯৩২ সালের ২০ নভেম্বর, ফরিদপুর জেলায়। ২০২০ সালের ৯ এপ্রিল তিনি মারা যান।
ফিচার ডেস্ক
সন্ধ্যার আলো ছড়ানোর পর থেকে শহরের ঘরগুলো পায় অন্য রূপ। কেউ টিভির নাটকে হারিয়ে যায়, কেউ বসে যায় আড্ডার চক্রে। কিন্তু একই শহরের এক নীরব ঘরে শুরু হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সন্ধ্যা। ফারজানা আফরিন তখন নিজের অবসরের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা অলসতা দূরে সরিয়ে নতুন পথ খুঁজে নেন।
স্বাধীন বাংলাদেশে নারী জাগরণ এবং সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উজ্জ্বল এক নাম সুফিয়া কামাল। সক্রিয়ভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশ নেওয়া থেকে শুরু করে এতে অংশ নেওয়ার জন্য নারীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনি। সুফিয়া কামালের কাজকর্মে ছাপ পাওয়া যায় বেগম রোকেয়ার। সুফিয়া কামাল এমন একটি পরিবারে বড় হয়েছেন, যেখানে
ফিয়াদ নওশাদ ইয়ামিন
সন্ধ্যার আলো ছড়ানোর পর থেকে শহরের ঘরগুলো পায় অন্য রূপ। কেউ টিভির নাটকে হারিয়ে যায়, কেউ বসে যায় আড্ডার চক্রে। কিন্তু একই শহরের এক নীরব ঘরে শুরু হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সন্ধ্যা। ফারজানা আফরিন তখন নিজের অবসরের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা অলসতা দূরে সরিয়ে নতুন পথ খুঁজে নেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে টুকটাক সঞ্চালনার ব্যস্ততা এবং গৃহিণী জীবনের দায়িত্ব সামলে তাঁর ভেতরের আরেক মানুষ সব সময় জেগে ছিল মানুষের জন্য কিছু করার ইচ্ছা নিয়ে। নিজের নামে কিছু গড়ে তোলার স্বপ্ন আর সমাজের বাস্তব চাহিদা বুঝে কাজ করার তাগিদ তাঁকে পর্যায়ক্রমে উদ্যমী করে তোলে।
যাত্রা শুরুর গল্প
একদম শুরুতে ফারজানা একটি মেলায় ঘরে তৈরি খাবারের দোকান দেন। কিন্তু তাঁর মন টানত দেশীয় পোশাকে। রঙিন কাপড়, ব্যাগ আর বিভিন্ন হস্তশিল্পের প্রতি নিজের ও ক্রেতাদের আগ্রহ তাঁকে নতুন করে ভাবতে সাহায্য করে। সেখান থেকে বিভিন্ন দেশীয় পণ্য সংগ্রহ করে মেলায় বিক্রি শুরু করেন তিনি। এদিকে সঞ্চালনা চলছিল নিজের ছন্দে। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন মানুষ, নতুন অনুপ্রেরণা। মেলা ও সঞ্চালনার কাজ করতে করতেই তিনি নিজের জীবনের একটি সিদ্ধান্ত নেন। নিজের এবং পরিবারের জন্য আফতাবনগরে ‘ফারজানা বুটিকস’ নামের একটি শোরুম খুলে ফেলেন।
শুরু হয় তাঁর জীবনের নতুন এক অধ্যায়। অনলাইন নয়, ভরসা অফলাইনেই ফারজানার কাজের ধরনটা একটু ভিন্ন। যে যুগে মানুষ আশ্রয় খুঁজছেন অনলাইনে, তখন ফারজানা ভাবছেন অফলাইনের কথা। অর্থাৎ এমন একটি জায়গা থেকে তিনি ব্যবসা শুরু করবেন, যেখানে মানুষ পণ্য দেখে-শুনে-বুঝে তারপর কিনতে পারবে। তিনি নিজের ব্যবসা বাড়াতে কখনোই অনলাইন ব্যবহার করেননি। ফেসবুকে খোলেননি পেজ। ফারজানা বলেন, ‘একজন উদ্যোক্তাকে অফলাইনে মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়, গ্রাহকদের চাহিদা বুঝতে হয়, সমস্যার সমাধান খুঁজে তাদের সাধ্যের মধ্যে পণ্য পৌঁছে দিতে হয়। এটাই ব্যবসা ও উদ্যোক্তার মধ্যে মূল পার্থক্য।’ সেই পার্থক্যই তাঁকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে দিয়েছে।
