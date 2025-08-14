আমার বাবা সব সময় দেশকে নিয়েই ভাবতেন: অধ্যাপক যতীন সরকারের মেয়ে সুদীপ্তা

ভিডিও ডেস্ক
দেশের প্রগতিশীল আন্দোলন ও মননশীল সাহিত্যচর্চার উজ্জ্বল নক্ষত্র অধ্যাপক যতীন সরকারে মৃত্যুতে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন তাঁর পরিবার ও সংস্কৃতিজনেরা। মৃত্যুর খবর পেয়েই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে কথা বলেন তাঁর ছেলে সুমন সরকার ও মেয়ে সুদীপ্তা সরকার। এ সময় তাঁর মেয়ে সুদীপ্তা বলেন, বাবা সব সময় দেশকে নিয়েই ভাবতেন।
গতকাল শুক্রবার (১৫ আগষ্ট) বিকালে শিবগঞ্জ উপজেলার রামচন্দ্রপুর হাটের কোথালীপাড়া এলাকায় চারজন বিজিবির সদস্য রামচন্দ্রপুর গ্রামের ফজলুর রহমানের ছেলে সাজিদ আহমেদ টুটুলকে আটক করে। আটকের পর তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয়দের বাধার মুখে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন বিজিবি সদস্যরা। তবে সন্ধ্যায় ৫৩ বিজিবির পাঠানো
নির্বাচনের সময় ছোট দলের প্রার্থীরা নির্বিঘ্নে নিশ্চয়তার সঙ্গে নির্বাচনী ক্যাম্পেইন করতে পারবে কিনা সেটি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন বলে মন্তব্য করেছেন এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। ১৬ আগস্ট শনিবার বিকালে রংপুর নগর একটি কমিউনিটি সেন্টারে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়...
ঢাকাই সিনেমার অভিনেত্রী আফিয়া নুসরাত বর্ষা। বেশ কিছু সিনেমা দিয়ে এর মাঝেই দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন। তার অভিনীত সিনেমা 'নেত্রী দ্য লিডার' কবে মুক্তি পাচ্ছে জানিয়েছেন অভিনেত্রী নিজেই।
চট্টগ্রামে শিল্পী-অভিনেতাদের কালচারাল ফ্যাসিস্ট আখ্যা দিয়ে 'ঘৃণাস্তম্ভে' জুতা নিক্ষেপ