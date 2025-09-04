আমি ৪২ বছর ধরে চলচ্চিত্রে জড়িত: পরিচালক আনোয়ার সিরাজী

ভিডিও ডেস্ক
বাংলা চলচ্চিত্র শাকিব খান নির্ভর হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন পরিচালক আনোয়ার সিরাজী। আজকের পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেছেন তিনি।
ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন কৃষকরা। চলতি মৌসুমে পান চাষে ভালো ফলন হলেও বাজারে ন্যায্য দাম না পাওয়ায় কৃষকদের মাথায় হাত পড়েছে। উৎপাদন খরচের তুলনায় পান বিক্রি করে তারা যে দাম পাচ্ছেন, তা চরমভাবে হতাশাজনক বলছেন অনেক পানচাষি।১৩ মিনিট আগে
নাম ইবনু আহম্মেদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ সেশনের শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগের শিক্ষার্থী। ডাকসু নির্বাচনে সদস্য পদে নির্বাচন করছেন। জন্মগতভাবে দৃষ্টি শক্তি না থাকায় ইবনুর লড়াইটা অন্যদের থেকে আলাদা।১৫ মিনিট আগে
ডাকসুতে জিএস পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থীতা চ্যালেঞ্জ করে এক নারী শিক্ষার্থীর রিটের কারণে ডাকসু নির্বাচন স্থগিত করেছিল হাইকোর্ট। তবে চেম্বার আদালতে সেই স্থগিতাদেশ বাতিল করা হয়। হাইকোর্টের রায় আসার পর পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাজপথে নেমে আসে।১ ঘণ্টা আগে
বিসিবিতে ক্রিকেটারদের কল্যান সংগঠন ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কোয়াবের নির্বাচন বৃহস্পতিবার। বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত চলবে ২১৫ নিবন্ধিত ক্রিকেটারদের ভোটগ্রহণ। অনলাইনে থাকছে ভোট দেওয়ার সুযোগ। বিসিবির একাডেমি ভবনে একটি মাত্র পদ সভাপতি পদেই শুধু ভোট গ্রহণ হবে।১ ঘণ্টা আগে