পণ্যের বিক্রি বাড়াতে ফারজানা পেজ না খুলে ঘুরেছেন মেলায় মেলায়। সেখানে বসে শুনেছেন বিভিন্ন নারীর কথা। তাঁদের জীবনের গল্প আর ব্যবসার কথা। বুঝেছেন ক্রেতাদের চাহিদা। এরপর শোরুম করার কথা ভেবেছেন। যেখানে পণ্য থাকবে সব শ্রেণির মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য। মেলায় অংশ নেওয়ায় তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস জেগেছে।
শোরুম নিয়ে ভিন্ন চিন্তা
ফারজানার শোরুমের মূল উদ্দেশ্য অন্যদের মতো নয়। তাঁর চোখে ব্যবসা মানে শুধু পণ্য বিক্রি নয়; মানুষের বাস্তব অবস্থা, সামর্থ্য ও প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, ‘বড় করপোরেট শপে যাওয়ার সামর্থ্য যাদের আছে, তারা তো যেতেই পারবে। কিন্তু মহল্লার শ্রমজীবী মানুষ, গৃহকর্মী, দারোয়ান কিংবা সীমিত আয়ের গৃহিণী কি সেই দামে কিছু কিনতে পারে?’ এই প্রশ্ন থেকে তিনি নিজের শোরুমে রাখেন ১০০ টাকার হিজাব থেকে শুরু করে ৫ হাজার টাকার পোশাক। তাঁর কাছে লাভ নয়, মানুষ যেন খালি হাতে না ফেরে, সেটাই বড় বিষয়।
ফারজানা মনে করেন, ব্যবসা যদি ভয়ের দেয়াল টেনে রাখে, তবে সেটি মানুষের নয়, কেবল টাকার জন্য গড়ে ওঠা একটি ব্যবস্থা। তাঁর শোরুমে তাই দরজা খোলা থাকে সব ধরনের মানুষের জন্য; কেউ অপমানিত বোধ করে না, কেউ সংকোচে পড়ে না।
উদ্যোক্তা মেলা ও দেশীয় পণ্য
বিদেশি পণ্যের প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহ থাকলেও ফারজানা বেশি গুরুত্ব দেন দেশীয় পণ্যের প্রতি। তিনি মনে করেন, দেশে অসংখ্য মানুষ কাজ করছে। সবাই দেশীয় পণ্য ব্যবহার করলে দেশের টাকা দেশেই থাকবে, শ্রমিকেরাও বাঁচবেন। এই চিন্তাধারা তাঁর ব্যবসাকে এক অন্য রকম মানবিক রূপ দিয়েছে।
উদ্যোক্তা মেলা তাঁর জীবনে বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। সেখানেই তিনি প্রথম অনুধাবন করেছিলেন নারীদের সংগ্রাম, সাহস আর আত্মবিশ্বাস। অন্যদের পণ্য বিক্রি করতে দেখে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, ‘আমি কি পারব?’ আর সেই প্রশ্ন থেকেই জন্ম নেয় তাঁর পথে হাঁটার সাহস। তিনি চান, নারী উদ্যোক্তারা যেন লাভের খাতার বাইরে এসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। যেন খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে সামর্থ্যবান—সবাই নিজেদের সামর্থ্যের মধ্যে যেন পছন্দের জিনিস কিনতে পারে।
যাত্রা শুরুর গল্প
একদম শুরুতে ফারজানা একটি মেলায় ঘরে তৈরি খাবারের দোকান দেন। কিন্তু তাঁর মন টানত দেশীয় পোশাকে। রঙিন কাপড়, ব্যাগ আর বিভিন্ন হস্তশিল্পের প্রতি নিজের ও ক্রেতাদের আগ্রহ তাঁকে নতুন করে ভাবতে সাহায্য করে। সেখান থেকে বিভিন্ন দেশীয় পণ্য সংগ্রহ করে মেলায় বিক্রি শুরু করেন তিনি। এদিকে সঞ্চালনা চলছিল নিজের ছন্দে। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন মানুষ, নতুন অনুপ্রেরণা। মেলা ও সঞ্চালনার কাজ করতে করতেই তিনি নিজের জীবনের একটি সিদ্ধান্ত নেন। নিজের এবং পরিবারের জন্য আফতাবনগরে ‘ফারজানা বুটিকস’ নামের একটি শোরুম খুলে ফেলেন।
শুরু হয় তাঁর জীবনের নতুন এক অধ্যায়। অনলাইন নয়, ভরসা অফলাইনেই ফারজানার কাজের ধরনটা একটু ভিন্ন। যে যুগে মানুষ আশ্রয় খুঁজছেন অনলাইনে, তখন ফারজানা ভাবছেন অফলাইনের কথা। অর্থাৎ এমন একটি জায়গা থেকে তিনি ব্যবসা শুরু করবেন, যেখানে মানুষ পণ্য দেখে-শুনে-বুঝে তারপর কিনতে পারবে। তিনি নিজের ব্যবসা বাড়াতে কখনোই অনলাইন ব্যবহার করেননি। ফেসবুকে খোলেননি পেজ। ফারজানা বলেন, ‘একজন উদ্যোক্তাকে অফলাইনে মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়, গ্রাহকদের চাহিদা বুঝতে হয়, সমস্যার সমাধান খুঁজে তাদের সাধ্যের মধ্যে পণ্য পৌঁছে দিতে হয়। এটাই ব্যবসা ও উদ্যোক্তার মধ্যে মূল পার্থক্য।’ সেই পার্থক্যই তাঁকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে দিয়েছে।
পণ্যের বিক্রি বাড়াতে ফারজানা পেজ না খুলে ঘুরেছেন মেলায় মেলায়। সেখানে বসে শুনেছেন বিভিন্ন নারীর কথা। তাঁদের জীবনের গল্প আর ব্যবসার কথা। বুঝেছেন ক্রেতাদের চাহিদা। এরপর শোরুম করার কথা ভেবেছেন। যেখানে পণ্য থাকবে সব শ্রেণির মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য। মেলায় অংশ নেওয়ায় তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস জেগেছে।
শোরুম নিয়ে ভিন্ন চিন্তা
ফারজানার শোরুমের মূল উদ্দেশ্য অন্যদের মতো নয়। তাঁর চোখে ব্যবসা মানে শুধু পণ্য বিক্রি নয়; মানুষের বাস্তব অবস্থা, সামর্থ্য ও প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, ‘বড় করপোরেট শপে যাওয়ার সামর্থ্য যাদের আছে, তারা তো যেতেই পারবে। কিন্তু মহল্লার শ্রমজীবী মানুষ, গৃহকর্মী, দারোয়ান কিংবা সীমিত আয়ের গৃহিণী কি সেই দামে কিছু কিনতে পারে?’ এই প্রশ্ন থেকে তিনি নিজের শোরুমে রাখেন ১০০ টাকার হিজাব থেকে শুরু করে ৫ হাজার টাকার পোশাক। তাঁর কাছে লাভ নয়, মানুষ যেন খালি হাতে না ফেরে, সেটাই বড় বিষয়।
ফারজানা মনে করেন, ব্যবসা যদি ভয়ের দেয়াল টেনে রাখে, তবে সেটি মানুষের নয়, কেবল টাকার জন্য গড়ে ওঠা একটি ব্যবস্থা। তাঁর শোরুমে তাই দরজা খোলা থাকে সব ধরনের মানুষের জন্য; কেউ অপমানিত বোধ করে না, কেউ সংকোচে পড়ে না।
উদ্যোক্তা মেলা ও দেশীয় পণ্য
বিদেশি পণ্যের প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহ থাকলেও ফারজানা বেশি গুরুত্ব দেন দেশীয় পণ্যের প্রতি। তিনি মনে করেন, দেশে অসংখ্য মানুষ কাজ করছে। সবাই দেশীয় পণ্য ব্যবহার করলে দেশের টাকা দেশেই থাকবে, শ্রমিকেরাও বাঁচবেন। এই চিন্তাধারা তাঁর ব্যবসাকে এক অন্য রকম মানবিক রূপ দিয়েছে।
উদ্যোক্তা মেলা তাঁর জীবনে বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। সেখানেই তিনি প্রথম অনুধাবন করেছিলেন নারীদের সংগ্রাম, সাহস আর আত্মবিশ্বাস। অন্যদের পণ্য বিক্রি করতে দেখে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, ‘আমি কি পারব?’ আর সেই প্রশ্ন থেকেই জন্ম নেয় তাঁর পথে হাঁটার সাহস। তিনি চান, নারী উদ্যোক্তারা যেন লাভের খাতার বাইরে এসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। যেন খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে সামর্থ্যবান—সবাই নিজেদের সামর্থ্যের মধ্যে যেন পছন্দের জিনিস কিনতে পারে।
উত্তরণ
ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন
প্রশ্ন: আমার বাবা তাঁর তিন ভাইয়ের মধ্যে মেজ। আমি (মেয়ে) বাবার একমাত্র সন্তান। বড় চাচা আমার বাবাকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তির ভাগ দিতে নারাজ। কিন্তু সব সম্পত্তি তাঁদের তিন ভাইয়ের নামে। তবু তিনি আমার বাবাকে সম্পত্তির ভাগ দিতে চান না। সম্পত্তির ভাগ থেকে বঞ্চিত করতে তিনি একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে যাচ্ছেন। আমার বাবার পৈতৃক বাড়ি ভাগ হয়েছে আইন অনুযায়ী। কিন্তু সেটাও তিনি মানেন না। তাঁর করা মামলায় আমরা জিতেছি। তবু তিনি থামেননি। এবার ফৌজদারি মামলা করছেন। আমার বাবা-মা সম্মানজনক পেশায় আছেন। এত মামলা আর থানায় দৌড়াদৌড়ির কারণে তাঁদের সম্মানহানি হচ্ছে। আমরা চরম বিরক্ত। এখন কী পদক্ষেপ নিলে এই জুলুমকারীর শাস্তি হবে এবং মিথ্যা মামলা বন্ধ হবে।
সাজিয়া আনজুম মিতু, যশোর।
উত্তর: পারিবারিক বিরোধ যখন দীর্ঘস্থায়ী মামলা-মোকদ্দমায় রূপ নেয়, তখন শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, সম্মানহানি ও মানসিক হয়রানিও ঘটে। এ ক্ষেত্রে আপনার পরিবার যা করতে পারে—
১. মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা
আপনার বড় চাচা ধারাবাহিকভাবে ভিত্তিহীন মামলা করছেন। বাংলাদেশে মিথ্যা মামলা বা হয়রানিমূলক মামলা করলে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যায়।
২. সম্পত্তিসংক্রান্ত স্থায়ী সমাধান
আপনারা এরই মধ্যে জমির মামলায় জিতেছেন। তবু তিনি মানতে চাইছেন না। এ ক্ষেত্রে—
ক. ডিক্রি কার্যকর করার আবেদন
খ. পুলিশ প্রোটেকশন চাওয়া
৩. হয়রানি বন্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ
নারী-শিশু সেল
৪. পরিবারকে মানসিক ও সামাজিকভাবে রক্ষা করতে করণীয়
আইনগত নথিপত্র, রায়ের কপি, জিডি, নোটিশ—সব সাজিয়ে সংরক্ষণ করুন। প্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজনের সামনে কখনো ঝগড়ায় জড়াবেন না; কারণ, তিনি সেটি নিয়েও মামলা বানাতে পারেন। সব পদক্ষেপ আইনজীবীর পরামর্শে নিন।
৫. একজন দক্ষ আইনজীবীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন
ধারা নির্বাচন, মানহানি মামলা, ডিক্রি কার্যকর—এসব প্রক্রিয়া অভিজ্ঞ আইনজীবীর পরামর্শ ছাড়া করা কঠিন।
মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে পাল্টা ফৌজদারি মামলা, শান্তিভঙ্গ প্রতিরোধ, মানহানি মামলা, ডিক্রি কার্যকর করা—এই চার পদক্ষেপ নিলে আপনার বড় চাচার হয়রানি অনেকটা কমে যাবে। এমনকি আইনি শাস্তির মুখেও পড়তে পারেন তিনি।
পরামর্শ দিয়েছেন, ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
সাজিয়া আনজুম মিতু, যশোর।
উত্তর: পারিবারিক বিরোধ যখন দীর্ঘস্থায়ী মামলা-মোকদ্দমায় রূপ নেয়, তখন শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, সম্মানহানি ও মানসিক হয়রানিও ঘটে। এ ক্ষেত্রে আপনার পরিবার যা করতে পারে—
১. মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা
আপনার বড় চাচা ধারাবাহিকভাবে ভিত্তিহীন মামলা করছেন। বাংলাদেশে মিথ্যা মামলা বা হয়রানিমূলক মামলা করলে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যায়।
২. সম্পত্তিসংক্রান্ত স্থায়ী সমাধান
আপনারা এরই মধ্যে জমির মামলায় জিতেছেন। তবু তিনি মানতে চাইছেন না। এ ক্ষেত্রে—
ক. ডিক্রি কার্যকর করার আবেদন
খ. পুলিশ প্রোটেকশন চাওয়া
৩. হয়রানি বন্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ
নারী-শিশু সেল
৪. পরিবারকে মানসিক ও সামাজিকভাবে রক্ষা করতে করণীয়
আইনগত নথিপত্র, রায়ের কপি, জিডি, নোটিশ—সব সাজিয়ে সংরক্ষণ করুন। প্রতিবেশী বা আত্মীয়স্বজনের সামনে কখনো ঝগড়ায় জড়াবেন না; কারণ, তিনি সেটি নিয়েও মামলা বানাতে পারেন। সব পদক্ষেপ আইনজীবীর পরামর্শে নিন।
৫. একজন দক্ষ আইনজীবীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন
ধারা নির্বাচন, মানহানি মামলা, ডিক্রি কার্যকর—এসব প্রক্রিয়া অভিজ্ঞ আইনজীবীর পরামর্শ ছাড়া করা কঠিন।
মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে পাল্টা ফৌজদারি মামলা, শান্তিভঙ্গ প্রতিরোধ, মানহানি মামলা, ডিক্রি কার্যকর করা—এই চার পদক্ষেপ নিলে আপনার বড় চাচার হয়রানি অনেকটা কমে যাবে। এমনকি আইনি শাস্তির মুখেও পড়তে পারেন তিনি।
পরামর্শ দিয়েছেন, ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
স্মরণ
ফিচার ডেস্ক
স্বাধীন বাংলাদেশে নারী জাগরণ এবং সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উজ্জ্বল এক নাম সুফিয়া কামাল। সক্রিয়ভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশ নেওয়া থেকে শুরু করে এতে অংশ নেওয়ার জন্য নারীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনি। সুফিয়া কামালের কাজকর্মে ছাপ পাওয়া যায় বেগম রোকেয়ার। সুফিয়া কামাল এমন একটি পরিবারে বড় হয়েছেন, যেখানে অন্দরমহলে মেয়েদের আরবি ও ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও বাংলা শেখানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু তিনি বাংলা শিখেছিলেন মায়ের কাছে। ১৯৭১ সালের মার্চে অসহযোগ আন্দোলনে নারীদের মিছিলে নেতৃত্ব দেন তিনি। সুফিয়া কামাল ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর মারা যান। তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। বাংলাদেশি নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করেন।
স্বাধীন বাংলাদেশে নারী জাগরণ এবং সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উজ্জ্বল এক নাম সুফিয়া কামাল। সক্রিয়ভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশ নেওয়া থেকে শুরু করে এতে অংশ নেওয়ার জন্য নারীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনি। সুফিয়া কামালের কাজকর্মে ছাপ পাওয়া যায় বেগম রোকেয়ার। সুফিয়া কামাল এমন একটি পরিবারে বড় হয়েছেন, যেখানে অন্দরমহলে মেয়েদের আরবি ও ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও বাংলা শেখানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু তিনি বাংলা শিখেছিলেন মায়ের কাছে। ১৯৭১ সালের মার্চে অসহযোগ আন্দোলনে নারীদের মিছিলে নেতৃত্ব দেন তিনি। সুফিয়া কামাল ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর মারা যান। তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। বাংলাদেশি নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করেন।
ফিচার ডেস্ক
স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রবেশপথে কড়া নজরদারি। বোরকা ছাড়া কোনো নারী ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। আপনি যতই অসুস্থ হন, আপনাকে বোরকা পরে এসে তারপর চিকিৎসাসেবা নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। যদি ততক্ষণে আপনি জীবিত থাকেন।
গল্প নয়, বলছি আফগানিস্তানের বাস্তবতা। ৫ নভেম্বর থেকে ঠিক এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে আফগান নারীদের। আন্তর্জাতিক চিকিৎসাসেবা দাতা সংস্থা মেডিসিনস স্যান্স ফ্রন্টিয়ার্স জানিয়েছে, কিছু নিষেধাজ্ঞা ৫ নভেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। ফলে হাসপাতালে রোগী ভর্তির সংখ্যা কমে গিয়েছিল, যদিও পরে তা স্থিতিশীল হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছিল, আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় হেরাত শহরে নারী রোগী, নার্স ও কর্মীদের জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হলে বোরকা পরার নির্দেশ দিয়েছে তালেবান কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতি একটু গরম হলে নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল করা হয় বলে জানা গেছে।
এবার বলি এক নার্সের গল্প। আফগানিস্তানের বাস্তবতায় এই গল্প কাল্পনিকই বটে। কিন্তু এই গল্পের সব চরিত্র কাল্পনিক নয়। গল্পের মূল চরিত্রের নাম রয়া করিমি। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাঁকে বাল্যবিবাহের অন্ধকার জগতে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। ১৫ বছর বয়সের মধ্যে তিনি এক সন্তানের জননী হন। আফগানিস্তানে তিনি কঠোর সামাজিক বিধিনিষেধের মধ্যে জীবনযাপন করতেন। কিন্তু ২০১১ সালে রয়া তাঁর মা ও ছেলেকে নিয়ে আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে নরওয়েতে আশ্রয় নেন। দীর্ঘ ও বিপজ্জনক যাত্রার পর নরওয়েতে পৌঁছে নতুন করে জীবন শুরু করেন রয়া। তিনি নরওয়ের ভাষা শেখেন, একাধিক কাজ করেন এবং পরে একজন নার্স হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়ে অসলোর একটি হাসপাতালে চাকরি করেন।
করোনা পুরো বিশ্ববাসীর জীবন বদলে দেয়। তেমনই রয়ার জীবনেও বদল আসে। লকডাউনের সময় শরীর সুস্থ রাখতে রয়া বডিবিল্ডিং শুরু করেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘যখনই আমি জিমে যাই, আমার মনে পড়ে, আফগানিস্তানে এমন একটা সময় ছিল, যখন আমার স্বাধীনভাবে ব্যায়াম করারও অনুমতি ছিল না।’ প্রতিবার ওজন তোলাকে তিনি হারানো স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেন। জিমে রয়ার পরিচয় হয় কমল জালালউদ্দিনের সঙ্গে। তিনিও একজন বডিবিল্ডার। কমলের বডিবিল্ডিংয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং সমর্থন রয়াকে এগিয়ে নিয়ে যায়। রয়া বলেন, ‘কমলের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমি খেলাধুলা করতাম, কিন্তু পেশাদার স্তরে নয়। তাঁর সমর্থন আমাকে প্রতিযোগিতামূলক এবং ট্যাবু ভাঙার পথ বেছে নেওয়ার সাহস জুগিয়েছে।’
দেড় বছর আগে রয়া নার্সিংয়ের চাকরি ছেড়ে পেশাগতভাবে বডিবিল্ডিং জগতে প্রবেশ করেন। ভিন্ন দেশে অবস্থান করলেও রয়া বহন করেন নিজের দেশের পরিচয়। আর তাই রয়ার এই সিদ্ধান্তকে বিপজ্জনকও বলা চলে।
মঞ্চে তিনি যে বিকিনি, চুল ও কড়া মেকআপ ব্যবহার করেন, তা তাঁর স্বদেশের সামাজিক রীতিনীতি এবং বর্তমান বিধিনিষেধ থেকে শত মাইল দূরে। ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা, সহিংসতা এবং মৃত্যুর হুমকির শিকার হয়েছেন তিনি। রয়া এই মন্তব্যগুলোকে পাত্তা দেন না। তিনি বিবিসিকে বলেন, ‘লোকেরা শুধু আমার চেহারা আর আমার বিকিনি দেখে। তবে এই চেহারার আড়ালে আছে বছরের পর বছর ভোগান্তি, প্রচেষ্টা আর অধ্যবসায়। এই সাফল্য সহজে আসেনি।’ তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম রয়ার জন্য সম্পূর্ণ নেতিবাচক নয়; এটি তাঁকে আফগানিস্তানের নারীদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দেয়। সেখানে তিনি স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস এবং নিজের পরিচয় পুনর্গঠনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। রয়া এখন ইন্টারন্যাশনাল ফিটনেস অ্যান্ড বডিবিল্ডিং ফেডারেশন চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। গত এপ্রিল মাসে স্টোপেরিয়েট ওপেন বডিবিল্ডিং প্রতিযোগিতায় ‘ওয়েলনেস’ ক্যাটাগরিতে স্বর্ণপদক জেতেন তিনি। এরপর ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ বিজয় তাঁকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে স্থান নিশ্চিত করে।
সূত্র: বিবিসি, দ্য ডেইলি সান
গল্প নয়, বলছি আফগানিস্তানের বাস্তবতা। ৫ নভেম্বর থেকে ঠিক এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে আফগান নারীদের। আন্তর্জাতিক চিকিৎসাসেবা দাতা সংস্থা মেডিসিনস স্যান্স ফ্রন্টিয়ার্স জানিয়েছে, কিছু নিষেধাজ্ঞা ৫ নভেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। ফলে হাসপাতালে রোগী ভর্তির সংখ্যা কমে গিয়েছিল, যদিও পরে তা স্থিতিশীল হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছিল, আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় হেরাত শহরে নারী রোগী, নার্স ও কর্মীদের জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হলে বোরকা পরার নির্দেশ দিয়েছে তালেবান কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতি একটু গরম হলে নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল করা হয় বলে জানা গেছে।
এবার বলি এক নার্সের গল্প। আফগানিস্তানের বাস্তবতায় এই গল্প কাল্পনিকই বটে। কিন্তু এই গল্পের সব চরিত্র কাল্পনিক নয়। গল্পের মূল চরিত্রের নাম রয়া করিমি। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাঁকে বাল্যবিবাহের অন্ধকার জগতে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। ১৫ বছর বয়সের মধ্যে তিনি এক সন্তানের জননী হন। আফগানিস্তানে তিনি কঠোর সামাজিক বিধিনিষেধের মধ্যে জীবনযাপন করতেন। কিন্তু ২০১১ সালে রয়া তাঁর মা ও ছেলেকে নিয়ে আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে নরওয়েতে আশ্রয় নেন। দীর্ঘ ও বিপজ্জনক যাত্রার পর নরওয়েতে পৌঁছে নতুন করে জীবন শুরু করেন রয়া। তিনি নরওয়ের ভাষা শেখেন, একাধিক কাজ করেন এবং পরে একজন নার্স হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়ে অসলোর একটি হাসপাতালে চাকরি করেন।
করোনা পুরো বিশ্ববাসীর জীবন বদলে দেয়। তেমনই রয়ার জীবনেও বদল আসে। লকডাউনের সময় শরীর সুস্থ রাখতে রয়া বডিবিল্ডিং শুরু করেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘যখনই আমি জিমে যাই, আমার মনে পড়ে, আফগানিস্তানে এমন একটা সময় ছিল, যখন আমার স্বাধীনভাবে ব্যায়াম করারও অনুমতি ছিল না।’ প্রতিবার ওজন তোলাকে তিনি হারানো স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেন। জিমে রয়ার পরিচয় হয় কমল জালালউদ্দিনের সঙ্গে। তিনিও একজন বডিবিল্ডার। কমলের বডিবিল্ডিংয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং সমর্থন রয়াকে এগিয়ে নিয়ে যায়। রয়া বলেন, ‘কমলের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমি খেলাধুলা করতাম, কিন্তু পেশাদার স্তরে নয়। তাঁর সমর্থন আমাকে প্রতিযোগিতামূলক এবং ট্যাবু ভাঙার পথ বেছে নেওয়ার সাহস জুগিয়েছে।’
দেড় বছর আগে রয়া নার্সিংয়ের চাকরি ছেড়ে পেশাগতভাবে বডিবিল্ডিং জগতে প্রবেশ করেন। ভিন্ন দেশে অবস্থান করলেও রয়া বহন করেন নিজের দেশের পরিচয়। আর তাই রয়ার এই সিদ্ধান্তকে বিপজ্জনকও বলা চলে।
মঞ্চে তিনি যে বিকিনি, চুল ও কড়া মেকআপ ব্যবহার করেন, তা তাঁর স্বদেশের সামাজিক রীতিনীতি এবং বর্তমান বিধিনিষেধ থেকে শত মাইল দূরে। ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা, সহিংসতা এবং মৃত্যুর হুমকির শিকার হয়েছেন তিনি। রয়া এই মন্তব্যগুলোকে পাত্তা দেন না। তিনি বিবিসিকে বলেন, ‘লোকেরা শুধু আমার চেহারা আর আমার বিকিনি দেখে। তবে এই চেহারার আড়ালে আছে বছরের পর বছর ভোগান্তি, প্রচেষ্টা আর অধ্যবসায়। এই সাফল্য সহজে আসেনি।’ তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম রয়ার জন্য সম্পূর্ণ নেতিবাচক নয়; এটি তাঁকে আফগানিস্তানের নারীদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দেয়। সেখানে তিনি স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস এবং নিজের পরিচয় পুনর্গঠনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। রয়া এখন ইন্টারন্যাশনাল ফিটনেস অ্যান্ড বডিবিল্ডিং ফেডারেশন চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। গত এপ্রিল মাসে স্টোপেরিয়েট ওপেন বডিবিল্ডিং প্রতিযোগিতায় ‘ওয়েলনেস’ ক্যাটাগরিতে স্বর্ণপদক জেতেন তিনি। এরপর ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ বিজয় তাঁকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে স্থান নিশ্চিত করে।
সূত্র: বিবিসি, দ্য ডেইলি সান
